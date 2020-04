Coronavirus - Délation !

Le bon citoyen serait celui qui appelle la police pour dénoncer son voisin peu respectueux de l'ordre de confinement... Mais Attendez, vous vous voyez faire le 17 - « Allô, la police ? C’est pour un signalement » - Mon voisin promène son chien au moins six fois par jour, il faut venir pour le punir !

Prenez un peu de temps avant de répondre à la question qui dérange de la dénonciation. C'est bien ou c'est mal ? Est-ce une question de point de vue, ou d'éducation, du vécu de chacun, de son âge, du genre, d'une mauvaise humeur ou parce qu'un proche est mort du coronavirus ? Face à ce phénomène de la délation qui a toujours existé, mais devient maintenant encore plus malsain. Certains observateurs dans différents médias, ont très rapidement fait référence à l'Occupation de 40. Allons donc, nous avons changé d'époque, plus jamais ça, pas vrai ? Le peuple ne tondra pas les collabos après la victoire contre le virus.

En Allemagne, nos amis allemands soignent dans leurs hôpitaux des malades du Coronavirus venus par hélicoptères du Grand Est. Une région qui est débordée par la pandémie ? Mais pourquoi parler des Allemands, ah oui, c'est vrai, l'Occupation ! Mais autre chose aussi, cette remarque du journal Die Welt qui prétend ironiquement que “l’Allemagne ne serait pas l’Allemagne si la police ne recevait pas un soutien supplémentaire pour faire respecter les règles – de la part des citoyens eux-mêmes”. Et la France serait-elle la France si la police... Allons donc, nous ne sommes pas comme les Allemands, nous valons mieux que ça. Chez nous, il n'y a qu'une minorité de braves Français pour renseigner les autorités.

Sauf qu'un policier du Grand Est déclare...

"Nous avons des appels incessants de personnes qui dénoncent des regroupements de jeunes ou autre".

Vous vous voyez derrière un rideau de votre appartement en train d'épier ce joggeur irresponsable qui court autour de votre quartier en postillonnant des virus partout. Bon, d'accord, ce n'est pas commode de courir avec un masque, surtout lorsqu'ils sont introuvables.

Ou encore, un autre exemple particulièrement édifiant du "courage" d'un délateur qui alerte la mairie parce que « des gens secouent les tapis par les balcons, et les poussières et poils de chien contaminés atterrissent chez les voisins des étages plus bas, et sur les passants ». Ahurissant ! Mais comment peut-on en arriver là, par peur, bêtise, ignorance ou méchanceté gratuite ? Il ne serait même pas étonnant que ce même genre de personnage exige qu'une infirmière déménage pour ne pas contaminer les autres résidents.

Certes, même si on n'est pas d'accord sur son utilité, le confinement doit-être respecté. Dans certains cas la police doit intervenir. D'ailleurs elle intervient, puisque 260 000 contraventions ont été dressées sur le territoire les 11 premiers jours du confinement. C'est le boulot des forces de l'ordre de patrouiller et de verbaliser s'il le faut vraiment, des gens qui estiment qu'ils ne sont pas concernés comme les autres par la pandémie. Mais à partir de quel moment un citoyen doit-il demander l'intervention des gendarmes ? Pour tout et n'importe quoi, sûrement pas.

La police rappelle que le 17 "doit être réservé aux appels d'urgence. Dénoncer son voisin n'en fait pas partie" Pour conclure par "Restez chez vous et prenez soin de vous".