Coronavirus : « Je savais que la vague du tsunami était devant nous », Agnès Buzyn

Bonjour BELZEBUTH,

Que Macron soit incapable et démontre son incompétence c’est une évidence. Il me semble qu’il n’obéit pas à l’Union Européenne, il tente de la diriger. Quant à Agnès Buzin parler de cette femme, serait de l’a forcer à soigner les patients. A présent ce sont des psychologues qui tentent de calmer, les praticiens qui sauvent des vies depuis les conneries de Macron. Il savoir aussi que l’Institut Pasteur et Buzin le savait avait des ramifications avec le laboratoires de Wuhan. La preuve : Dans le cadre de sa mission de surveillance des virus respiratoires sur le territoire français, l’Institut Pasteur mobilise ses équipes, notamment via le centre national de référence (CNR) des virus des infections respiratoires. Son rôle est d’identifier et confirmer les suspicions d’infection respiratoires aiguës liées au nouveau coronavirus apparu à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et dont le bilan s’alourdit chaque jour en ce début d’année. L’épidémie survient, à l’aube du Nouvel An chinois, moment où des dizaines de millions de personnes transitent en Chine et à travers le monde.