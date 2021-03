CoronaFake News 8

Notre envoyé spécial a pu interviewer à nouveau l'attaché du sous-porte-parole du gouvernement sur les dernières mesures anti-covid.

- M. l'Attaché, le gouvernement semble avoir remédié à la confusion ressentie par les Français après les premières annonces sur le nouveau confinement.



- Et les Françaises, n'oubliez pas les Françaises ! Ainsi que les étrangers présents sur notre sol. Qu'ils soient en attente ou pas de naturalisation, eux aussi sont soumis au confinement. Nous veillons à être très inclusifs.



- Le président a annoncé une accélération de la vaccination, avec de nouveaux sites.



- Oui. Nous allons ouvrir de nombreux « vaccinodromes », partout ! Dans des stades, des gymnases, des casernes, peut-être des hôtels (le groupe Accord s'est proposé). Nous envisageons aussi les écoles, épiceries, postes, bureaux de tabac, voire les jardins publics ! On a pensé un moment aux zoos, mais quelques mauvais esprits auraient dit qu'on prend les Français pour des ânes. Par ailleurs, de nombreux professionnels seront mobilisés - pompiers, militaires, coordinateurs, en sus des professionnels de santé déjà impliqués. Dimanches et fériés inclus, 24/24, matin, midi et soir ! Une dynamique formidable ! On a tout : les lieux, le personnel, la volonté !



- Et... on a les vaccins ?



- Ah non, ça non, on a pas. On aura. Début mi-fin-avril.



- Mais alors... ?



- On a les flacons - et vous savez que la qualité du verre français n'a rien à envier aux verreries de Murano, - on a du virus en quantité illimitée pour servir de base de préparation, on a les laboratoires, l'industrie, le savoir-faire, on a les étiquettes (aux normes européennes), les cartons, les camions, les livreurs, etc. Bref, pratiquement tout ce qui est nécessaire à la vaccination.



- Sauf le vaccin.



- Exactement. Ça ne saurait tarder.



- Puisque le laboratoire AstraZeneca ne remplit pas ses obligations contractuelles, pourquoi ne pas acheter ou produire le vaccin russe, Spoutnik ?



- Vous n'y pensez pas ! À un an des présidentielles, on ne va pas faire venir des vaccins immigrés !



- Les Français comprendront - ou pas. Venons-en maintenant au passeport vaccinal...



- Je vous arrête tout de suite : dans l'UE, nous avons un grand principe - la libre circulation. Ce ne sera pas un passeport mais un pass. Nuance.



- Pas de retour des frontières, donc, comme les Français et les autres Européens l'ont ressenti ces derniers mois ?



- Exactement ! Il y aura simplement une limite, que nous appellerons « border » - ce gouvernement est très border-line – où des gens en uniforme vous demanderont votre pass et mettront un tampon dessus.



- Rien à voir avec une frontière, donc.



- Exactement. Les Français qui auront été vaccinés dans des hôtels de pass, ou dans un des vaccinodromes, pourront librement franchir les non-frontières – après contrôle.



- Un dernier point : la vaccination segmentée par tranches d'âge et vaccins différents, quoique scientifiquement légitimée, reste complexe pour les Françaises (zé les Français).



- Effectivement. De Gaulle disait jadis : "Les Français sont des veaux" ; nous, nous les avons découpés en tranches ! Ah ! ah ! Euh, non, je ne voulais pas dire ça, pardonnez-moi, c'est le stress, vous n'imaginez pas la tension qui règne en haut-lieu... Vous couperez au montage, hein ?



- Naturellement. Merci, M. l'ASPP du gouvernement, d'avoir clarifié les choses pour les Françaises zé les Français.

(Note au rédac'chef : cette exhaustivité inclusive est méritoire mais quelque peu lourdingue. Est-ce que je peux pas écrire simplement « Les Français », en majesté elle aussi inclusive ?



- Petit, si toutes nos élites disent « les Françaises et les Français », pourquoi veux-tu faire autrement ? Tu te prends pour Victor Hugo ou Voltaire, Zola peut-être, tu nous refais « J'accuse ! » ? Attends d'être pro !)