CoronaFake news 5 : y a de la joie ?

Avec le déconfinement, l'optimisme a fait son retour.

Le gouvernement respire : pas de deuxième vague en vue ! Un bémol - quelques gilets de sauvetage jaunes essaient de faire des vagues...

Le citoyen positive : ce Covid, sans aller jusqu'à dire qu'il est de la famille, on va s'habituer à lui. On vit déjà avec la pollution, la menace atomique, la surpopulation, les infos, le sida, le réchauffement climatique, la grippe, MacDo, alors...

Les politiciens sourient, qui recommencent leurs chamailleries. Les USA ont demandé des réparations à la Chine. « Bonne idée, » a aussitôt pensé le gouvernement français : on va demander à l'Italie des réparations pour « le mal napolitain » (la syphilis), tandis que l'Italie va demander à la France des réparations pour « le mal français » (la syphilis aussi) !

Le Vatican a été entendu en haut-lieu et leur business repart : à Lourdes, les statues de la Vierge en plastique pleines de gel hydroalcoolique se vendent bien.

Deux mille musulmans contents ont prié dans un stade, en respectant les gestes barrière. (France info) On a donc proposé aux Juifs de France de se rassembler pour prier dans un stade, éventuellement sous la protection de la police française : ils ont refusé. « On a déjà donné, merci, » ont-ils dit. Jamais contents !

La Chine, elle, est contente (in petto, à l'asiatique) : « Les Occidentaux nous accusaient de fabriquer de la camelote, on leur a envoyé un virus qui résiste des heures sur du plastique... Maintenant, ils doivent se dire bonjour à la mode de chez nous ! Qui c'est les meilleurs ? Ni hao chez vous ! »

Les clubs de sport sont contents, ils vont reprendre les uns après les autres.

Le boxeur : « Qu'il vienne un peu, le virus, il va le sentir mon geste barrière ! »

Le tireur : « On a essayé le tir sur Covid-19, au cas où, mais même en rapprochant la cible à un mètre, la difficulté c'est de le voir. »

Le sauteur à la perche : « À une certaine hauteur, il n'y a plus de virus : c'est toute la beauté de ce sport. »

Les enfants sont joyeux : ils vont pouvoir jouer à la récréation, à qui crachera le plus loin le Coronavirus !

Apple et Google proposent d'équiper toute la population de smartphones pour le traçage – que du bonheur.

Youpi ! Les cafés et les restaus ouvrent ! Mais ils devront respecter une certaine distanciation physique : un mètre entre les tables et les chaises.

Elon Musk est content, SpaceX est un succès : même les deux cosmonautes sont réutilisables !

Dans cette euphorie générale, on peine à trouver quelques mécontents...

Les règles de prescription de l'hydroxy-chloroquine ont été modifiées : les Marseillais se sentent visés...

« Si le chef de l’État a reconnu des « manques » et des « tensions » sur la disponibilité du matériel de protection, il a réfuté toute pénurie. » (L'Obs)

Un nouveau concept : la raison d'État de manque (de masques, de gel, de respriateurs, de places en réa, de personnel). Si le gouvernement lui-même fabrique des fake news, il gâche le métier !

Des nouvelles du front sémantique (les « éléments de langage » de l'épidémie). Le gouvernement Macron a subtilement remplacé « distanciation sociale » - qui rappelait trop la persistance des classes sociales - par « distanciation physique ». Oui, mais alors ça rappelle qu'il y a des physiques avantageux et d'autres plus ingrats ! On lance donc un appel à idées de politiquement correct : séparation des corps ? Vade retro ? Apparemment, personne n'a pensé à faire simple : « distanciation » !

Info ou intox ? Le frelon asiatique géant serait porteur de plusieurs virus : il vous pique, et en plus vous injecte le Covid-19, le SRAS et le H1N1... Une sorte de vaccination conjuguée !

Le gouvernement demandera la démission de tout ministre, sous-ministre ou expert qui emploiera « cluster » plutôt que le classique et ancien « foyer ». Non, je rigole, c'est Macron qui est aux commandes, pas de Gaulle, et le traité de libre-échange signé par l'UE (et donc nous autres) stipule que nous devons importer chaque année un container de franglais.

Les antivaccins sont mécontents : tant que le vaccin contre le coronavirus n'est pas au point, ils ne peuvent protester contre ce nouveau vaccin ! Quelle impatience !

Alors, êtes-vous plutôt pessimiste ou plutôt optimiste ?

L'optimiste : Covid-19 ? Bof, on s'est même pas aperçus des dix-huit précédénts !

Le pessimiste : Covid-19 vous a fait peur ? Attendez un peu de voir Covid-20...