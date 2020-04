Coronavirus, les unités de décontamination NBC russes apportent leur aide à l’Italie

@devphil30

<Révolte sur des navires militaires Américains.

Oui, mais c’est le blackout aux infos sur les usa. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne dit plus rien aux infos, sinon les mêmes rengaines.

Silence dès le départ des experts en guerre biologique, qui sont pourtant les mieux placéc pour réagir. Nous ne voyons plus beaucoup de politiques venir devant les caméras, de toute façon, ils ou elles n’ont rien à dire

< le peuple Américain mais avec les psychopathes aux commandes

Notre élite de psychopate français n’est gurère mieurx.

Sur les navires us, le confinement est une menace pour la marine US.

Le covid sur un navire US ou sur un SNLE peut faire beaucoup plus de dégat