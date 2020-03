Coronavirus : des SDF verbalisés à Paris, Lyon et Bayonne !

"Une situation ubuesque. Plusieurs sans-domicile fixe ont été verbalisés par les forces de l'ordre en France, car ils ne respectaient pas le confinement instauré depuis mardi pour lutter contre la propagation du Coronavirus, se sont indignées vendredi des associations. « Nous demandons que des consignes claires soient transmises aux préfets pour que ces sanctions cessent immédiatement », a déclaré Florent Gueguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), qui regroupe 800 associations de lutte contre la pauvreté. Des cas ont notamment été recensés à Paris, Lyon et Bayonne, précisent les associations". Source : le Parisien : http://www.leparisien.fr/faits-divers/coronavirus-des-sdf-verbalises-pour-non-respect-du-confinement-a-paris-lyon-ou-bayonne-20-03-2020-8284395.php Si c'est comme cela qu'on traite les plus démunis parmi nos populations, il y a certainement quelques têtes à virer !

C'est une étudiante d'un grand Institut de Sciences Politiques qui m'a alerté sur ce sujet...

Selon le SAMU SOCIAL : "ces verbalisations pénalisent en premier lieu les familles hébergées dans des hôtels sociaux, qui n'ont pas d'autres solutions que de sortir de leur chambre pour s'alimenter. Les associations réclament par ailleurs des autorisations de circulation permanentes pour leurs salariés, en particulier ceux chargés du travail de veille en équipes de rue ou en maraudes, auprès des précaires. Les associations ont à plusieurs reprises alerté les autorités sur les difficultés pour les personnes à la rue de respecter cette mesure, ainsi que les principes de précaution pour limiter les risques de contamination". Source Le Parisien.

C'est évidemment dégueulasse, et comme beaucoup de nos concitoyens, je n'avais pas encore pris toute la dimension du calvaire que vivent les plus pauvres d'entre-nous qui n'ont rien, et surtout même pas un toit à se mettre sur la tête !

A Lille : David est SDF, et depuis le début du confinement, il se sent abandonné…

"Pour eux, aucune mesure n’a été prise, et ils sont laissés à l’abandon. Malgré le danger du Covid-19"

« Un confinement a été fait par l’État. Pour nous, aucun confinement n’a été fait. On est dans la rue, on peut venir et aller là où on veut », témoigne David, SDF à Lille. Depuis le début du confinement pour endiguer l'épidémie de Covid 19, il se sent abandonné. « On ne sait pas ce qu’on va faire. On est nombreux à être à la rue en ce moment. Même le Samu social ne passe plus nous voir. Les pompiers ne prennent pas de nouvelles de nous. De temps en temps la police municipale – ceux qui nous connaissent – nous demande comment on va. Sinon rien. Il n’y a plus de maraude. »

Sources : BRUT. https://www.brut.media/fr/news/comment-les-sdf-vivent-le-confinement-b6170793-87e2-43ba-b22a-503d7d36c3a0

Que penser donc de l'Etat qui ne donne aucune directive aux Maires de France, et des Préfets qui ne donnent aucune consignes à leurs Policiers pour arrêter de verbaliser ces dangereux contrevenants !

D'autant plus que les Policiers ne portent même pas de masques car on le leur interdit... Ceux-ci sont donc de fait des vecteurs potentiels de la contamination au Covid 19 !

C'est une honte qui fait réagir surtout la jeunesse du pays et qui si j'en crois la vigueur des réactions vues sur BRUT. Média : 6521 commentaires devrait faire parler la masse des citoyens.

En se mobilisant et en protestant en masse on pourrait certainement faire changer les choses.

Comment faire ? Les Français ont déjà prouvé qu'ils savaient se mettre en action lorsqu'il s'agit de dénoncer et de défendre une juste cause.

Mais comme il est interdit de manifester dans la rue, rien ne doit empêcher d'en discuter.

C'est donc sur les réseaux sociaux que doivent se porter un maximum de réactions et de paroles de citoyens. En attendant des jours meilleurs...