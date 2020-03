Coronavirus et crise économique : Et pendant ce temps… les pays de l’Union européenne s’affrontent sur les « coronabonds »

En faisant le tour de la presse aujourd’hui, je suis tombé sur des articles parlant de la façon de sortir de la crise économique – déjà présente – après le problème du coronavirus. C’est notamment le cas de l’Union européenne : La moitié des membres de la zone euro, avec Christine Lagarde, plaident pour une dette mutualisée face à la crise.

En effet, en pleine crise économique et sanitaire, les divisions historiques au sein de l’Union européenne se figent à nouveau sur le niveau de réponse commune. Les Vingt-Sept chefs d’État et de gouvernement s’y confronteront lors d’un nouveau sommet « virtuel » par visioconférence, ce jeudi (26 mars) après-midi. L’idée d’émettre des obligations mutualisées au niveau du Continent, poussée par le premier ministre italien Giuseppe Conte et soutenue par Emmanuel Macron, fait son chemin[1].

La moitié des membres de la zone euro - France, Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Grèce, Belgique, Luxembourg, Slovénie – souhaitent une mutualisation des emprunts nécessaires au combat que les États devront mener pour sortir de la crise économique dans laquelle nous plonge le coronavirus.

L’autre moitié, la moitié la plus riche, Allemagne et Pays-Bas en tête ne veulent rien savoir : pas de mutualisation.

Tout le monde se rappelle de la crise économique de 2008-2009. Durant cette crise, les pays tels que l’Allemagne ont gagné énormément d’argent sur le dos de leurs partenaires européens moins riches. L’Allemagne empruntait à l’époque (cela est toujours vrai à l’heure actuelle) à taux négatifs.

En gros cela signifie que ceux qui avaient (et qui ont) de l’argent frais, paient l’Allemagne pour qu’elle prenne leur sous ! L’Allemagne à son tour –bon cœur et débordant de bonté – prête cet argent à de taux préférentiels !!! aux pays qui en ont besoin. Résultat : elle gagne sur les deux tableaux, sans, en réalité, rien miser elle-même. Plus encore : Les pays à qui l’Allemagne prête de l’argent, achètent, en général, des produits allemands ! Encore gagné !

Résultat bis : La moitié des entreprises des pays européens qui ont connu la crise économique de 2008-2009 ont été achetées par des entreprises allemandes ! Solidarité européenne, je vous dis ! Ces pays, notamment la Grèce, perdaient dans ce marché des dupes une partie importante de leur indépendance, car redevables de centaines de milliards d’euros, qu’ils ne peuvent pas rembourser, à moins qu’ils ne vendent tout ce qu’ils possèdent…vous voyez le schéma ?

Mais revenons à la situation actuelle. Le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, a clairement signifié que « Ce serait une erreur, pour le moment, et nous ne l’accepterons pas » (la mutualisation). L’Autriche est également sceptique. « Nous n’y sommes pas favorables mais nous ne bloquons pas », expliquait un diplomate. Les Pays-Bas, les plus réticents, balayent l’idée d’un revers de manche, sachant qu’elle ne trouverait pas de majorité à leur Parlement.

Voilà la belle idée européenne, voilà les valeurs que l’Europe tente (officiellement) d’inculquer au monde…Une coquille vide, au service du plus fort…Comme d’habitude, aurais-je tendance à dire.

Et si les Anglais avaient compris les premiers qu’il était temps de quitter le navire à temps ?