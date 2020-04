Coronavirus et information

Toutes les chaines, et pas seulement celles qui font de l’info continue, se surpassent actuellement pour informer le mieux le spectateur !

Et comme personne n’a des infos sur ce qui se passe exactement, elles sont toutes transformées en diffuseurs de faits divers et des « actualités » anecdotiques.

Je m’explique :

* Le fait que telle célébrité fait la cuisine ou qu’elle est en sous-vêtements dans son salon (souvent immense) ne m’intéresse pas et ne va pas changer la vie de personne (sauf peut-être de la « célébrité » en question).

* Tous les chanteurs et autres auteurs has been accaparent les antennes (télé et radio confondues) pour nous faire part de leurs bons sentiments ! On dirait un méga concert des enfoirés qui, déjà, posait problème.

Je m’explique encore :

Je ne doute pas que certaines personnes soient sincères, loin de moi cette idée ; du moins j’espère qu’en disant cela je ne me trompe pas lamentablement.

Cependant, avec leurs bons sentiments et leur parole souvent mielleuse, elles ne pourront jamais (ces « personnalités » dont je parlais au début de ce papier), faire oublier que, comme pour les enfoirés et autre téléthons (soit dit en passant, c’est l’État qui devrait fournir les fonds nécessaires à la recherche et au soutien des gens dans le besoin et pas donner des milliards aux patrons du CAC 40 et verser ensuite des larmes de crocodile pour ce qui manque dans divers domaines (tous ?) de la vie publique ; et je ne parle pas de ce gouvernement seulement…), la réalité cachée derrière cette aumône. Comme dirait l’autre : « des millionnaires expatriés dans les paradis fiscaux demandent aux smicards d’aider les sans-abris… » Mais, maintenir les gens dans l’ignorance et le spectacle contribue à maintenir cette civilisation de la dépendance…

En plus de nous polluer l’air avec leurs chansons et conseils débiles, ils s’imposent partout et, naturellement, les médias, en manque de sensationnel pour faire passer les pubs, nous les passent en boucle.

Et l’info dans tout ça ?

Quand j’observe les différents discours, vides de sens (le plus souvent (toujours ?) uniquement prononcés pour la propre communication de celui ou celle qui le prononce), pleins de remerciements (mérités ceux-là) aux soignants, aux hôtes et hôtesses de caisse, aux éboueurs, aux postiers, etc , mais totalement dénoués d’infos concrètes, je me demande si nous vivons sur la même planète ; en fait, je crois que non !

En plus, noyer l’info dans un océan d’inepties inintéressantes est une technique efficace de désinformation.

Un conseil : amusez-vous (par les temps qui courent ça fait du bien) de compter les minutes qu’utilisent les experts et autres politiques dans leurs discours pour remercier ceux qui travaillent au péril de leur vie, amusez-vous aussi de voir combien de « peoples » passent sur les ondes pour – soi-disant – informer et vous verrez…

La politique spectacle et la désinformation ne se sont jamais aussi bien portées que par le temps des crises…

Je finis ce papier par une note humoristique : je lisais dans Charly hebdo cette brève qui a inspiré ce papier : « Le chanteur (je ne cite pas le nom pour ne pas faire de la pub !) a fait une chanson sur la situation actuelle ; les recettes iront au profit des soignants. Après le manque de masques, nous risquons un manque de boules quies. »