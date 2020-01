CORONAVIRUS ET NÉOLIBÉRALISME

C'est comme pour les méga-incendies – absence d'anticipation et appauvrissement des moyens par mesure d'économie – face à l'événement on se trouve fort dépourvu et c'est la catastrophe.

Les politiques responsables, qui depuis des décennies choisissent la rentabilité, doivent penser qu'avec leurs moyens hors normes et leurs relations, eux et les leurs s'en sortiront toujours.

Inutile de revenir sur le démantèlement de notre système de santé et particulièrement de nos hôpitaux. Manque de personnel soignant, de médecins, de réanimateurs, de lits de réanimation...

On sait depuis longtemps que nous sommes à la merci d'une mutation virale gravissime à haut potentiel mortel se propageant à la vitesse de nos avions. Face à cet ennemi les blouses blanches – ces privilégiées - sont en première ligne. Il en faudrait de nombreuses, formées et protégées d'équipements adéquats, disposant de lits et de matériels en grand nombre. Pas question de cliniques qui se consacrent au rentable, on est là dans le dur de la médecine, c'est l'affaire de l'HÔPITAL avec un grand H. Les coronavirus contaminent les animaux et les hommes. Ils nous donnent des rhumes comme des maladies pouvant être mortelles. La gravité vient le plus souvent de l'atteinte pulmonaire confinant à la détresse respiratoire nécessitant le recours à des lits de réanimation avec respirateurs artificiels...

Dans l'état de souffrance de nos hôpitaux combien de lits de ce type seraient disponibles sur tout le territoire face à une avalanche de malades ? Combien de chambres à pressurisation négative ? Devra-t-on jouer des coudes pour avoir la chance d'être soigné ?

La santé n'est pas une marchandise, elle est faite de chair et de sang et il nous faut comme pour les temples en chasser marchands et comptables.

Nos élus pétris d'une pseudoscience économique au service d'une ultra-minorité possédante, nous ont conduits dans le mur.

Que chacun en tire les conclusions qui s'imposent.

Toubib41 le 22/01/2020