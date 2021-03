CoronaFake News 9

M. l'Attaché au sous-porte-parole du gouvernement, l'actualité est si riche que nous nous revoyons déjà ! Qu'en est-il de cette multiplication sans précédent des centres de vaccination ?

- Formidable, n'est-ce pas ? Le président Macron est plus fort que Jésus avec la multiplication des petits pains ! Ah ! ah ! Je plaisante, hommage aux racines chrétiennes. Et nous avons augmenté aussi les jus d'orange casher et hallal dans les vaccinodromes – inclusivité !



- Mais sérieusement, le miracle c'est surtout cet élargissement des professions autorisées à vacciner, non ? Nous connaissions les médecins, infirmiers, pharmaciens, pompiers, voilà que maintenant vous autorisez les vétérinaires, les pharmaciens de laboratoires d'analyse et les dentistes ! Jusqu'où irez-vous ?



- Très loin ! Plus loin qu'aucun pays européen ! La France rayonne à nouveau dans le monde ! Toutes les professions ayant quelque compétence en matière de piqûre, perçage, découpage, tranchage, affûtage, vissage, poinçonnage, lancer de flèches ou fléchettes, voire des chômeurs, pourront, après un stage de formation, valider un certificat de vaccineur ! Je vous donne un exemple : le poinçonneur du métro, métier menacé par l'Intelligence artificielle ; eh bien...



- Mais il n'y en a plus depuis... au moins cinquante ans !



- Soit. Disons, la couturière alors, dont nul ne contestera l'habileté à piquer. Eh bien, après deux jours de formation, elle pourra tout à fait vous piquer l'épaule – du moment qu'elle aura appris à ne pas passer à travers le bras. Ou encore l'ouvrier du bâtiment, qui est capable de manipuler avec précision une grosse perceuse : une minuscule aiguille ne lui posera aucun problème. Remarquez au passage que nous allons créer des emplois de formateur et diminuer le chômage. Formidable, non ?

- Et les vaccins, vous les avez aussi multipliés ?



- Non : divisés, rationnés - euh... je veux dire, optimisés.



- Donc, il n'y aura pas assez de vaccins pour tous ces nouveaux vaccinateurs ?



- Il faut considérer notre action dans sa globalité et sur le long terme. C'est toute une armée de vaccineurs que nous formons là, qui seront prêts à faire face à l'épidémie de demain, la prochaine Corona-guerre !



- Une sorte de ligne Maginot anti-virus ?



- Exactement ! Euh... non, plus efficace.



- Ça fait un peu Coro-naguère, non ?

- Mais entre-temps, nous allons réindustrialiser la France ! Ainsi, la prochaine fois nous aurons des légions de vaccinateurs ET des vaccins ! Le meilleur système de santé ! Oui, après la France de Pasteur, la France des piqueurs !



- Avez-vous songé à un nom pour ces nouveaux fantassins ?



- Parfaitement ! Les médecins génériques ! Ou MGé. Et nous réfléchissons à un uniforme. Peut-être des grades : méd-chef-gé, gégène (général générique)...



- N'y a-t-il pas un risque de confusion avec les MG ? Les médecins généralistes ?



- En temps de guerre, chacun doit mettre sa fierté de côté et participer à l'effort national. Après la victoire, chacun retournera à ses propres aiguilles, couteaux ou perceuses.



- Justement - la victoire, c'est pour quand ?



- Dès que nous aurons suffisamment de vaccins. Peu – euh... je veux dire sous peu.



- La Coro-n'a guère, en somme ! Si je peux me permettre.



- Il n'y a pas de quoi rire ! Nous ne cachons rien aux Français : les vaccins sont effectivement le facteur limitant, l'inconnue de l'équation, le facteur X. Mais la France, comme vous le savez, est aussi un grand pays de mathématiciens. Le cabinet de Consulting Américain « Arnakencor » nous a livré un rapport dont la conclusion peut se résumer en une équation : moins il y a de vaccins, plus il y a de vaccinateurs – et réciproquement. C'est mathématique, c'est français. Vive la France !

(Nota : Il nous a semblé que dans le feu de l'enthousiasme, il a failli dire « God Save The France »... Influence sans doute du cabinet de « consulting ».)