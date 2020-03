Coronavirus - Mais où est donc passé Dieu ?

Du jamais vu ! Le 22 mars, 1,7 million de téléspectateurs pour assister à la messe télévisée sur France 2. Certes, pour les croyants la prière peut aider un peu à oublier la pesanteur du confinement et soulager la douleur due à la perte d'un être cher. Et si en même temps, les cloches de nos églises pouvaient réveiller Dieu, ou son fils, voire le Saint-Esprit ou encore la Vierge Marie...

Car, quand même depuis le déluge, Dieu se fait pour le moins très discret. Pourtant, le tout-puissant pourrait au moins intervenir dans le cas d'une pandémie qui met le monde à genoux. Le souffle de Dieu éradiquerait le coronavirus de sa création en une fraction de seconde s'il le voulait. Alors, pourquoi ce silence de notre Père qui dort si profondément aux cieux ?

Christine Boutin que nous avions un peu vite oubliée, chuchote en ligne la réponse à l'oreille de ses abonnés sur Twitter...

@christineboutin

"#covid19 Nous savions tous que quelque chose allait se passer ! Ce monde devenait fou,croyant en sa toute puissance affirmant même « qu’un père pouvait ne pas être un homme » et voilà ! c’est un tout petit, mais tout petit virus qui arrive et anéantit les certitudes humaines"

Mais bien sûr voyons, pour Mme Boutin le covid-19 serait qu'une punition divine pour punir le monde de son homosexualité et l'abomination hollandaise du mariage pour tous. C'est vrai, que déjà dans le passé, certains intégristes religieux considéraient que le sida était une punition du ciel. Heureusement, tous les croyants n'ont pas une spiritualité aussi étroite que l'ex ministre du Logement de Sarkozy. Faut dire aussi qu'il y a pire que Dame Christine, tombée dans l'eau bénite...

En effet, d'après Mgr Aillet, évêque de Bayonne « Dieu utilise les peines qui nous frappent et nous blessent pour que nous en tirions des leçons de conversion et de purification ».

Mgr Aillet, qui est sans doute un des plus réac.

Ou encore " l’Imam de Brest, Rachid Eljay, qui prétend que des « invocations » sont une solution contre le mal : « toute personne qui dit ces paroles trois fois le matin et trois fois le soir, aucun mal ne le touchera »

Un autre qui est pas mal non plus dans le genre coincé avec les femmes. Idriss Sihamedi, qui laisse exploser sa joie sur Twitter : « La première fois de ma vie que je peux dire à une femme qui veut me serrer la main « non » dans la joie et la bonne humeur. Ça fait bizarre de voir que des choses halal deviennent normales. »

Il serait impardonnable d'oublier Hani Ramadan, "frère de Tariq, pour qui le coronavirus est la conséquence du fait que « les hommes se livrent ouvertement à la turpitude, comme la fornication et l’adultère ». Il faut selon lui « se conformer aux directives médicales », et être « assidu dans les invocations ».

Pour CHARLIE HEBDO "Était-ce une manière de s’adresser à son frère Tariq Ramadan, mis en examen pour quatre viols en France, qui a reconnu avoir eu de multiples relations extraconjugales ?"

Sortons maintenant de ces discours religieux extrémistes trouvés sur Charlie Hedo.fr, pour aller sur la place St Pierre de Rome, retrouver un Pape bien isolé. Le Saint-Père qui recommandait aux prêtres de rester au contact des malades. Une idée certes généreuse, mais porter la croix n'évite pas la contamination. Il est vrai que pour les religieux le paradis n'est jamais loin, et ceux pour qui la vocation est d'aider les malheureux méritent le respect. Même des athées ! Mais la bonne parole aurait été d'abord de penser à éviter la propagation de la maladie dans une population de démunis. Au moins 69 prêtres sont décédés en Italie depuis le début de la crise.

Mais que voulait dire le Pape François dans la lignée de son discours Urbi et Orbi, lorsqu'il disait que l'humanité devrait changer "radicalement sa manière de vivre... et que ce drame porteur d'espoir n'aura pas été vain". Serait-ce enfin un message venu d'en haut pour nous les mortels d'en bas ? Mais, parler d'un changement de société pour un monde plus juste, moins avide de profits et moins consumériste, autant croire au miracle d'un monde nouveau après ce déluge viral. Chassez le naturel, il reviendra au galop.

Mais où est donc passé Allah ?

"Les musulmans sont entrés ce jeudi 26 mars dans le mois de Chaabane, mois sacré qui précède celui du Ramadan. Mais en pleine crise du coronavirus, leur quotidien et leurs habitudes religieuses se retrouvent complètement chamboulés."

Et que recommande le Crif ?

"Face à l'aggravation de l'épidémie du Covid-19 et à notre volonté de protéger le plus possible la vie de nos concitoyens et de nos coreligionnaires, il nous faut aujourd'hui aller plus loin et restreindre de manière générale, et sur tout le territoire national, l'utilisation des mikvaot encore ouverts à ce jour.

Force est de constater que les normes strictes que nous avions initialement définies après consultations de spécialistes de virologie sont contraignantes et difficiles à mettre en œuvre par la plupart des mikvaot. Nous leur demandons donc de fermer leur accès à compter de ce jour.

Pour toute situation particulière, il convient de s'adresser aux autorités rabbiniques locales qui sont comme toujours à votre écoute."

Mais où est donc passé Dieu ? La question ne se pose pas à un athée, puisqu'il ne la jamais rencontré, ou alors il y a très longtemps. Mais les croyants, qui pour certains s'interrogent sur la pertinence d'adorer un Dieu si indifférent, auront peut-être une réponse pour expliquer le confinement éternel de ce Dieu pas seulement jaloux mais également sourd.