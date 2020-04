CoronaFake News

La découverte :

À l'Institut Pasteur, un chercheur qui étudiait au microscope le Covid-19 a eu la surprise, en retournant un des virus (ce qui est extrêmement difficile), de lire sur la membrane cellulaire la mention « Made in China ».

Sur un autre était gravé « Attention fragile » : on soupçonne une plaisanterie d'un étudiant doctorant mécontent de ses conditions de travail.

Les symptômes :

Le coronavirus peut provoquer une anosmie – mais également une extinction de voix, qui a touché plusieurs professions : homéopathes, voyants et médiums se sont tus. Les marabouts ont mis les bouts, de crainte d'être accusés d'avoir jeté des sorts.

Le confinement :

Agir masqué est honteux, mais l'absence de masque est une honte – faudrait savoir ! Le XXIe siècle s'annonce compliqué.

On disait la France très bureaucratique. Fidèles à notre réputation, on a quand même inventé le permis de promenade ! Avec mention obligatoire de la date et de l'heure, pour une distance et une durée limitées. Pour résorber le déficit créé par la pandémie, ce permis de sortie pourrait devenir payant, sur le modèle des parcmètres. Par carte bancaire sans contact - virus oblige !

L'Allemagne a proposé à la France d'envoyer des « ausweis » pour les sorties quotidiennes – ce geste de solidarité européenne a été refusé par le président. "On est quand même capables d'imprimer nous-mêmes nos autorisations !"

Le gouvernement a recommandé le paiement sans contact, mais l'argent sale est quand même accepté par les commerçants, virus ou pas. Y a des limites !

On connaissait la femme au foyer et plus récemment l'homme au foyer. Grâce au virus, on a un nouveau concept : le couple au foyer !

Le Front populaire a créé la semaine de 40 heures, le gouvernement Jospin les 35 heures, maintenant grâce au virus on a les zéro heures ! Avec zéro salaire, ou presque - rien n'est parfait.

Avis de recherche : quelques milliers d'anti-vaccins ont disparu du territoire français. Personne ne les a entendus sur le Covid-19... Adresser toute info aux médias habituels.

Gel hydro-alcoolique, gel des salaires, gel des charges sociales, gel des dettes, gel des déplacements et de la vie sociale : le début du XXIe siècle fait froid dans le dos ! Entre-t-on dans une nouvelle Ère glaciaire ?

Le déconfinement :

(Selon une source proche du gouvernement, les ministres sont fébriles, inquiets des réactions populaires, des mouvements citoyens. « Ce sont tous des cons finis, euh... des confinés », lapsus commis par un dirigeant dont on nous a demandé de garder l'anonymat. Certains appellent déjà à la pandémission... mais de qui ?)

Mais ça y est, après quelques hésitations, le train de mesures est décidé.

En France, les écoles vont effectivement ouvrir le 11 mai. Par contre, les élèves devront rester à la maison.

Les vieux pourront sortir, mais les séniors devront prudemment se confiner d'eux-mêmes. Quant aux personnes âgées, le gouvernement n'a pas encore finalisé sa décision.

Les restaurants et les bars pourront ouvrir, mais les clients garderont le masque pour manger et pour boire.

À Noël, chaque Français encore vivant recevra des masques et une appli de géolocalisation spéciale coronavirus.

Déconfinement ou déconfiture ? On le saura bientôt. Cette pandémie va faire des vagues, et pas seulement la deuxième...

Le long terme :

La distanciation sociale sera maintenue jusqu'à ce qu'on dispose d'un vaccin efficace et, si la disparition des bises baveuses quotidiennes peut être appréciée, la distanciation n'ira pas sans quelques difficultés.

Une mère à son adolescente qui part en soirée : « Tu as une capote et un masque ? »

Pour des relations sexuelles en toute tranquillité en attendant le vaccin : la pilule, une capote, un masque FFP2, des gants et des lunettes...

Il est possible que le monde évolue vers toujours plus de virtuel, et sublime toute proximité sociale.

Quoi de plus beau qu'un dialogue amoureux à deux mètres de distance, tels de modernes Roméo et Juliette dans la scène du balcon : « Elle parle ! Oh ! Parle encore, ange resplendissant ! Car tu rayonnes dans cette nuit, au-dessus de ma tête, comme le messager ailé du ciel (...) ». Ou, selon les goûts, une partie à trois, à la Cyrano de Bergerac avec Christian, tous les deux sous le balcon de Roxane. Certes, cet imprudent de Christian monte sans masque voler un baiser à Roxane. Quoi qu'il en soit, quelque chose me dit que la "carte du tendre" va revenir à la mode. J'imagine très bien des boîtes de nuit à étage, truffées de balcons, les filles en haut, les garçons en bas, et tous arrêtant de gigoter bêtement sur la piste, se lancent des "mots bleus", en alexandrins, octosyllabes, vers libres ou prose choisie. D'ailleurs, ne dit-on pas déjà "Y a du monde au balcon" ?!

Ce reportage est garanti composé de "Fake News" de A jusqu'à X (Y et Z étant vrais).