Coronavirus - Elections Municipales. Faut-il les reporter ? Est-ce bien raisonnable ?

Un autre Président aurait certainement dit : "Il faut savoir raison garder". Mais que peut-on en dire ? Dès lors qu'on fait jouer à huis-clos des matches de foot, qu'on annule purement et simplement des manifestations sportives dans des stades de plein-air, qu'on fait jouer des rencontres sans les suporters des clubs, et que l'on reporte ou que l'on annule des concerts et des mainfestations culturelles ! Même les meetings politiques avec certains Elus sont annulés pour cause de + de 1000 personnes... Est-ce bien raisonable ?

Partout en Europe, et maintenant aussi aux Etats-Unis et dans le reste du monde, on annule, on reporte, on ne voyage plus ou quasiment plus et les pays tentent de rester à l'écart de l'épidémie mondiale de coronavirus qui se dessine.

En France, on n'en est pas encore au stade 3, assurent nos dirigeants... Mais malgré tout on va maintenir les élections municipales, envers et contre tout, alors que la sagesse commanderait certainement de les reporter. Où est la raison ?

Loin de moi l'idée de bâtir une théorie du complot ! Mais il faut reconnaître que Macron et ses tristes sbires ne font ni dans la prudence, ni dans l'imagination. Cela coûterait-il plus cher de reporter les élections municipales d'un mois, que de les maintenir à tout prix au risque de relancer encore plus la propagation du coronavirus ? Raisonnable ?

Hier-soir, je suis allé voir une réunion de préparation aux élections municipales dans une ville. Les organisateurs affirmaient "nous avons le droit : nous sommes moins de 1000 personnes", dans un grand éclat de rire. Raisonnable ?

Mais j'ai été effrayé ! A côté de moi il y avait un type qui toussait et éternuait, alors qu'un autre suait abondamment et qu'encore un autre vociférait en postillonant dans toutes les directions...

Je me suis dit : est-ce bien raisonnable ?

Les Français ont le droit à la démocratie, mais faut-il à tout prix maintenir ces élections...

Est-ce bien raisonnable ?

Je ne suis pas du RN, ni socialiste, ni trop de droite, ni trop de gauche... Même pas centriste... Aux présidentielles et aux législatives, j'avais voté Macron avant de m'apercevoir que je m'étais trompé. Je ne suis proche d'aucun parti politique et je ne désire rien d'autre qu'un pays où il fait bon vivre... Je suis raisonnable !

Mais ce (P)résident et ce (Gouvernement) me confortent dans mes convictions... Ils ne dirigent rien... Ils ne prennent pas les mesures qui s'imposeraient de facto : anticiper la "pandémie", passer au stade 3 immédiatement, et interdire vraiment les rassemblements dans les espaces restreints...

Faut-il qu'ils en aient besoin de ces élections à tout prix... Pourquoi faire ? Pour les inscrire dans un cycle jupitérien ? Pour montrer aux Français que tout va bien, puisque ils ne s'affolent pas ? Que le cap est le bon cap ? Raisonnables ?

Peut-être faudrait-il changer d'attitude... Après tout même le Pape Benoit XVI avait renoncé, après ses constatations.

Le (P)résident se prendrait-il pour Dieu ?

Est-il raisonnable de risquer quelques contaminations et quelques vies ?

Je vais encore faire de la peine à Macron ! Est-ce bien raisonnable ?