Coronavirus et lutte de classes

Au milieu de la mobilisation des travailleurs du monde entier pour mettre fin aux fausses activités économiques, aux activités improductives, parasitaires et qui constituent des charges sociales et économiques excédentaires dans tous les pays touchés par l'épidémie de coronavirus, les dirigeants des différents niveaux de l'État, des factions se forment au sein des gouvernements et les gouvernements nationaux s’affrontent au crie de : « Tous unis sous le drapeau sacré de la patrie ».

La classe prolétarienne ne doit en aucun cas et sous aucun prétexte faire alliance avec quelque faction que ce soit du pouvoir bourgeois.

« Après des années à nous vendre la « solidarité » entre les territoires et les États, « l'urgence sanitaire » révèle que les coutures de la classe dirigeante elle-même peuvent à peine supporter la pression sans se déchirées. »

De toute évidence, ils sont incapables de diriger la société ailleurs que vers la guerre commerciale d’abord, sanitaire, sociale, financière et qui sait un jour vers la guerre nucléaire. « Mais est-ce que certains d'entre eux pagayent vraiment dans la même direction que les travailleurs en grève pour étendre le confinement en fermant les lieux de travail ? La classe bourgeoise cherche-t-elle vraiment à sauver des vies avant d'accumuler des profits ? » La classe prolétarienne peut-elle réellement sauver sa vie en perdant son emploi ? Ce sont les questions que pose le collectif espagnol Nuevo Curso dans cet article que nous avons largement commenté. Robert Bibeau. Éditeur http://www.les7duquebec.net

Les classes sociales aujourd’hui

Pendant un siècle, le capital national et la bourgeoisie ont développé leur centralisation comme jamais auparavant, comptant sur l'État pour fusionner avec lui à différents degrés et formes selon le contexte impérialiste global et la force de chaque capital national au sein de chacune des alliances impériales. Le résultat est la forme contemporaine d'organisation de la bourgeoisie et du capital : le capitalisme d'État . La validité du capitalisme d'État dans tous les pays - de la Corée du Nord et de la Chine aux États-Unis, au Canada et à la Grande-Bretagne - ne signifient pas que la bourgeoisie est devenue, loin de là, monolithique, ni que ses contradictions internes ont été surmontées.

L'État contient mais ne « corrige » pas

Des organisations supra-étatiques telles que l'UE encadrent et contiennent, mais n'éliminent pas et souvent n'atténuent même pas les contradictions entre les factions du capital national. (Car ces contradictions locales, régionales, nationales sont le reflet des contradictions économiques et commerciales qui confrontent les PME et les méga-entreprises multinationales concurrentes. NdÉ). Ce que nous voyons aujourd'hui est une première indication de la façon dont la crise sanitaire du coronavirus (via l’impact qu’elle impose aux forces productives sociales = les travailleurs et l’accélération qu’elle impulse à la crise économique du capitalisme mondialisé. NdÉ Ces contradictions économiques entre les différents groupes et factions de la classe dirigeante au sein de chaque État national et entre eux se manifestent par leurs perpétuels combats politiques acrimonieux. Le salariat ne doit jamais s’immiscer dans ces conflits inter-capitalistes nationaux et/ou internationaux. NdÉ).

Il faut ajouter à cela les contradictions entre les intérêts du capital dans son ensemble et les intérêts de la petite bourgeoisie (section de classe parasitaire et courroie de transmission entre le capital et le travail. NdÉ). Dans le capitalisme d'État, la petite bourgeoisie ne se limite plus au petit commerçant, à l'homme d'affaires, aux professeurs, et aux communicateurs. Dans les gigantesques structures commerciales, communicatives et gouvernementales, une petite bourgeoisie salariée et bureaucratique prospère (son sort dépend directement du niveau de dépense de « l’État providence », sa créature dont elle dépend. NdÉ). Les petits-bourgeois sont payés et leur tâche est d'organiser le travail des équipes et des groupes de travailleurs. Leur salaire, normalement prolongé par des « primes » et des « options », est en fait une part des bénéfices des entreprises et leur position est celle du propriétaire et directeur d'un atelier qui aurait été absorbé par le processus imparable de concentration du capital. Et surtout, la petite bourgeoisie confronte la principale contradiction du capitalisme : les travailleurs et leur lutte pour leurs intérêts universels contre les besoins de plus en plus antihumains et antihistoriques du capital. (Ce que la petite bourgeoisie expulsée de son statut social ne perçoit pas d’emblée, ce qui l’amène à tenter de participer aux décisions et à la gestion de la crise – quel qu’en soit la forme – ce qu’elle fait en protestant, en manifestant, en participant aux mascarades électorales bourgeoises et même en brisant le mobilier urbain si le désespoir la submerge. NdÉ).

Les travailleurs et le coronavirus (la pandémie)

L'ouvrier qui voit que le centre de la contagion (réel ou imaginaire NdÉ) est le polygone vers lequel il se rend chaque jour au travail, craint immédiatement pour sa famille et celle de ses collègues. Il est évident pour tous qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter le massacre que de fermer l'entreprise jusqu'à l'arrêt de la propagation. (On perçoit ici le dilemme qui confronte le petit bourgeois enclin à penser que son intérêt coïncide toujours avec celui de ses patrons. Il initie une psychose virale collective intensive afin de justifier l’intervention financière de l’État dans la crise. Mais cette psychose a pour conséquence d’éloigner l’ouvrier du servage salarié source des revenus de l’État toujours plus coincé dans ses déficits astronomiques. Pour ceux qui ne comprennent pas comment le capital tout puissant en vient à s’emmêler dans son fourbi, et une partie de la petite bourgeoisie à rallier le prolétariat déchiré entre son besoin de salarié et les nécessités d’humanité… voici une leçon de politique prolétarienne. NdÉ).

L'intérêt des travailleurs est facilement compréhensible car il reflète le besoin le plus fondamental et universel : défendre la vie. (Et cela se produira pense-t-il NdÉ) en fermant l'appareil productif, en prolongeant le confinement et en maintenant la production essentielle afin qu'il n'y ait pas de manque de nourriture ou de fournitures de base pour chacun pendant l'épidémie. Voilà le plus important pour le vivant ! C'est la même chose de l'Italie jusqu’en Inde. (Mais voici que cet essentiel exclu le superficiel dans lequel excelle le petit-bourgeois qu’on invite à rester chez-lui sans revenu. Pour ou contre le confinement ? Le petit bourgeois répond : confinement avec salaire et profit remboursé par l’État argentier…et que la presse à billet continue de tourner ! NdÉ).

La bourgeoisie des petites entreprises

En ce moment historique du capitalisme décadent, ces mesures, si fondamentales et évidentes, sont immédiatement perçues par les capitalistes des petites entreprises (celles qui vivent d’être exploitées par les multinationales financiarisées et mondialisées. NdÉ) comme un danger pour leur existence. Et pour ces propriétaires, le choix est clair quand il s'agit de choisir entre voir comment son capital est dilapidé et risquer la mort de milliers d’ouvriers et de leurs familles. Pour le capitaliste individuel, propriétaire ou investisseur de son capital personnel dans une PME typique de moins de cinq cents travailleurs, la lutte de ses travailleurs pour fermer pendant l'épidémie est directement "anticapitaliste", car elle met en danger la survie du capital "qui crée l'emploi et la richesse de la ville ». (De plus, le confinement réduit les marchés, anémie la consommation, comprime le pouvoir d’achat des masses travailleuses alors que justement la crise du capital est causée par le manque de déboucher. Plus le capital tente de sortir de la crise – économique et sanitaire – et plus il s’y enfonce – n’est-ce pas la règle révolutionnaire qui dit que la classe dominante ne sait plus administrer ? NdÉ).

Bien sûr, il y a aussi des secteurs de la petite bourgeoisie qui, dans une situation générale de confinement, préfèrent fermer leur boutique car ils se retrouvent sans marché. Nous avons vu ces secteurs partout. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des gouvernements comme les Allemands ou les Français accusent alors les petits entrepreneurs de « paresseux » et de « défaitistes ».

La petite bourgeoisie et les niveaux inférieurs de l’appareil d’État

Mais ce qui est vrai pour le petit industriel exportateur ne l'est pas nécessairement pour toute la petite bourgeoisie en tant que classe. Le petit bourgeois d'entreprise et le petit bureaucrate d'État ont découvert les plaisirs du télétravail. Il ne remarque même pas que la contagion se concentre principalement sur le lieu de travail. Lui, centre et raison de l'univers, est devenu un héros pour ne pas aller au bureau, il chante l'hymne informatique pour célébrer et pour avoir survécu un jour de plus sans pouvoir garer les enfants à l'école et il croit sérieusement que la cause de la propagation est tous ces gens qui se promènent sans juste cause.

Aux niveaux inférieurs de l'État, cependant, les « dirigeants locaux », faisant même partie de la même classe sociale, ne peuvent se permettre la même vision du monde que la propagande officielle. En Italie, les maires des zones les plus touchées ont été les premiers à demander la fermeture des usines au gouvernement central. Leur objectif n'est pas de maintenir une entreprise, mais de maintenir les entreprises dans leur ensemble, pour lesquelles il convient d'éviter autant que possible les conflits sociaux. Il n'est pas bon pour la future capacité d'absorption du capital de la ville que les usines montent une à une avec les ouvriers, s'organisant, dans la plupart des cas, par des grèves « sauvages », c'est-à-dire en dehors des syndicats, cet autre appareil d'État en première ligne de tir.

Les niveaux intermédiaires de l’État

En Espagne, les chefs régionaux, les soi-disant « barons » qui dirigent les administrations autonomes, à la fois le PP et le PSOE, ont été les premiers à demander au gouvernement de cesser toute activité économique non essentielle. Mais il y a un hic. Le président basque n'est pas le même que le murcien. Le Basque gère une région industrielle et pour arrêter l'activité non essentielle il fermerait les principales entreprises de la région, les plus capitalisées et mondialisées. C'est pourquoi il a tenté d'aider les industriels à résister à la vague de grèves à Alava et Vizcaya. Murcie, quant à elle, protège une industrie qui concentre ses capitaux sur les transports, l'agro-industrie et la production agricole, toutes des industries essentielles. La fermeture ne nuirait pas à la capacité régionale d'attirer des capitaux, plutôt elle l'augmentait.

La bourgeoisie et l’appareil politique de l’État

En général, l'appareil politique de l'État et avec lui le gouvernement représentent l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt du capital national (intimement relié entre grandes entreprises oeuvrant nationalement mais aussi avec moult entreprises étrangères dans divers pays où celles-ci et celles-là ont délocalisé leurs unités de production et de commercialisation. Il ne faut jamais oublier que le mode de production capitaliste a atteint partout son stade impérialiste suprême-mondialisée. NdÉ). Les gouvernements devraient aider à l'accumulation, en évitant autant que possible tout choc pour le grand capital national. En d'autres termes, mettre en avant la durabilité des grands groupes de capitaux et des monopoles nationaux et internationaux et faire tout ce qui est possible pour rendre le pays attractif pour le capital mondial. (De cela la classe prolétarienne doit se désintéresser complètement et sa lutte de classe ne doit pas être orientée pour renforcer tel ou tel caste du capital empêtrée. NdÉ).

C'est le programme commun de l’État bourgeois et de la classe qui le maintien au pouvoir, mais il y a bien sûr des nuances et des différences. La bourgeoisie d'État actuelle est le résultat d'une longue sédimentation des couches possédantes. Dans des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, cela inclut les grandes classes dirigeantes des propriétaires terriens, qui continuent de considérer la bourgeoisie classique comme les bénéficiaires d'une concession royale, aux secteurs de la petite bourgeoisie qui sont devenus une bureaucratie élevée technocratique. Aux origines il faut ajouter la place occupée dans l'État : de l'appareil politique au cœur judiciaire et aux organes répressifs, chacun avec ses intérêts particuliers.

Dans ce cas, l'objectif de la bourgeoisie dans son ensemble est de dévaluer le moins possible le capital national et si possible moins que celui de ses rivaux. Les victimes sont en principe considérées comme une triste fatalité, comme en Grande-Bretagne, ou un dénombrement exhaustif est évité comme cela semble être le cas en Allemagne. Objectif principal, comme nous l'avons vu dans la moitié du monde : que tout reste identique, sous le capitalisme, dans la production (de plus-value) et dans la consommation de marchandises... malgré les milliers de morts. En maintenant la « sérénité » et en lançant des « experts » avec le message que « la grippe commune tue beaucoup plus de gens », tous sont résolus.

Résultat inévitable : l'accouchement est décrété trop tard, il y a une multiplication des infections, il y a une escalade du nombre de patients gravement malades, la saturation du système de soins est atteinte,… et seulement en dernier recours et s'il y a danger de l'extension des grèves ... le confinement est étendu à la fermeture des lieux de travail , seul moyen de le rendre vraiment efficace ... et même ainsi, en Italie par exemple, avec un pas en arrière basé sur la considération même des coiffeurs comme essentiels.

La révolte de la petite bourgeoisie paupérisée

Mais en parlant de l'actuel gouvernement italien et espagnol, d'autres considérations doivent être prises en compte. Pendant les dernières années de la récession ouverte en 2008 et surtout après les premiers symptômes de "reprise" de l' accumulation , la petite bourgeoisie, de plus en plus suffoquée, exigeait une partie du transfert des revenus du travail que le capital absorbait . Le résultat a été une véritable révolte mondiale de la petite bourgeoisie. On a ensuite assisté à la montée des nationalismes européens ( Corse , Catalogne , Irlande , Ecosse ...), la révolte des "gilets jaunes" https://les7duquebec.net/archives/253109 (2), la mobilisations des taxis , manifestations des agriculteurs ... et pas seulement en Europe : des révoltes petites-bourgeoises, "populaires", se sont multipliées en Amérique, en Asie et en Afrique.

Le gouvernement Conte et le gouvernement Sánchez tentent de répondre et d'adapter l'état des expressions italienne et espagnole de ces mouvements. Dans le cas espagnol, le sanchisme tente un nouveau "pacte social" entre le capital national et les petits bourgeois habillés de gauche, c'est-à-dire lancer une attaque contre les conditions de vie, de travail et de retraite sous le discours de la "justice sociale" (exactement comme le gouvernement Macron qui attaque les régimes de retraite des travailleurs français afin de les expropriés sous prétexte de justice sociale et d’une plus juste distribution de la pauvreté. NdÉ). La fragilité de l'invention se reflète dans l'hétérogénéité du gouvernement et va au-delà de la fracture au sein du cabinet entre les membres du PSOE, Podemos, IU et « indépendants ».

C'est cette hétérogénéité qui révèle la crise du coronavirus. La presse a rapporté aujourd'hui, par exemple, que le gouvernement espagnol était divisé entre ceux qui veulent garder les entreprises ouvertes à tout prix, comme le ministre Calviño, ancien directeur général des budgets de la Commission européenne, et ceux qui voient maintenant la nécessité d'une restriction de production des biens non essentielles. Ces derniers sont une coalition prévisible de technocrates comme Escriva, des représentants de la révolte petite-bourgeoise comme Iglesias et de l'appareil PSOE étroitement liés au pouvoir local comme Abalos et Mate.

Mais comme nous l'avons vu, si leurs positions sur les fermetures coïncident avec celles des travailleurs, c'est pour des raisons si différentes qu'elles mettent en évidence l'antagonisme des intérêts qui les motivent. En effet, que dans le gouvernement de Sánchez ou de Conte des « positions » favorables à la fermeture des centres de travail constituent un atout stratégique.

Si la pression pour la fermeture des usines cesse d'être dans les grèves et se retrouve dans une faction de l'exécutif, non seulement quel "service essentiel" comme à Murcie ou en Italie peut être modulé jusqu'à ce qu'il perd tout sens et efficience, alors que la force acquise au cours des luttes ne servira à rien, et sera récupérée par une partie de la classe qui explique comment répartir le fardeau de la relance du capital national entre les travailleurs de chaque pays "quand tout sera fini".