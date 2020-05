Coronavirus : le grand bazar...

Le déconfinement est une vraie mascarade.

En me promenant aujourd’hui, je suis tombé sur un magasin (30 m² maximum) qui demandait une distance d’un mètre entre les clients...Dans d’autres, impossible de rentrer sans masque...mais par contre on peut tripoter les articles sans protection, c’est logique !

Mieux : en faisant la queue pour entrer en libraire, une vieille commence à faire la morale à une dame qui attendait d’y rentrer, comme quoi elle « aurait dû porter un masque » et que c’est dangereux.

L’autre l’envoie bouler (normal, de quoi elle se mêle ?) et la vieille réplique « moi j’ai eu le virus alors maintenant je me protège ». Merci de le dire en pleine queue, quitte à provoquer une panique générale en pleine rue ! Et qui nous dit qu’elle n’est plus contaminée et qu’on ne le sera pas à notre tour ?

Dans les rues, la police sait très bien « qu’il faudrait faire appliquer les masques à chacun » mais, concrètement, ils laissent couler. Et c’est bien normal, c’est un choix personnel...

Je vois encore des personnes masquées...dans leurs voitures...un non-sens intégral. Idem pour ceux qui portent le masque mais baissé (donc inefficace).