Coronavirus : le coup de gueule de Christophe Prudhomme

Le 6 mars 2020, il y a 23 jours, Christophe Prudhomme déclarait avec calme, sagesse, grande sérénité et sang-froid, sur LCI :

« Un certain nombre de médecins a pensé que la surréaction des politiques risque d'être plus grave que la maladie. Tous les jours, c'est 8 à 10 morts sur les routes. L'épidémie de grippe saisonnière en France, c'est 5.000 morts. Avec le retour de Chine qu'on a, on sait DÉSORMAIS que CE VIRUS EST PEU MORTEL ».

Christophe Prudhomme, en toute innocence (semble-t-il), s’appuyait sur les chiffres publiés par le PCC (Parti communiste chinois). Parti communiste qui, comme tout parti communiste depuis celui de Lénine, est bien connu pour sa transparence et son honnêteté, quant aux chiffres à publier.

Le 18 mars 2020, sur BFMT TV, soit seulement 12 jours après son premier diagnostic mesuré et sage, le même Christophe Prudhomme déclarait, sans aucune retenue ni vergogne, avec véhémence, grand outrage et bavant presque de colère :

« Il faudra que les responsables passent à la caisse et paient. Il y a une grande colère chez les professionnels de santé aujourd'hui par rapport à cette gestion de la crise. Nous choisissons les patients qu'il faut mettre en réanimation. (...) Il y a des responsables politiques, médicaux et administratifs qui nous ont mis dans cette situation aujourd'hui."

Quelle honte ! Seulement 6 jours après !

De quels responsables parle Christophe Prudhomme ?

Si la situation sanitaire est actuellement catastrophique, la responsabilité de la Chine est immense, et unique ! Ce sont sur les chiffres chinois que le monde a pris, dans un premier temps, les mesures modérées qu’il a prises : c'est-à-dire, des mesures pour faire UNIQUEMENT face un « VIRUS PEU MORTEL » (dixit le PCC et l’affirmation relayée par Christophe Prudhomme du 6 mars). Seulement 3 410 morts sur une population de 1 400 000 000 d’individus. Ces chiffres font rêver !

Je ne connaissais pas Christophe Prudhomme. J’ai appris qu’il est médecin-urgentiste. Et, qu’il est aussi membre de la CGT. Syndicat dont on connaît les liens étroits avec le Parti communiste français. Alors, tout s’expliquerait :

Christophe Prudhomme sait-il que, pour l’historiographie chinoise, le « Grand bond en avant » du dictateur Mao Zedong a été un succès. On sait aujourd’hui qu’il a fait 30 à 55 millions de morts. On saura donc, nous aussi, dans quelques années, combien de morts le coronavirus chinois, dit désormais Covid-19 (et pas chinois, pour ne pas vexer le PCC), aura effectivement fait de morts en Chine communiste : probablement des centaines de milliers dans toute la Chine de Xi Jinping, y compris dans la Chine profonde (près d’un milliard d’habitants) dont on ne parle jamais. C’est cela aussi la dualité de Chine d’aujourd’hui.

Quelle mouche a donc piqué ce médecin « urgentiste » ? Urgentiste et médecin, apparemment de bien grands mots pour un garçon qui passe son temps sur les médias, plutôt qu’auprès des malades, comme le voudrait le métier pour lequel il est payé, par les contribuables français et non pas chinois. À moins qu’il soit devenu politicien, et donc, changerait de chemise au gré du vent, en fonction des avantages que lui, son syndicat et son Parti en retirent ?

Qui a endoctriné Christophe Prudhomme, si rapidement, pour le transformer à ce point ?

Qui lui a demandé de changer sa version du 6 mars ?

Son chef, Philippe Martinez (patron de la CGT) lui aurait, paraît-il, remonté les bretelles après son diagnostic trop mesuré du 6 mars. Diagnostic, semble-t-il, très conciliant et trop gentil envers le gouvernement Macron et consorts, que Philippe Martinez exècre.

« L’urgentiste » politicien n’a semble-t-il, in fine, que peu d’éthique et d’honneur. De plus, il bafoue le serment d’Hippocrate.

Je rappelle quand même que, comme toujours, dans toutes les crises, il y a des individus, des politiciens et même des soi-disant médecins, qui profitent des difficultés des autres pour ce faire un nom.

Christophe Prudhomme restera dans les annales de cette crise. Il devrait faire partie des nombreux bêtisiers de la fin d’année 2020 !

