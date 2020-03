Coronavirus ou pas avec Macron : On est dans la merde !

Si le coronavirus ne s’avère qu’être la goutte d’eau qui fait déborder la vase de la contestation, il est la preuve par A+B que la politique néo-libérale demeure une hérésie sans borne. A vouloir compresser les moyens et les êtres humains pour augmenter la rentabilité de tout et même des hôpitaux, on en vient à cette situation ubuesque.

Une Europe incapable de protéger les peuples.

Une Italie qui n’a pas pris la mesure des enjeux sanitaires, une Italie pressée par cette Europe néoconservatrice ultralibérale qui a rogné sur ses services publics (notamment de santé) depuis plusieurs dizaines d’années et qui doit maintenant paralyser la moitié de son pays. Voilà où nous en sommes. Une Italie qui appelle à l’aide et ces autres pays européens incapables de répondre. C’est justement la Chine qui vient à la rescousse en livrant du matériel. La honte d’une Europe de la Finance, une Europe du Fric plutôt qu’une Europe des Peuples, une Europe Sociale qui protège.

Et qu’a fait le pouvoir français ? Rien. Pas plus que l’Italie en tout cas. Pire il s’en moque.

A l’incompétence et l’aveuglement s’ajoute, comme d’habitude, l’arrogance exprimée par une si bête (le mot est faible !) porte-parole du gouvernement qui vient donner la leçon en perfecto ! Plutôt que de frapper sur le personnel hospitalier, infirmières en tête, il fallait les écouter !

Sur le fond comme sur la forme, ce gouvernement misérable continue de démontrer toute sa médiocrité. Nul en tout et bon à rien. Sauf pour se servir dans les caisses publiques, pour générer soit des pauvres, soit des morts, et pour faire de la com’…

Aussi bête que Sibeth et aussi Méchant que Lallement !

Allez en attendant que ce virus trépasse, sourions (jaune) un peu avec d’autres parodies de couvertures d’Hara Kiri…