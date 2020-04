Coronavirus - Déconfinement des plus jeunes d’abord ?

Faut-il s'attendre à un effet secondaire inattendu du covid-19 qui pourrait, dans neuf mois, se traduire par un mini baby-boomer. Car, il faut bien occuper son temps libre et nous verrons par la suite si la prise d'assaut des sites porno a été productive.

Mais, comme l'arrivée massive d'une jeunesse pleine de vie serait réjouissante. Ce qui ne doit pas faire oublier la tristesse du départ précipité de nombreuses personnes âgées, due au passage en force du redoutable et sournois « SARS-CoV-2 ».

Certes, un virus prédateur ne demande pas l'âge de sa proie avant de la frapper, même des enfants ont été emportés par la maladie. En fait, l'invisible monstre chinois tue les plus fragiles, c'est tellement plus facile. D'ailleurs, comment ne pas avoir une pensée pour les milliers de morts oubliés tous les ans. Ces victimes de la grippe saisonnière, morts dans l'indifférence comme si on ne pouvait rien faire de plus contre une fatalité devenue une effroyable banalité. Là encore c'est surtout les anciens qui trinquent.

Il suffit de regarder autour de soi pour comprendre que la France d'aujourd'hui a quelque chose d'irréelle... "Ô temps ! suspends ton vol" clamait Lamartine. Mais, l'attestation de déplacement dérogatoire n'a rien à voir avec la poésie, "Le lac". Elle n'est rien d'autre qu'un bon de sortie temporaire de sa cage. Comment les Français supporteront-ils encore plusieurs semaines d'une vie entre parenthèses ?

Comme vous le savez, des têtes pensantes et savantes réfléchissent au déconfinement qui viendra bien un jour. Les options pour un retour progressif à la vie d'avant ne manquent pas. Faut-il être insensé pour se dire que la vie d'avant ne sera plus jamais tout à fait la même, d'ailleurs est-ce souhaitable et quelles leçons va-t-on tirer de cette pandémie ?

En attendant de savoir ce que nos élites mijotent, essayons de garder la tête froide. C'est toujours mieux que d'avoir de la fièvre, surtout en ce moment. Mais, en tant que citoyen il n'est pas interdit d'avoir des idées et de réfléchir à la pertinence ou non, de cette phrase de Jean-Michel Blanquer qui nous prévient que d'après les scientifiques...

"50 à 70% de la population in fine finit par être contaminée par le virus". "Et c'est d'ailleurs ça qui met fin au virus puisque ça crée une forme d'immunité majoritaire, et donc le virus s'éteint de lui-même"

Selon Martin Blachier, médecin de santé publique et dirigeant de PH entreprise, il faudrait d'abord déconfiner "les plus jeunes, les moins vulnérables, pour constituer une immunité de groupe, ce qui fait que dans un second temps, quand les gens les plus vulnérables vont sortir, il n'y aura pas de pic épidémique : le virus ne pourra plus circuler puisqu'il y aura trop de gens immunisés, et les plus vulnérables seront donc protégés". Cette stratégie permettra aussi selon lui de "contrôler l'épidémie chez les plus jeunes, car, même si le risque est plus faible, certains auront besoin d'assistance respiratoire".

Donc, nous pourrions assister à un déconfinement régionalisé et en même temps en fonction de l'âge. Est-ce réaliste et réalisable ? La police aurait donc pour mission de surveiller prioritairement les vieux. N'ont-ils rien d'autre à faire ? Bien entendu, les jeunes déconfinés ne pourront toujours pas visiter leurs vieux confinés. À propos, quel sera l'âge d'un vieux qui devra continuer à se confiner ?

Sans oublier que l'OMS craint comme la peste bubonique un déconfinement trop rapide qui pourrait provoquer une résurgence mortelle de la maladie.

Mais, "l’immunité collective" est donc bien un critère clé. "Plusieurs médecins, épidémiologistes et politiques s'accordent sur ce point : l'épidémie ne sera vaincue que si une part importante de la population a été infectée puis immunisée. Plusieurs seuils à atteindre ont été avancés allant de 50 à 70% d'une population donnée. Pour s'assurer que ce niveau sera atteint, au niveau national comme au niveau régional, il faut donc être en capacité de "tester en masse la population".

Le moment T viendra où il faudra décider pour choisir la bonne ou la moins mauvaise option de déconfinement. Un vrai casse-tête chinois en perspective pour le décideur en chef, surtout qu'il y aura des vies à sauver ou à perdre. Une décision lourde de conséquences qui sera forcément critiquée.

Pour en savoir plus vous pouvez lire cet article sur "lintern@ute".