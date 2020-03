Coronavirus : Les exercices DEFENDER-Europe 20 de l’Otan menacent l’Europe

@MagicBuster, c’est un domaine ou j’ai de modestes prétentions mais des prétentions sourcées

il y a une liste longue comme le bras depuis les blindés légers , les hélicoptéres , les avions , les mortiers, les sous-marins , les howitzers etc ou je prétend « les revues spécialisées » aussi ou la technique européenne égale voir surclasse le matos us , je tiens a votre dispositions des dizaines de liens y compris us en attestant , mais bizarrement beaucoup de pays anciens dans l otan et quasi tout les nouveau achètent us et ce avec l ’argent reçu de l ue , oncle sam use de pression de menace économique et ce sert de l otan comme un cheval de troie .

Je ne pretend pas a l’inutilité d’une défense coordonnées de l’Europe « une collaboration Angleterre France Espagne Italie » y suffirait l’allemagne c’est juste un boulet dans ce domaine monstre d’égoïsme qui a construit sa réussite sur une défense auquelle elle ne participait que peu et a une guerre économique de sa vieille population envers l’europe du sud et ne m’aveugle pas sur l’ami Vladimir et ses successeurs , mais depuis l’origine l otan est concue comme une mise sous tutelle militaire de l’Europe occidentale , le général au mauvais caractère le savait d’autant mieux qu’il était présent aux prémices de cet organisme .