Coronavirus, Covid-19, avec le gouvernement d’Emmanuel Macron, c’est le mensonge permanent et journalier...

Marc Filterman

Le 29/03/2020

Mesdames les Députées

Messieurs les Députés

Le 28 mars, 23.000 masques volés ont été découverts dans une camionnette à Paris.

Déjà pour commencer l'état devrait mettre en place des sanctions financières lourdes contre :

Les pillards qui cassent les véhicules du personnel médical, des pompiers, ou des ambulances.

Les voleurs de masques et de médicaments dans les véhicules et hôpitaux.

Les voleurs de lits médicalisés, d'électrocardiogrammes, de respirateurs, de seringues électriques...

Les habitants qui se permettent de mettre des mots sur les portes des habitations et sur les voitures des membres du personnel médical, pour leur dire de dégager ailleurs. Ils devraient être aussi sanctionnés. Je ne parle pas des prisons car elles sont déjà saturées.

Autre mise en garde : j'ai découvert que certains de mes contacts qui ont leur boite hébergée chez des opérateurs de téléphonie mobile, je ne reçois pas leurs courriers. Donc les parlementaires, médecins et autres qui m'écrivent à partir d'une boite personnelle située chez un opérateur ne s'étonnent pas, si je ne leur réponds pas. Cet incident s'était déjà produit en 2015 et un constat d'huissier avait été fait. J'avais découvert que les courriers qui avaient été adressés à la boite de 250 parlementaires n'étaient jamais arrivés. Ils étaient tous hébergés chez un opérateur de téléphonie mobile. L'Elysée avait été alertés à l'époque, et j'en avait parlé dans une émission de radio.

J'avais finalisé cet article pour qu'il soit mis en ligne le 26 mars sur Agoravox. Sauf que les copains des lobbies et des experts qui ont publié des articles sur ce site pour devenir modérateur, ont décidé de censurer des vérités gênantes. Qu'ils ne se réjouissent pas trop vite, parce que du coup j'ai décidé de modifier cet article pour l'expédier à plusieurs politiques. J'ai quand même des listes d'experts qui étaient ou sont en situation de conflit d'intérêts. Pour ceux qui me connaissent, surtout à l'Anses, et certains membres de l'académie de médecine qui sont déjà intervenus sur ce site, et un journalistes que j'ai épinglé à plusieurs dans mes articles pour avoir menti, ils savent que je fais toujours ce que je dis. Entre des élus frappés du syndrome 3I2C, et des experts et journalistes frappés par le syndrome CPS, il ne faut pas s'étonner d'un tel bordel en France. Beaucoup ont été surpris par les attaques de certains médecins contre le Pr Didier Raoult, qui a été victime d'un complot de la part de certains de ses collègues, et aussi de certains journalistes. Là aussi ceux qui ont été les plus virulents, ce sont les mêmes qui sont financés par des laboratoires pharmaceutiques, et je ne parle pas de certains journalistes. Pas de bol pour eux, un décret a été publié le 25 mars pour autoriser l'utilisation de la chloroquine contre le Covid. En 2002 lors d'une intervention sur l'anthrax chez Marie Drucker sur LCI, j'expliquais déjà à l'époque que les terroristes n'avaient pas intérêt à propager des virus, car cela leur reviendrait dans la figure par les avions de ligne. Un médecin expliquait le 27 mars sur CNEWS que le trafic aérien aurait dû être stoppé dès le départ. Cela a été refusé car le coût d'un avion cloué au sol est de 83.000 euro, j'ignore combien pour un A380. La France qui est enfermée dans ses doctrines débiles avec « le repli sur soi », a refusé d'interrompre le trafic aérien et de fermer ses frontières, contrairement à d'autres pays. C'est ce qui permet d'alimenter l'épidémie. Tous les jours les membres du gouvernement remercient le personnel de santé, sauf qu'il préférerait recevoir des tenues de protection, des gangs et des masques, non moisis de préférence. On trouvera à la fin de cette article une chronologie que j'ai dressée qui révèle des anomalies intéressantes. Elles n'ont pas toutes été révélées ici.

Dans une vidéo mise en ligne le 27 mars, je viens d'entendre une superbe connerie dès la première minute, je cite : « un médicament comme ça, hors AMM, c'est à dire à dire hors Autorisation de Mise sur le Marché, en exposant les personnes qui le prennent a des complications, sans avoir vérifié les conditions de base de la chloroquine, je pense qu c'est vraiment en dehors » Le Dr Karine Lacombe semble ignorer que la Chloroquine est sur le marché depuis 1947, et qu'il est utilisé comme antipaludique par de nombreux expatriés et militaires qui partent en mission en Afrique et autre. Ceux que je connais n'ont jamais eu d'effets secondaires. Le Dr Lacombe a touché quelques milliers d'euros des laboratoire Abbvie qui produit le kaletra (Anti-HIV), et le laboratoire Gilead Science qui produit le Remdesevir (antiviral anti-Ebola). Est-ce que le Premier Ministre lui a demandé un DPI avant de la faire intervenir à ses côtés le 28/03/2020 à 18h ? Le Dr Lacombe espère être retenue dans le programme de recherche Discovery. Pour les comités de sélection des APR, j'avais découvert que sur 24 membres d'un comité de l'Anses, il n'y a que 4 membres qui étaient réellement indépendants, les députés avaient été informé. Les autres sont aux ordres des institutions qui ont des partenariats avec des industriels, mais là les « décodeurs du monde » et ceux qui se prétendent journalistes n'ont jamais enquêté sur les conflits d'intérêts, pas plus que « l'UFC Que Choisir ». Le 27 mars les Décodeurs expliquent « le couple Buzyn-Lévy cible de publications mensongères », que c'est drôle. Les Décodeurs du Monde ont oublier de vous donner quelques précisions. Agnès Buzin a pourtant publié un décret le 13 janvier pour bloquer l'utilisation de la chloroquine. Voilà une vidéo du 28 mars sur les conflit intérêts qui en dit long sur l'élite de notre système de santé, « Agnès Buyzn et Yves Lévy : la raison du scandale du Pr Didier Raoult ? » (https://www.youtube.com/watch?v=Ao3qt4D1t2c). Ce sont les institution et le gouvernement qu'il faut javelliser.

Déjà pour commencer le monde politique est aussi le premier responsable de la déliquescence sanitaire de la France. Au lieu de dépenser du fric dans des futilités, dans des rond-points, des piste cyclables peu utilisées, de refaire des avenues jusqu'à 3 FOIS en moins de 15 ans, de refaire à Paris des routes avec des bornes en granit, il aurait mieux valu dépenser tout ce fric dans du matériel de protection et médicalisé. Ensuite les cabinets de communication et les experts sanitaires officiels, sont les auteurs de nombreux mensonges, il va donc falloir là aussi faire du ménage. Une preuve, c'est facile, en moins de 10 ans nous sommes passés de 300.000 à 400.000 cancers pas an, et je ne parle pas des AVC et tumeur du cerveau qui ont aussi explosé. Je pense que le Président Macron commence à se rendre compte qu'ils s'est lui aussi fait manipuler par les uns et les autres dans l'affaire du covid-19. Résultat, avec ce gouvernement c'est la république du chaos, du désordre, et de la divulgation de fausses nouvelles tous les jours. Le Président Macron dénonce régulièrement les fake news, et lors de son discours, il a dénoncé les faux experts. Il est vrai qu'ils sont nombreux dans les comités des agences dites de sécurité sanitaire. J'en connais, j'en ai rencontré pendant 10 ans à l'Anses dans le comité santé radiofréquence, et d'autres sont membres de l'académie de médecine. Problème, ils n'ont jamais été poursuivis pour des divulgation de fausses nouvelles et j'ai des exemples. Idem pour certains journalistes inféodés aux grands groupes. J'avais expédié en 2016 un dossier assez complet à tous les députés dans lequel je dénonçais aussi les interceptions illégales des opérateurs.

Nous savons depuis 1999 que les ondes sont nocives pour la santé. Mme Froment Védrine directrice de l'AFSSE avait par exemple auditionné le Dr Aubineau qui avait constaté une augmentation de la perméabilité de la dure-mère. En 1999, le Dr George Carlo (ex-défenseur du lobby des télécoms) qui était intervenu à l'assemblé nationale, a été censuré par TOUS les médias. Début 2000, lors d'un débat radio avec face à moi Bernard Veyret directeur du CNRS et conseiller scientifique de Bouygues Télécom, avait été contraint de reconnaître les risques des ondes GSM. En 2006 le Dr Denis Zmirou avait démissionné avec fracas en signalant une baisse de la fertilité. Inutile de dire que je ne crois absolument pas aux affirmations de nos institutions, et encore moins de nos politiques et médias. Je tiens quand même à signaler que ces prétendus experts officiels sur les champs électromagnétiques n'ont le plus souvent aucune compétence sur les risques avérés des CEM. J'ai vu des membres de l'académie de médecine affirmer effrontément que les CEM n'ont aucun effet sur la santé, que le syndrome des micro-ondes n'existe pas, que c'est psychosomatique (sic), et qu'il n'existe aucun mécanisme connu. Sauf que c'est FAUX, tous ces éléments sont expliqués dans un document militaire de médecine aéronautique et aérospatiale qui date en plus des années 80, et je ne parle pas des documents de la NASA et de ceux de l'armée américaine. Mieux, nous avons depuis les années 60 des consignes de sécurité dans les manuels constructeurs des systèmes de la marine, ou des sites explosifs, que l'Anses ne connaît pas. Ils n'ont pas non plus les rapports suite à des accidents professionnels de techniciens civils et militaires, et ils ignoraient jusqu'à à l'existence d'armes micro-ondes anti-personnelles dont je parlais déjà en 1999 dans un livre, et sur un de mes sites en 2000. Mais quoi de plus normal quand on sait que certains de ces académiciens sont en réalité aussi les membres des conseils scientifiques des opérateurs et de laboratoires, et qu'ils sont les premiers émetteurs de fake news. Avec le confinement et le télétravail, il y aura une augmentation de la consommation de la téléphonie mobile, mais aussi par la suite une augmentation des tumeurs du cerveau. De plus on sait depuis les années 80 suite aux recherches du Pr Smith, que suite à des expositions aux CEM que le système immunitaires est affaibli. Il considérait que les ondes étaient responsable de 30% des pathologies de poitrine, ce qu'ignore les médecins français, les politiques et l'Elysée. Ce qui veut dire que les habitants exposés aux rayonnement risquent d'être plus impactés par le covid-19. En plus c'est un faux coronavirus, c'est en réalité un SARS-CoV-2 d'une taille de 125 nm. On ne peut pas exclure qu'il mute, qu'il survive dans des flaques d'eau ou des crachats, d'où une désinfection avec des gros moyens en Chine. De plus ces virus et/ou corona peuvent muter et être bricolés, d'où leur intérêt pour les experts en guerre biologique. J'ai donc été surpris de constater l'absence d'expert NRBC dans le comité de l'Elysée. Les russes ne s'y trompent pas, ils ont envoyé leurs unités spécialisées NBC en Italie. Ils vont certainement vérifier si toutes les souches sont identiques d'un pays à l'autre.

Nous avons eu plus de morts par l'industrie que par le coronavirus, mais ce type d'information est censurée par les sociopathes, mais la tendance va sans doute s'inverser d'ici peu si on carbure à 250 morts du covid-19 tous les 24h00. Si les experts du Président Macron sur le coronavirus sont du même acabit que ceux que j'ai rencontré à l'ANSES, on peut s'inquiéter. Par le passé j'avais eu une formation NBC, sauf que j'ai constaté qu'il n'y avait aucun expert NRBC dans le premier comité dit scientifique du Président Macron. De plus le Pr Didier Raoult a préféré ne pas y participer. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'Elysée a créé le 24 mars un deuxième comité, preuve qu'il ne fait plus confiance à son premier comité. En 2002, j'avais été contacté par un formateur membre des forces de l'ordre, qui m'avait demandé l'autorisation d'utiliser les informations de base de mon site sur la guerre biologique sur l'anthrax, car il n'avait aucune information. Comme ce n'était pas ma spécialité, je l'avais orienté vers un de mes contacts à l'institut Pasteur. Finalement depuis les affaires de l'anthrax et d'Ebola, rien n'a changé, l'état Français à toujours plusieurs trains de retard, nos élites politiques sont incapables de faire la moindre prévention. Même certains équipement de l'armée ou de la sécurité civile sont obsolètes ou périmés.

Alors pourquoi une telle alerte de l'OMS ? On peut se demander si les experts ou les autorités ont menti dès le départ en dissimulant les vrais chiffres du taux de mortalité en Chine et ailleurs. Nous avons eu par le passé de l'ordre de 5000 à 15.000 morts en France par la grippe chaque année, mais il n'y a jamais eu d'alerte mondiale, sauf pour Ebola. Si nous avons eu moins de 4000 morts en Chine par le coronavirus pour plus d'un milliard d'habitants, alors comment expliquer qu'on déclenche une alerte mondiale pour le coronavirus ? Ou alors Pékin a menti et ils ont eu des dizaines de milliers de morts. Ou encore Pékin sait des choses que nous ignorons. En 3 ans l'état a fermé 4000 lits de réanimation, et pour économiser 17 millions d'euros, les masques de protection n'ont pas été renouvelés. On est repassé à 5000 lits en février et on est passera à plus de 10 000 lits fin mars. Pour Jérôme Salomon les masques sont inutiles, en réalité c'est lui qui est totalement inutile. Il faut être totalement malade pour dire une telle connerie, idem pour les experts, leur cas relève de la psychiatrie. Même si les masques ne peuvent pas filtrer le coronavirus qui a une taille inférieure à 150 nanomètres, ils limitent les risques de contamination par la toux et les postillons. Les FFP2 sont capables de filtrer normalement les virus de 10 nm à 1µm. Il faut 15 millions de masques FFP2 par jour, soit 105 millions par semaine, ce qui veut dire que la commande faite par l'état de 250 millions de masques est ridicule. Le stock sera épuisé en moins d'un mois. Tous les jours je découvre de nouveaux éléments scandaleux qui s'empilent comme pour un château de cartes, et certains journalistes et éditorialistes ne sont pas moins responsables. Et si nous sommes dans cette merde, c'est parce que certains n'ont pas fait leur boulot, et sont drogués à la théorie du complot. Dernière connerie en date, la dernière usine Luxfer à Gerzat dans le Puy-de-Dôme, la seule qui fabriquait des bouteilles d’oxygène médical en Europe, a fermé ses portes en mai 2019 sur ordre de sa direction britannique. Plus grave, nous ignorons tout du stock disponible. Plusieurs élus ont réclamé sa réouverture ou sa nationalisation. J'espère que les autorités de l'état ont mis en place des forces de l'ordre autour de cette usine, sinon le gouvernement fera l'objet d'un autre scandales. Depuis le début de la crise, les réseaux mafieux se sont spécialisés dans le pillage de matériel médical, comme les respirateurs, et les médicaments comme la chloroquine.

Conclusion : c'est une grande claque dans le beignet des adeptes du nouvel ordre mondial, de la mondialisation, de l'ultralibéralisme économique, tout ça c'est de la merde.

Chronologie des faits sur le coronavirus.

5 décembre 2019, un texte est présenté par une Député - Chapitre V Ter, « Mesures exceptionnelles d’isolement contraint »

Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un nouveau virus de la famille des coronavirus, baptisé Coronavirus 2019-nCoV, Sras, issu des chauves-souris (porteuses du coronavirus HKU9-1, le "papa-virus" commun), puis rebaptisé définitivement début mars COVID-19 ou SARS-CoV-2.

Le 11 janvier, Agnès Buzin, ministre de la santé, alerte le Président Macron sur les risques du coronavirus, mais il n'a rien fait, aucune commande de matériel de protection.

13 janvier 2020, Agnès Buzyn freine l'utilisation l'hydroxychloroquine. Pourquoi ?

Arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses : JORF n°0012 du 15 janvier 2020 texte n° 13 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400024&categorieLien=id

Le 30 janvier, Agnès Buzin alerte le Premier Ministre sur les risques du coronavirus, mais lui n'ont plus n'a rien fait, aucune commande de matériel de protection.

09 février, Carnet de commande rempli pour un fabricant français de masques sanitaires, mais pour l'étranger, mais pas de commandes pour la FRANCE, AUCUNE DECISION.

17 février 2020, démission d'Agnès Buzin de son poste de ministre de la santé.

23 février, pour Agnès Buzyn estime que le risque est réel pour l'épidémie de Coronavirus

Mercredi 11 mars Olivier Véran installe un conseil scientifique

Jeudi 12 mars à midi, tout va bien tout est sous contrôle, les élections auront bien lieu. Le ministre déclare n’avoir « jamais envisagé la fermeture totale » des établissements scolaires pour limiter la propagation du coronavirus.

26 février, le Pr Didier Raoult avec sa chloroquine à 2 balles IRRITE beaucoup de médecins à la solde des labos qui espéraient nous fourguer des nouveaux produits à plus de 50 balles (sic).

Le jeudi 12 mars à 20h le Président de la République annonce la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités à partir du lundi 16 mars, pour les 850.000 enseignants et 12 millions d’élèves

Dimanche 15 mars 2020, premier tour des élection municipales

Le 16 mars l'OMS appelle à un dépistage massif, contredisant les membres du gouvernement et les experts du comité scientfique du Président Macron.

Le 16 mars on apprend que Brigitte Macron s'est baladée sur les quais dans Paris et n'a pas respecté les consignes de confinement.

Lundi 16 mars, discours grandiloquent d'Emmanuel Macron qui nous explique que nous sommes en guerre, mais sans arme.

Mardi 17 mars 12h00, la population est confinée (emprisonnée) à domicile.

Présentation d'un ausswei obligatoire pour chaque sortie, y compris pour faire pisser Mirza

Le 17 et 18 mars, on nous annonce que les masques sont inutiles, NORMAL, il n'y en a pas.

Mercredi 18 mars, Agnès Buzin déclenche un scandale en faisant des révélations.

Mercredi 18 mars, le regard libre d'Elisabeth Lévy - Le Buzyn Gate, le Macron "Wait"

Mercredi 18 mars soir les salariés d'Amazon se plaignent de leurs conditions de travail, et de n'avoir aucune protection, certains font valoir leur droit de retrait.

Le 19 mars, le collectif C19 qui réunit 600 médecins a porté plainte devant la Cour de Justice de la République contre Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, et le Premier ministre Édouard Philippe. C19, comme Damoclès, accusent le gouvernement de « mensonge d’État » dans la gestion de la crise

Jeudi 19 mars midi, le Président Macron nous explique que nous devons aller travailler. Il ne faut pas contrarier Amazon qui engrange des dizaines de millions chaque jour

Mercredi 18 mars soir un policier révèle sur CNEWS que les policiers de la PAF d'aéroport de Paris n'ont pas le droit de porter de masques, alors que eux ils en ont.

Jeudi 19 mars, le Dr Jean Paul Hamont, médecin contaminé dénonce la nullité de ce gouvernement, qui aura des comptes à rendre. Il demande qu'on coupe es têtes.

Jeudi 19 mars, pour Sibeth Ndiaye déclare sans gêne que "les masques ne servent à rien pour les non-contaminés".

Jeudi 19 mars, Jérome Salomon répète une nouvelle fois que les masques ne servent à rien pour les non-contaminés.

Vendredi 20 mars on apprend sur CNEWS par le Dr Perronne que le stocke de chloroquine de la pharmacie centrale a été pillé.

Vendredi 20 mars 19h, Jérôme Salomon, directeur général de la santé déclare que les masques sont inutiles, révolte chez le personnel médical et dans les forces de l'ordre. LUI IL FAUT LE VIRER.

Vendredi 20 mars au soir, l'administration est contrainte d'émettre une circulaire pour autoriser les membres des forces de l'ordre à porter un masque.

23 mars, premier décès au Cap-Vert d'un touriste britannique de 62 ans qui a présenté les premiers symptômes le 16 mars. Le deuxième décès s'est produit en Arabie Saoudite.

23 mars, le Pr Didier Raoult (infectiologue qui teste la chloroquine) ne participe plus au Conseil scientifique réuni autour d'Emmanuel Macron.

Mardi 24 mars, l'hôpital de campagne militaire de Mulhouse, reçoit son premier patient.

Mardi 24 mars 17h00, Emmanuel Macron réunit le Comité scientifique à l'Elysée pour déterminer les nouvelles mesures à prendre contre le coronavirus.

24 mars 20h00, 16 morts sont déplorés à l'Ehpad Rothschild de Paris, et 81 personnes ont été testées positifs au coronavirus.

Les Jeux Olympiques de Tokyo sont annulés et reportés à 2021.

Un TGV "médicalisé" transportera mercredi 25 mars 30 malades entre Strasbourg et Mulhouse

Le premier ministre indien Narendra Modi annonce un confinement total du pays à partir de mardi 24 mars à minuit pour une durée de 3 semaines, suite à 10 décès pour 1.34 milliard d'habitants.

Le 24 mars, l'ARS du Grand Est annonce que 19 premiers décès de personnels soignants à cause du coronavirus sont enregistrés dans la région.

Un arrêté encadrant l'administration de la chloroquine à des malades du coronavirus en France a été publié par le Haut Conseil de santé publique.

Le 25 mars, Sibeth Ndiaye enchaîne les boulettes déclare que les enseignants qui ne travaillent pas en ce moment peuvent aller boser dans les champs. Il faudrait savoir, il faut rester confiné, ou il faut aller bosser dans les champs. De toute façon il n'y a plus aucun transport.

25 mars, Martin Hirsh passe ne mode panique en raison du manque de personnel.

25 mars désinfection dans ville de Canne, et pulvérisation en Chine, mais ça, on n'a pas

25 mars AM, le Président Macron visite l'hôpital de campagne de Mulhouse, et il est équipé d'un masque inutile contre le coronavirus (sic).

25 mars 18h00, les ministres du gouvernement sont visés par au moins 5 plaintes pour « Mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire » : le Premier ministre Edouard Philippe, l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, son successeur Olivier Véran. On ne peut exclure que les ministres du précédent gouvernement comme Marisol Touraine ou l'ex-Président François Hollande soient aussi visés par des plaintes. Les plaintes pourraient aussi viser les experts du comité scientifique du Président Macron.

25 mars, autre révélation, le Pr Didier Raoult a fait l'objet de menaces en raison de ses affirmations sur les tests de la Chloroquine. Après enquête, la police a découvert que les menaces venaient d'un médecin de Nantes financé par les laboratoires pharmaceutiques. Je ne suis pas du tout surpris, j'ai moi-même vu après enquête assez vu de médecins félons qui travaillaient en réalité pour l'industrie. Il est vrai que la Chloroquine ne coûte que quelques euros, donc elle est beaucoup moins coûteuse que des vaccins.

Le 25 mars, l'utilisation de la chloroquine contre le coronavirus est autorisé par le Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce nouveau décret discédite « les décodeurs du mondes » qui avaient accusé le Pr Raoult de divulger des fake news. On a aussi appris que Brigitte Macron avait recommandé au Président de contacter directement le Pr Didier Raoult.

Le 26 mars on apprend qu'une plainte a été déposée contre Jérôme Salomon, directeur général de la santé. On apprend que d'après les médecins généralistes, 40.000 français sont infectés, et que 400 militaires sont contaminés, et qu'un gendarme est décédé du Covid-19.

Le 27 mars, Matteo Salvini menace de se retirer de l'Union européenne.

Le 28 mars soir 4273 patients sont en réanimation en France. Les 1500 lits de réanimation d'île de France sont occupés. Plusieurs patients ont été transférés en Allemagne. Le ministre de la santé déclare : « Les capacités initiales de la France étaient de 5.000 lits de réanimation. Elles ont été augmentées (…) à 10.000 lits. Désormais, nous souhaitons atteindre un objectif de 14.000 à 14.500 lits de réanimation sur tout le territoire national ».

Le 28 mars, 23.000 masques volés ont été découverts dans une camionnette à Paris.

La France ne peut que produire 8 millions de masques par semaine alors qu'il en faut 40 millions. Un pont aérien a été mis en place entre la France et la Chine, plus d'un milliards de masques ont été commandés. 1000 respirateurs ont été commandés à la société Air Liquide. On nous annonçait en février que tout était sous contrôle, qu'il y avait assez de masques, mais plus personne ne croit le gouvernement aujourd'hui.

Bilan : 37.575 cas confirmés, 17.620 patients hospitalisés (+1.888) dont 4.273 en réanimation, soit +486 patients de plus en une seule journée. 2314 morts en hôpitaux, les autres ne sont pas comptés.

29 mars, 9h00, décès de l'ancien ministre de Patrick Devedjian, 75 ans, pendant la nuit du covid-19

29 mars un gourou de 70 ans, Baldev Singh, qui a prêcher dans 15 villages indiens du Pendjab, avant de tomber malade et de décéder, pourrait avoir contaminé 15.000 personnes,