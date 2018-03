Corse : les raisons de la colère

L'année 2017 aura été celle qui aura vu trois importantes élections. Présidentielle, législatives et pour finir, territoriales en Corse. Elle aura aussi, été celle de multiples engagements citoyens pour tenter d'inverser le cours des choses, sortir de la crise et travailler à ouvrir des perspectives progressistes et l'ile en a bien besoin. Aujourd'hui, il est indispensable, de prendre le temps de la réflexion, mesurer le chemin parcouru, les points positifs, mais aussi les reculs et le cas échéant, les erreurs politiques. L'auto critique est essentielle.

La question sociale reléguée aux marges de la politique.

Au regard de la dernière situation électorale de décembre 2017 en Corse mais aussi en Catalogne, on peut aisément relever avec force, que la question sociale a été reléguée aux marges de la politique... C'est une dimension très importante qui constituait le socle politique de l'engagement pour les élections territoriales en Corse, de la liste[1] « l'avenir, la Corse en commun, l’avvene a corsica in cumunu » relevant la détresse des 66000 personnes (une sur cinq) dans notre Île, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Ce message n'a manifestement pas été entendu, mais peut-être convient-il de relativiser et de relever que cet électorat populaire est déjà depuis longtemps en situation de marginalisation, d'exclusion et qu'il ne vote plus. La confiance dans la politique est rompue, et en particulier avec la « Gauche » qui aurait dû « changer la vie ».

Ce résultat n’a pas été à la hauteur des espoirs et les 5,68% des suffrages obtenus n’ont pas permis à la liste de se maintenir au deuxième tour, toute possibilité de fusion ayant dès le départ été écartée. Ce score est à peine supérieur en pourcentage à celui réalisé en 2015 par le FDG, 5,5% mais la liste avait à l’époque fusionnée au 2ème tour avec celle conduite par Paul Giacobbi.

Il convient quand même de relever que si le scrutin s’était déroulé à la proportionnelle à un tour, la liste aurait obtenu 3 élus. La proportionnelle, restant le mode de scrutin le plus juste, comme nous l’avons défendu durant la campagne, avec la charte éthique et démocratique rédigée par les militants de Manca Alternativa.

Avec la victoire incontestable des nationalistes, à l’occasion du scrutin territorial de décembre 2017, une nouvelle période politique s'est ouverte, comme le démontre la teneur actuelle des débats qui dépassent le cadre corse. (Reconnaissance institutionnelle du peuple corse, amnistie des prisonniers, statut de résident, co-officialité de la langue corse, débats sur les articles 72 et 74 de la constitution...).

Des enseignements politiques

-En premier lieu, les nationalistes étaient sortants, ils étaient unis et surtout fortement mobilisés. Ils capitalisent un engagement sur le terrain depuis près de quarante ans. Ils ont bénéficié d'une conjoncture internationale que traduit la force des nationalismes dans de nombreux pays européens. La question « nationalitaire » et sur fond de crise du libéralisme refait surface. De surcroît beaucoup de citoyens pas forcément des nationalistes ont considéré que de décembre 2015 (date de la première élection d'une majorité nationaliste) à décembre 2017, ils n'ont pas été en mesure de mettre en œuvre leur politique au sein de la collectivité territoriale et qu'il fallait donc les laisser aller au bout du processus.

-Le deuxième enseignement politique, c'est que la gauche radicale, anciennement MRG (sociale libérale), qui bénéficie encore d'un ancrage important dans l'île et les socialistes n'ont pas voté en faveur de la liste « "l'avenir la Corse en commun », mais qu'au contraire pour une large part son électorat s'est reporté, sur les candidats nationalistes ou sur d'autres listes. Une autre partie de cet électorat s'est probablement abstenu.

-Ce qui reste comme une donnée politique incontournable, c'est que de scrutin en scrutin, les électeurs se détournent du vote. L'abstention apparaît à chaque fois comme la grande gagnante, comme on a pu le vérifier avec à peine plus de 25 % de votants lors des dernières élections législatives partielles du mois de janvier et à peine plus de 50% pour les élections territoriales de décembre 2017 en Corse.

L'électorat populaire, celui qui a le plus intérêt au changement ne se déplace plus pour aller voter, ce que traduit par des chiffres plus qu'alarmants le pourcentage très faible de votants dans les quartiers populaires d'Ajaccio ou de Bastia.

Un message qui n'a pas été entendu.

Les rapports de forces ne sont pas favorables pour la gauche que nous voulons représenter. Cela est indiscutablement vrai pour la Corse, mais cela se constate aussi au plan national, avec le résultat des trois dernières élections législatives partielles[2] du mois de janvier et mars 2018, ou les candidats de la France Insoumise (FI) ne peuvent se maintenir pour le deuxième tour.

Au plan international déjà, les enseignements du résultat des élections en Catalogne[3] le 21 décembre 2017, démontraient après la Corse, l'affaiblissement politique avec un score de 7,44% des suffrages exprimés pour cette gauche de gauche. Mais le plus significatif reste encore le résultat des élections législatives en Italie. Le revers est sévère pour le mouvement « Potere al Popolo, (le pouvoir au peuple), qui totalise à peine plus de 1% des suffrages lors des élections législatives de ce début du mois de mars 2018 et n’aura pas de parlementaires dans la prochaine législature. Et ce n’est certainement pas le soutien affiché de Jean Luc Mélenchon qui s'est déplacé en personne à Barcelone en Catalogne et tout dernièrement à Naples en Italie, qui aura changé quoi que ce soit à cette réalité. La situation est plus que préoccupante pour la gauche de gauche[4] au plan international et notamment européen, si on rajoute les déboires politiques en Grèce ces dernières années.

Absence d'autocritique à Gauche et besoin d'une refondation.

Il nous faut prendre conscience que le mal est bien plus profond et qu'il résulte en grande partie d'une absence d'autocritique à gauche et d'une réflexion sur une véritable refondation[5]. Les déroutes nationales pour le PS et internationales pour le PC avec l’effondrement du « bloc de l’est », ont pesé lourd dans le choix des électeurs.

La gauche ou en tout cas les deux piliers de cette gauche en France qui ont marqué l'histoire du 20ème siècle, le parti communiste et le parti socialiste, n'ont pas réalisé leurs autocritiques pourtant attendues et qui auraient probablement permis de reconstruire une dynamique, des perspectives progressistes et surtout de redonner confiance à un électorat en proie aux plus grands doutes. Dans ces conditions, les citoyens ont eu du mal à faire la part des choses et ils ont considéré que notamment la « gauche » (même si ce n’est pas celle que nous défendons) a dirigé en alternance le pays depuis des décennies et qu'elle a failli en épousant les thèses du libéralisme. Le rejet massif du Parti socialiste[6] et son échec historique traduit aujourd’hui cette réalité. C’est la première fois en plus de 30 ans que la question de sa survie est posée avec une telle force.

En Corse, la situation est différente dans la forme, mais finalement elle se rejoint sur le fond avec le national. Les électeurs n'ont pas apprécié la participation des communistes à la gestion de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) avec Paul Giacobbi et la « gauche sociale libérale » durant l'avant dernière mandature[7].

Analyse sur les rapports de force politiques

Le résultat des élections législatives du 11 juin 2017 a donné un léger avantage à la Corse Insoumise soutenue par Manca Alternativa/Ensemble. Dans les quatre circonscriptions de la région corse, il y avait 4 candidats Insoumis et 4 candidats communistes, pour un total de de 9503[8] voix et près de 9% des suffrages exprimés. Par rapport à l’élection présidentielle, deux mois auparavant, il manque près de 5%, mais cette situation est presque identique dans toutes les régions de France. Jean Luc Mélenchon le candidat à la présidentielle soutenu par la FI et le PCF a recueilli 7 059 951 voix et 19,58% des suffrages.

Aux élections législatives qui suivent au mois de juin, les 556 candidats de la France Insoumise ont réalisé un score de 2 497 622 voix et 11,03%, alors que ceux du parti communiste avec 461 candidats ont recueilli 615 487 voix et 2,72%. Même si nous cumulons le résultat des deux formations politiques, on mesure malgré tout, l’ampleur du recul entre les deux scrutins, présidentiel et législatif. Cette situation nécessite à elle seule une véritable analyse critique. Les électeurs n’ont pas approuvés les divisions et ont sanctionnés les deux formations politiques.

Pourtant le résultat de l’élection présidentielle était un gage d’espoir et de confiance. Un score historique pour cette gauche de gauche, qui avoisine le résultat obtenu par Jacques Duclos[9] 21,27% aux élections présidentielles du 1er juin 1969.

Nos rapports avec le Parti Communiste

C’est bien sur la base de cette analyse et des difficultés ressenties sur le terrain et dans les urnes que nous avons travaillé à créer les conditions politiques d’un large rassemblement anti libéral pour les élections territoriales. Nous avons considéré qu’il fallait rassembler la gauche de gauche, mais nous avons probablement sous-estimés l’importance du conflit entre les deux formations politiques la FI et le PCF.

Aujourd’hui, nous sommes obligés de constater que le rassemblement initié avec le Parti communiste en grande difficulté politique et en prise à des débats internes sur la stratégie n'a pas fonctionné. Ses forces organisées sur le terrain sont faibles et plusieurs militants ne se sont pas mobilisés, n'y même votés pour la liste, préférant soit l'abstention, soit le vote pour d'autres listes.

Il faut dire que les discussions avec les communistes pour aboutir à la constitution de la liste ont été longues et difficiles et que les critiques systématiques et violentes des dirigeants de la FI n’ont pas aidé à donner le sens politique souhaité.

Durant la campagne nous avons relevé la difficulté du Parti communiste à mobiliser ses militants dans cette élection. L'énorme banderole avec le sigle « PCF » le 9 novembre à la tribune du meeting à Bastia avait pour premier objectif de mobiliser l’électorat communiste ; mais il faut reconnaitre cependant, que cette banderole ne portait pas le message unitaire et ne donnait pas le sens politique qu’il aurait été convenu de donner en début de campagne. Elle aura surtout permis à nos détracteurs en Corse et sur le continent de déporter le débat, en tentant d’imposer l’idée d’une liste à dominante communiste.

Parallèlement la campagne a été courte, elle n’a pas permis de développer le projet politique dans toutes ses dimensions et surtout de mettre en mouvement un nombre suffisant de militants des deux formations. Les élections législatives toutes proches et les divisions ont laissé des traces qui n’ont pas pu être surmontées dans un laps de temps aussi court. Enfin, dans ces conditions, le rassemblement n'a pas pu s'élargir à d'autres forces et en particulier aux écologistes dont nous avions en 2015 à l'occasion des élections territoriales initié un rassemblement avec le réseau[10] VIA

Désaccords avec la France Insoumise.

Les élections territoriales en Corse ont aussi confirmé ce que nous pressentions déjà sur les dérives possibles de la France Insoumise ou en tous cas de sa direction actuelle. Nous avons raison d'être en colère, celle-ci pour des considérations politiciennes qui n'ont rien à voir avec la Corse et sa situation politique a tenté de nous exclure, pour soutenir les nationalistes dans l'île. Nous n'avons eu, à aucun moment, la possibilité de nous expliquer auprès de la soit disant commission électorale de la FI. Elle a tranché le désaccord politique, sans même mesurer le poids de son acte. Un acte anti démocratique. Elle n’a pas pris en compte le décalage, les messages portés par les électeurs entre les deux scrutins, présidentiel et législatif.

Alors, quels sont les désaccords avec la France Insoumise et Jean Luc Mélenchon ?

Deux grosses questions que l’expérience militante m’amène à relever et qui doivent être au cœur de l’analyse critique. Après la défaite aux élections législatives, la première question que nous révèle l’élection territoriale en Corse est incontestablement celle de la stratégie du mouvement, celle du rassemblement. Avec qui se rassembler ? Comment ? Dans quelles conditions politiques ?

La seconde touche à la vie démocratique du mouvement, son organisation, son mode de fonctionnement, les rapports au centre. Mais les deux questions sont étroitement liées.

Pour la vérité, il faut dire que nous n'avons jamais discuté avec JLM et qu’il ne s’est jamais exprimé sur la Corse durant l’élection présidentielle. Sa première expression s'est faite sur son blog, par le biais d'un tweet provocateur qui a surpris tout le monde le 3 septembre 2017 pour condamner les militants de la Corse Insoumise en des termes très durs, « Des insoumis ont engagé une liste avec le PCF en Corse sans prendre aucun avis. Je ne soutiens pas cette initiative et condamne cette tambouille ».

En premier lieu, il n’est pas vrai comme le dit Mélenchon que la France Insoumise, n’était pas au courant des discussions sur la stratégie.

- Dans la foulée des élections législatives et après 2 réunions des Insoumis à Ajaccio et Bastia, Manuel Bompard et Leila Chaibi étaient destinataires les 14 et 15 juin et par la suite le 28 juin 2017 des communiqués rendus publics par la Corse Insoumise. C’est donc bien depuis le début de l’été qu’était initiée l’idée d'un rassemblement en rupture avec le libéralisme et dans la continuité politique de l’élection présidentielle et des législatives avec le PCF, EELV, le POE et des syndicalistes, des militants associatifs et culturels, ainsi que d'autres citoyens.

-A la fin du mois de juillet, profitant d'un passage en Corse de Martine Billard, responsable du parti de gauche, une rencontre a été organisée à Ile Rousse[11] pour échanger sur le sujet. Celle-ci n'a pas émis d’objection au rassemblement qui se construisait et dont la France Insoumise avait systématiquement été informée au même titre que tous les Insoumis de Corse dont nous possédions le mail.

-Au début du mois de septembre, quelques jours après le tweet sur la « tambouille », terme plus qu’injurieux à notre égard, et profitant d’un déplacement à Paris pour des raisons professionnelles, j’étais reçu dans les locaux de la FI par une délégation de l’espace politique composée de 5 personnes[12]. Pendant près de 20 minutes j’ai exposé la situation politique en Corse et la démarche que nous avions entreprise. Mais très vite, j’ai mesuré combien mes efforts ne serviraient à rien. Le tweet de Mélenchon avait donné le ton. Il serait difficile, (pour une délégation qui n’était mandatée que pour m’écouter) d’espérer ne serait-ce qu’un début de compréhension politique. Le plus agressif à l’égard du rassemblement avec le parti communiste était encore Francis Parny, représentant les communistes Insoumis.

Ce tweet condamnant le rassemblement citoyen qui se constituait dans la gauche de transformation sociale, a mis un terme aux espérances. La liste « l'avenir, la Corse en commun » seule liste à gauche dans cette élection de la Collectivité Unique[13] en Corse, a été combattue avec la plus grande énergie par Jean Luc Mélenchon qui récidivera sur son blog le 7 novembre, préférant le soutien à la liste nationaliste, alors que plus de 80% d’Insoumis dans l’île avaient fait le choix du rassemblement.

Cette nouvelle provocation de Mélenchon, la seconde en peu de temps, amènera Roger Martelli historien et co-directeur de la revue « Regards », à la dénoncer en ces termes : « Dans le langage militaire viril qu’affectionnent en politique les adorateurs du « rapport des forces », cela pourrait s’appeler « tirer dans le dos de ses propres troupes ».

Même si nous avons, à chaque fois, réagis à ces attaques malsaines et choquantes,[14] nous avons évité à l'époque de faire grossir la polémique. Mais la campagne a été plombée par les propos de JLM et son entourage, ce que relèvera à sa manière le 24 novembre Loïc Le Clerc dans la revue Regards en titrant son article : « Election en corse, la gauche se déchire sur la stratégie »[15].

D’un point de vue plus général, la presse n’a surtout retenu que la polémique en occultant pour une large part le contenu de notre projet politique anti libéral, anti austérité. Un projet en rupture total avec le social libéralisme, la droite et l’extrême droite.

La semaine qui a précédé les élections du 3 décembre, nous avons assisté à un déferlement médiatique contre liste l’Avenir la Corse en commun et France 3 Via Stella ne trouvait rien de mieux que de redonner à nouveau la parole à nos détracteurs de la France Insoumise.

Absence de démocratie dans la France Insoumise

Si la question de la stratégie a constitué un désaccord entre la Corse Insoumise et la direction de la France Insoumise, il y a une autre question sur laquelle nous ne sommes pas restés silencieux. C’est celle de la démocratie dans la FI.

C'est dès le début de l'activité du mouvement que le fonctionnement de la Corse Insoumise, (c'est ainsi que nous nous sommes appelés assez rapidement) a été différent de celui de la France Insoumise au plan national. En Corse, nous n'avons jamais adopté le principe du fonctionnement en groupes d'appui, mais plutôt privilégié celui du rassemblement, d'un travail en commun de tous les Insoumis. Nous avons fonctionné démocratiquement, comme une association au plan local et régional en faisant circuler l'information pour donner du sens au mouvement, sans pour autant privilégier le rapport au centre. L'horizontalité dans le fonctionnement a été pour nous dès le départ une marque d'engagement, permettant d'enrichir la nécessaire verticalité du Mouvement.

C'est dans ce fonctionnement mis en place à l'origine de la création de la Corse Insoumise, que réside déjà, le premier désaccord avec la stratégie encore inavouée de Jean Luc Melenchon et probablement de la France Insoumise. Une conception du mouvement pyramidal, ne laissant que très peu de place au débat démocratique et qui a été développée en octobre 2017 dans le journal « Le Un[16] ». Notre Mouvement « n'est ni horizontal, ni vertical, il est gazeux ». Cette formule á l'emporte pièce accompagnée de considérations sur la démocratie et le fonctionnement de la France Insoumise aurait dû mettre la puce à l'oreille à tous les militants, car en fait, elle visait avant la convention des 25 et 26 novembre 2017 à préparer les militants de la FI à laisser les mains libres à une direction auto proclamé, ou plutôt á la garde rapprochée de Jean Luc Melenchon, qui se trouvent être en majorité, des responsables du Parti de Gauche.

La démocratie n'est pas le fort de la FI, comme on a pu le constater avec les nombreuses critiques issues de militants qui ont participé à la convention[17] à Clermont Ferrand.

En fin de compte et á la lumière de tous les événements, nous pouvons nous dire que le choix des règles de fonctionnement en Corse était le bon, il était au moins démocratique, car aucune décision n'a été prise dans l'île sans avoir invités les Insoumis á venir s'exprimer en réunion. Chacun a eu la possibilité de participer et donc de donner son point de vue, du moins dans les structures du grand Ajaccio et du grand Bastia. C'est ainsi que plus de 80% des militants qui ont participé aux réunions se sont prononcés pour un large rassemblement á l'occasion des élections territoriales de décembre 2017.

Qui sommes-nous aujourd’hui ?

C’est la question que de nombreux militants se posent en Corse.

La France Insoumise au plan national, se comporte comme si nous n’existions plus. Comme si, sans le dire, nous avions été exclus.

Mais nous sommes en résistance et encore ce samedi 3 mars[18], une trentaine de militants de la Corse Insoumise et de Manca Alternativa/Ensemble de la région d’Ajaccio se réunissaient toute la journée pour réfléchir et proposer.

Nous savons, qu’avec l’appui de la France Insoumise, un petit groupe, (nos opposants) a été créé. Mais jusqu’à présent, il ne s’est exprimé que pour nous combattre.

La situation n’est pas brillante et l'absence de démocratie continue de se manifester dans la France Insoumise. Je relèverai les nouvelles incohérences politiques et provocations de JL Mélenchon sur la Corse à propos du « statut de résident », dont il se dit favorable. A aucun moment les Insoumis de Corse n’ont été consultés, ni même informés, comme d'ailleurs sur d'autres questions qui font débats et qui nous concernent, en particulier sur les articles 72 et 74 de la constitution, dont nous continuons de penser que le peuple le cas échéant doit être consulté.

Que devons-nous en déduire ?

Que la FI considère que nous ne sommes plus dans le Mouvement ?

Que la FI silencieuse sur les déclarations de Mélenchon, entérine aujourd'hui des positions contraires à l'esprit de la démocratie ?

Un document politique, émanation des débats des Insoumis en Corse, avait d’ailleurs en son temps été envoyé et discuté avec les responsables[19] de la France Insoumise il y a plus d'un an pendant la campagne des élections présidentielles. Nous n’avons jamais eu de retour officiel.

Les élections territoriales ont mis en lumière des désaccords importants, rendus publics et sans discussion par Melenchon. La violence des mots est faite pour écraser le débat. Probablement est-ce une stratégie, mais celle-ci met à mal le fonctionnement démocratique de la France Insoumise et surtout contrarie le programme politique « l’Avenir en Commun ». Nous sommes loin des idées généreuses sur la 6ème république. Les militants ont besoin d’être écoutés, respectés[20].

C'est pourquoi, d'un point de vue plus général, je ne suis pas étonné du rappel à l'ordre par Jean Luc Mélenchon et son entourage proche de Clémentine Autain[21], priée de faire « moins de bruit » suite à l’entretien que la députée de Seine St.Denis a accordé à l’hebdomadaire « Politis », et dont le titre est suffisamment révélateur « La FI doit discuter sans humilier ».

Il se passe beaucoup de choses aujourd’hui dans l’entourage de la France Insoumise. Je ne citerai que celles qui font l’actualité cette semaine :

L’annonce du limogeage que l’on peut dire très controversé de la rédactrice en chef Aude Rossigneux le 26 février « du Média », entreprise de presse tout nouvellement créée à l’initiative de la France Insoumise. Et puis en résonnance, la polémique avec le journaliste Noel Mamère qui a dénoncé cette situation et claqué la porte du Média ce 6 mars, ce qui lui a valu une critique violente de Jean Luc Mélenchon le lendemain sur twitter. « Croire que Mamère ait pu être manipulé, ce serait croire qu’il a des convictions stables. Juste un lamentable tireur dans le dos qui veut racheter sa place dans la bonne société. Le manipulateur c’est lui. » Tireur dans le dos, Mélenchon utilise une formule que nous avons utilisé à son encontre après son tweet scandaleux le 3 septembre dernier et renouvelé le 7 novembre 2017.

Urgence à refonder la gauche de Gauche.

Ce qui apparait aujourd’hui au grand jour, c’est que la France Insoumise et son porte-parole ne pourront aller très loin, s’ils continuent à tirer sur tout ce qui bouge. Il y a un réel danger à perdurer dans cette situation faite de petites phrases, d’outrances et de provocations malsaines. Car plus que jamais ne pas respecter le débat démocratique, ne pas écouter la base revient en fait, á imposer l'idée d'une avant-garde auto proclamée et nous le savons, elle constitue une impasse pour le mouvement social.

C’est toute la gauche de transformation sociale qui à terme, risque de payer l’addition et il faut le dire, elle n’a pas besoin de cela, elle se trouve déjà dans une situation de décomposition et il y a urgence à la refonder. Il y a urgence à inventer la gauche du 21ème siècle, une gauche claire dans ses intentions politique et respectueuse des militants.