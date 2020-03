Coronavirus : La France doute toujours de la Chloroquine comme traitement, Trump l’adopte

Le professeur Didier Raoult qui est à la tête de l'Institut Hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille, a annoncé, à la suite d' essais cliniques le 16 mars l’efficacité de la Chloroquine contre le Covid-19. Pendant que le gouvernement français continue de mettre en doute les recherches du professeur, Donald Trump a, lui, donné son feu vert pour adopter la Chloroquine rapidement.

« Je veux mettre en garde tout le monde », « on ne se précipite pas pour aller en acheter maintenant dans les pharmacies. D’abord parce que si on en prend trop, on peut avoir des conséquences pas terribles, et ensuite parce que nous n’avons pas aujourd’hui la preuve que cela fonctionne », a déclaré, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement français le 17 mars, elle qui avait déclaré en juillet 2017 : « J’assume parfaitement de mentir pour protéger le président ». Le Figaro titre le 18 mars, « Coronavirus : avec la Chloroquine, la prudence s’impose » en jouant sur une communication négative contre le chercheur. La presse officielle française est décidément hostile envers le docteur français qui apporte une solution simple, facile et pas chère. Déjà, le 25 février alors que médecin avait publié sa vidéo « Coronavirus : fin de partie » sur le site Facebook de son institut, l'organisation du Monde, « Les Décodeurs », en charge de contrôler les fake news sur le Net a déclaré cette vidéo comme étant une désinformation ce qui a amené Facebook à l'estampiller d'une bannière du même avertissement. Pire encore, le ministère français de la Santé a mis en garde durant 36 heures les Français sur l'information de cette même vidéo sur son site. De plus, Didier Raoult a annoncé : « Il y a quelqu'un qui me menace le jour, la nuit si je ne retire pas le fait que la Chloroquine est efficace.

Le 27 février l'institut de Marseille a publié un article intitulé « Chloroquine et coronavirus, vraie ou fake news » pour répondre à la communication très négative réalisée contre le docteur. « Le Dr Zhong Nanshan, président de l’Association Médicale Chinoise (2005-2009), rédacteur en chef du Journal of thoracic disease, directeur de l’Institut des maladies respiratoires de Guangzhou, précise dans une conférence de presse du 27 février 2020 que la Chloroquine a un effet positif et que les patients n’étaient plus porteurs du virus après 4 jours », peut-on lire dans le texte. Mais les autorités françaises ne veulent pas entendre un expert chinois car cela dérange. Pourtant, « chez les gens qui n'ont pas reçu de Plaquenil (nom commercial de la Chloroquine) au bout de 6 jours, 90 % sont toujours porteurs », indique le chercheur et rajoute : « Quand vous mettez du Plaquenil, au bout de 6 jours, que 25 % sont porteurs », « la longueur du portage du virus est déterminante ».

Didier Raoult explique que « les maladies infectieuses dans le passé » étaient « traitées par la quarantaine » mais que « c'était plutôt au 15ème ou au 16ème siècle ». Lui, il parle « de la biologie moderne », de celle du « 21ème siècle » en précisant que « si vous voulez faire de l'isolement, il faut faire de l'isolement moléculaire ». « La dernière fois qu'on a installé la quarantaine, c'était pour le choléra à Marseille et je vous assure que cela n'a pas marché », précise-t-il en rajoutant « si vous voulez en avoir une idée, il faut lire Le Hussard sur le toit de Jean Giono insistant qu'« à l'époque actuelle, on doit faire autrement ». « Ce qu'on doit faire en maladie infectieuse, c'est diagnostiquer et traiter. Le chercheur dénonce l'aveuglement des autorités françaises : « On est en train de voir un renversement de la puissance technologique, scientifique et intellectuelle vers l'Extrême-Orient et l'Asie. Ceux qui ont fait le plus, sont les Chinois, la Corée ».

Le 17 mars, pendant que Sibeth Ndiaye a parlé négativement de la Chloroquine, CNN a présenté à ses auditeurs un « médicament miracle », « simple, existant déjà sur le marché et pas cher qui a des résultats positifs pour lutter contre le Covid-19 » et qu'il fallait vite employer dans cette urgence planétaire. L'institut de Marseille a publié la vidéo de CNN sur son site en titrant : « Traitement du Covid-19 par la Chloroquine, les Etats-Unis aussi s'y intéressent ! » . Le 19 mars le président américain a déclaré dans une conférence de presse qu' il a adopté la Chloroquine et qu'il va tout mettre en place pour que ce traitement soigne et sauve les citoyens américains.

Olivier Renault

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1465