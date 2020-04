Coronavirus et métaphore guerrière

On a créé une épidémie de laboratoire. Ce n’est pas une épidémie réelle











« Il n’y a aucune raison de paniquer et il n’y a aucune raison de paralyser toute l’économie mondiale et tout d’abord l’Allemagne. Ça, c’est menaçant. Cela va entraîner une vague d’insolvabilité si on ne réagit pas très vite. Ce sont des sommes d’argent incroyables qui sont perdues chaque jour. Des existences sont détruites, des emplois : cela provoque des déséquilibres sociaux. » « Petit à petit de plus en plus de gens prennent conscience de ce problème. Ce ne sont plus seulement quelques médecins particuliers qui sont irrités par cette situation ; leur nombre augmente. Je reçois chaque jour des e-mails reconnaissants de médecins qui me demandent s’ils peuvent mettre les liens de mes vidéos sur leur site internet [...] Je suis consterné de constater combien ils sont nombreux à s’adresser à moi. »



« La presse et internet créent des scénarios horribles qui ont provoqué le chaos dans les hôpitaux , en Italie, et en Chine. Et non le virus ! »



« Je me joins à mes confrères Wodarg, Köhnlein, Bhakdi et je dis : « Arrêtez de tester à tout va !, vous créez une épidémie de laboratoire. Ce n’est pas une épidémie réelle. »

Covid-19 a la même dangerosité que la grippe







« Le virus, à mon avis, a à peu près la même dangerosité que la grippe. Je suis d’accord là-dessus avec de nombreux médecins. » « On essaie de nous suggérer qu’il s’agirait d’Ebola, de la variole ou de la peste. Ce n’est pas le cas. C’est une infection qui évolue chez 90 % de tous les contaminés avec de légers symptômes. »

Le Pr. Hockertz explique qu'en Italie, chaque année, 4 500 à 7 000 personnes meurent d'infections nosocomiales. Ce sont des infections que les patients contractent à l'hôpital.

« Ces chiffres montrent clairement que l’Italie a une hygiène hospitalière très mauvaise. Les personnes sont hospitalisées avec une pneumonie, ne meurent pas de la pneumonie mais des germes hospitaliers. D’où le taux élevé de mortalité que l’on remarque en Italie. Encore une fois : ces personnes ne meurent pas du coronavirus, elles meurent avec le coronavirus. Je considère, en tant que toxicologue, ou comme quelqu’un qui est chargé d’évaluer les risques, que ces mesures sont complètement disproportionnées. Ici on détruit des existences… »

Des décès avec présence de Coronavirus et non causés par le Coronavirus

Angello Borelli (Directeur de la Protection Civile italienne) : (Directeur de la Protection Civile italienne) :



« La plupart des médias rapportent que l’Italie a jusqu’à 800 décès par jour dû au coronavirus. Angello Borelli a contesté cela au cours d’une conférence de presse. Il a insisté sur le fait qu’il s’agissait en réalité de décès « avec présence de Coronavirus et non causés par le Coronavirus ». En d’autres termes ces personnes sont mortes et ont été testées, en plus, positives, sans tenir compte des affections préexistantes (co-morbidité) telles que le cancer ou le grand âge.





Ce n’est pas médical, mais politique





Dr. Jörg Brokmann (Directeur du service d’urgence de la clinique universitaire d’Aix-la-Chapelle, il s’est exprimé en sa qualité de Président d’un congrès pour médecins urgentistes et personnels sauveteurs) :





Le confinement tuera plus que le virus







Il explique que le nouveau coronavirus est moins dangereux que la grippe et que les couvre-feux tueraient plus de gens que le virus. D’après le Pr Lass « Les chiffres ne justifient aucune panique ». On sait que l’Italie a une énorme morbidité due aux maladies des voies respiratoires qui est trois fois plus élevée que dans le reste de l’Europe.

"Il n’y a aucune raison de paniquer et il n’y a aucune raison de paralyser toute l’économie mondiale [...] Des existences sont détruites, des emplois : cela provoque des déséquilibres sociaux."(Directeur médical d’un centre interrégional pour les troubles de la fonction d’équilibre) :(Immunologue et toxicologue) :« Nous n’avons pas de situation médicale, nous avons une situation politique.[...]. Nous ne pouvons quand même pas nous occuper exclusivement de patients du Covid-19 qui pour la plupart présentent une évolution légère de la maladie. »(ancien ministre de la Santé israélien) :