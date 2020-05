CoronaFake news 4 : la rentrée scolaire du Pr. Macron

Maths : 11 = 12 = 13 = 14= x = y

La rentrée scolaire a eu lieu le 11 mai, mais en fait le 12 pour les enfants, mais en fait le 13 pour les enfants que leurs parents ne veulent vraiment pas garder à domicile, mais aussi peut-être le 14, voire jamais (x = 0). Cette équation admet également un résultat négatif (y = - 70), en raison de rentrées suivies de fermetures !

Anglais : cluster, cluster, cluster

Français : cluster, cluster, cluster

Grammaire : séparez les préfixes des radicaux dans les mots suivants : imprévoyance, impréparation, imprécision, incompétence, inconséquence.

Travail en groupe : colligez les fautes d'orthographe et de grammaire sur les bandeaux des chaînes d'infos rapides. Enquêtez sur la disparition du métier de correcteur et sur une éventuelle sous-traitance à l'étranger.

Géopolitique. Création d'une nouvelle ONG : VSF (Virus sans frontières) !

Sciences naturelles. Les Allemands en ont une plus grande : 1,50 mètre de distanciation contre 1m en France. Et 2 mètres en GB : quels frimeurs, ces Anglais ! (ils comptent 6 pieds...)

Sciences nat : le pangolin existe-t-il ?

Philosophie : les animaux mythiques sont-ils les fake news de l'Antiquité ?

Chimie : les placebos des homéopathes sont-ils plus efficaces que ceux des autres médecins ?

Histoire : ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. Développez en vous basant sur le SRAS, H1N1 et Covid-19.

Économie : « Une soixantaine d’affaires d’escroquerie liées au coronavirus », révèle le patron de la PJ (L'Obs en ligne).

D'habitude, la Chine fabrique des contrefaçons, maintenant elle envoie les authentiques Covid-19 !

Éducation physique et sportive : le gouvernement étudie divers scenarios de transition. Le judo sans contact existe déjà, ça s'appelle de l'aïkido ! Le rugby sans placage est possible, mais on cherche encore une idée pour un catch sans contact. Le foot - pas de problème, ils jouent avec les pieds, mais ils devront se passer du gel hydro-alcoolique sur le front après chaque tête.

Leçon d'instruction civique : enquête sur les profiteurs de guerre et le stockage de masques.

Transports : les bus seront espacés de dix mètres.

Scoop ! E. Macron a annoncé, en vue de la procaine présidentielle, la création de son nouveau parti politique, dont le programme sera plus en phase avec le président du nouveau monde : priorité aux services publics (transports, hôpitaux), démondialisation, solidarité, partage des richesses, lutte contre la paupérisation, préservation des ressources stratégiques (masques, médicaments, écouvillons) sur le sol français, réindustrialisation de la France. Pour le nom, il hésite entre Écologie ouvrière et Combat social.