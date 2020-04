Coronavirus et conspiration : les mollahs en modèle

L’expulsion d’une équipe médicale de Médecins Sans Frontières (MSF), alors qu’elle aidait à contrer la propagation du coronavirus en Iran, donne une image de la pensée conspirationniste, totalement indifférente aux intérêts, à la santé et à la vie des citoyens.

Il ne s’agit pas d’aide humanitaire et alimentaire, mais de sauver la vie de dizaines de milliers de victimes qui subissent les conséquences de la mauvaise gestion de la crise. Si les autorités avaient fait preuve de transparence et de franchise, nombre des victimes qui ont péri dans cette catastrophe sanitaire auraient pu être sauvées.

L’ONG internationale affirme avoir reçu des autorités iraniennes son autorisation officielle de lancer un hôpital de campagne pour le traitement des patients atteints de coronavirus à Ispahan, la deuxième province du pays touchée par le virus mortel après Téhéran.

Des autorités iraniennes, y compris le Comité national anti-coronavirus et le Bureau de la coopération internationale du ministère de la Santé, ont supporté l’assistance de MSF dans la crise du coronavirus, selon des documents publiés par plusieurs journaux iraniens.

Mais les mollahs de la ligne dure avaient une autre vision des choses. Ceux-ci ne se soucient pas de l’intérêt du peuple. Au contraire, ils se soumettent à leurs illusions et soutiennent les idées du Guide suprême. Celui-ci pense que le virus cache un complot américain visant les gènes du peuple iranien. Les suivistes n’ont pas hésité à expulser tout ce qui touche à l’Occident, y compris une équipe médicale qui est venue donner un coup de main au peuple iranien.

Le peuple, lui, souffre d’une grave pénurie de personnel médical, comme le confirment les médias du pays. MSF a aidé à la mise en place d’un hôpital de campagne et à la préparation de l’équipement des unités de soins intensifs.

« La mission indépendante de l’Organisation internationale de Médecins sans frontières en Iran a été entièrement coordonnée avec les départements concernés de la République islamique, » a déclaré dans un tweet le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabei.

« Bien qu’il n’y ait actuellement aucune pénurie de lits d’hôpitaux pour les soins intensifs dans le pays, » ajoute-t-il, « les équipements fournis par Médecins sans frontières (50 lits) seront utilisés dans les hôpitaux où le ministère iranien de la santé en a besoin. »

Ensuite, le ministre iranien de la santé, Ali Reza Wahhabzadeh, a renchéri : « Nous n’avons pas besoin de mettre en place des hôpitaux de campagne par des étrangers et nous refusons la présence de cet organisme. »

La ligne de crête entre l’acceptation et l’expulsion de l’aide de MSF a été franchie suite à la déclaration du Guide suprême Ali Khamenei selon laquelle les alliés des Etats-Unis tels que la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne « ne sont pas fiables, » qu’ils travaillent pour « servir clairement l’Amérique » et veulent « mettre le peuple iranien à genoux. » Après l’arrivée en Iran de l’équipe médicale officiellement approuvée, les militants des mollahs ont lancé une campagne contre cette équipe inspirée des propos du guide suprême.

Hussein Shariatmadari, rédacteur en chef du journal Kayhan, fidèle à Khamenei, a décrit MSF comme une « poupée américaine. » C’est comme s’ils venaient juste de découvrir qu’elle est française. Ils ont aussitôt invoqué le discours de Khamenei selon lequel « l’Amérique sait qu’elle n’a pas sa place en Iran et qu’elle ne peut pas être présente ici. » Ils ont supposé que les neuf médecins de l’organisation et leurs assistants appartenaient aux services de renseignements américains, comme s’ils travaillaient dans le vide et étaient capables de mettre en œuvre des complots à l’intérieur de l’Iran, loin des yeux des services de renseignements et des gardiens de la révolution iraniens.

Shariatmadari a présumé que l’on ne pouvait pas faire confiance à MSF qui est « basée en France et tous les groupes anti-iraniens ont une base en France. » Ce genre de position reflète l’ampleur du désintérêt des mollahs aux intérêts et au sort du peuple iranien. Une telle insécurité ne sera pas utile pour affronter la pandémie qui fait chaquee jour des centaines de victimes iraniennes.

Il me semble plus probable que, dans ces circonstances, les mollahs aient voulu envoyer un message aux Européens. Ils n’ont rien trouvé d’autre que l’expulsion de l’équipe médicale d’une organisation active en Iran depuis des années. Pire encore, ils ont choisi le mauvais moment pour faire passer ce message.

Expulser des équipes médicales après les avoir convoquées, puis rejeter les offres d’aide que l’UE a annoncé son intention de fournir à l’Iran, c’est de la politique en rien, mais bien plutôt des pratiques hâtives et téméraires. La politique, c’est ne pas faire de vagues, mais jouer les bonnes cartes, faire pression, choisir le moment et les conditions, en veillant à faire des gains maximums et éviter les pertes. Cela suppose que les sociétés soient le véritable finalité de la politique, et non les régimes et les individus avec leurs intérêts propres et leur perception étroite.

La confusion entre politique et santé n’est pas moins dangereuse que la confusion entre religion et politique. La confusion des deux ne relève pas d’une réflexion stratégique rationnelle, mais de démagogie qui titille les sentiments des suiveurs, sans la moindre considération des intérêts de millions de personnes qui subissent les conséquences de ces politiques désastreuses.