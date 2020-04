Coronavirus : Vous élirez bientôt un autre (P)résident !

Allez, encore un grand coup dans les partis... Et ARRO sur le Macron qui n'en finit pas de Résider à l'Elysée ! Anticonstitutionnellement, ou pas ? Car cette légitimité certes inscrite dans la Constitution Française ne doit pas donner lieu aux débordements d'un régime présidentiel qui enferme tout un peuple dans la vision grotesque d'un seul homme ! Par malheur, si (lui) et ses sbires continuent les même conneries gouvernementales, il reste encore 2 ans à subir la MACRONIE. En 2 ans, on peut en faire des tonnes de conneries. Et surtout s'enfoncer dans un déni de démocratie. Bon, il va falloir beaucoup écrire et démontrer au peuple Français que l'on a certainement pas élu le bon type qu'il fallait pour diriger la France. Le bon peuple élira certrainement bientôt quelqu'un d'autre, car Macron ne fait pas l'affaire. C'est dit... Je suis un opposant dans l'ordre des choses ! Et je vais tenter d'en CAUSER CORRECT - PAR TOUTATIS ! (René Goscinny)

J'en ai soupé de ce (P)résident qui ne voit rien, qui n'entend rien, et qui profite d'un fléau mondial pour surfer sur une annulation d'élection qui ne lui convient pas ! L'élection municipale a cloué au pilori le parti présidentiel majoritaire à L'Assemblée Nationale en ne lui donnant pas de Mairies significatives. C'est donc l'expression d'une opposition de fait par les urnes et très gênante pour Emmanuel Macron qui est entrée dans la tête des Français et qui s'exprime enfin.

Et l'on ne peut pas dire que ces élections font la part belle au parti présidentiel de La REM, selon le directeur du Cevipof, Martial Foucault, qui s'exprimait dans les colonnes du Journal Le Point, et qui tire les leçons de ce 1er tour exceptionnel, et sans doute éphémère : le scrutin risque d'être annulé. C'est « Un scrutin aux allures de vote sanction pour LREM » Comme à Lyon, où le candidat LREM adoubé par Gérard Collomb n'arrive qu'en troisième position, et à Bordeaux où l'écologiste Pierre Hurnic fait jeu égal avec le maire sortant et poulain d'Alain Juppé, Nicolas Florian ? (Source : Le Point : https://www.lepoint.fr/elections-municipales/municipales-lrem-mord-la-poussiere 16-03-2020-2367293_1966.php)

On lui dit à Macron : "ces élections, tu les as voulues, eh bien tu les as, et elles ne te sont pas favorables". Ce qui positionnerait notre pays dans les systèmes responsables et respecterait les bons usages de la Démocratie.

Mais à la barre du Pays, il y a une "Tour d'Ivoire" du commandement qui est hermétiquement close et sourde à toute relations extérieures, ainsi que fermée à l'écoute du Peuple.

Normalement, il y a la Constitution que l'on met en oeuvre dans les faits. Il y a la Loi pour tous. Il y a la Constitution que tous doivent respecter, y compris les Elus. Et il y a l'Esprit des Lois qui doit nous conduire à agir sans tricherie et sans artifices... Et là, rien ne va plus La Constitution reste lettre morte et la Démocratie ne l'est plus du tout ! Puisque le (G)ouvernement est aux ordres exclusifs du (P)résident et que l'Assemblée Nationale n'est désormais plus qu'une CHAMBRE D'ENREGISTREMENT aux ordres de la majorité politique de La République En Marche et de Macron !

Avec cette malheureuse crise du Coronavirus et l'incontinence verbeuse du gouvernement et d'Edouard Philippe à tenter d'anticiper sur le développement mortel de la maladie dans la population : "en France, le pic est attendu ce week-end et la situation s'empire : 6 507 personnes sont mortes selon les autorités, dont 588 ces dernières 24 heures". (Sources : https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2605417-coronavirus-epidemie-direct-france-monde-chine-italie-espagne-usa-carte-mort-attestation-blanquer-conseils-bilan-evolution-pic-haut-rhin-seine-saint-denis-paris/

Le (Gou)vernement aux ordres de Macron n'a plus la confiance du peuple, puisque 56% des français pensent que Macron et Philippe ont mal anticipé cette crise et ne font pas ce qu'il faut pour la résoudre. Le bon peuple qui n'en finit pas de souffrir et de mourir va se retrouver encore plus dans la panade et va toujours souffrir et payer plus encore.

"Plus qu'hier et moins que demain" : C'est triste de devoir écrire cela, car c'était un slogan de vépéciste dans les années 70/80. Un slogan de charlatan. Mais cela traduit la dure réalité : Macron nous a survendu un système politique grotesque qui s'exprime avec toute la hargne d'un cancre de la classe, qui ne mériterait que d'aller en retenue !

Constitutionnellement ? Anticonstitutionnellement ? C'est bien beau le plus long mot de la langue française. Mais pour les Français, l'attente de ces 2 ans pour sortir Macron risque d'être vraiment très longue, bien trop longue.

On nous ment tellement.