Coucou les télétoubibs, et si on en parlait !

Depuis le début de l’année les preuves du grand mensonge explosent, c’est le moment de rappeler comment des dizaines de millions de Français ont été trompés par Macron, VonDer La Hyène et McKinsey (impliqué par ailleurs dans un scandale à 500 000 morts aux USA )

Le scandale Mckinsey, un scandale sanitaire et politique : cliquez

https://pgibertie.com/2022/03/24/aux-etats-unis-le-candidat-de-mckinsey-ne-pourrait-meme-pas-se-presenter-en-france-les-medias-le-protegent/

Les documents ci-dessous sont tous issus de sources officielles (merci à Marco Nius et aux autres)

Communiquez les à tous ceux dont la vie a été mise en danger par les vrp de Pfizer !

1 °CROYEZ VOUS ENCORE QUE LE BOOSTER PROTEGE DE LA CONTAMINATION REGARDEZ BIEN

Données danoises contaminés en fonction de l’âge et de la situation vaccinale

Nouvelle Zélande : animation de l’évolution du TAUX de cas covid par 100’000 habitants en fonction du statut vaccinal. Faites démarrer l’animation, comparez les évolutions respectives.

Qu’observez-vous ? cliquez

https://public.flourish.studio/visualisation/7871379/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/7871379

NOMBRE DE CONTAMINES SUR 100 000 BOOSTERISES ET NON VACCINES et efficacité positive ou négative du vaccin / Elle est négative, trois fois plus de risques d’être contaminé pour un boosté

2 LE BOOSTER PROTEGE-T-IL DES FORMES GRAVES ? 9 DECES SUR 10 POUR LES VACCINES TROIS DOSES

En France, en Mars trois hospitalisations sur 4 sont vaccs

90.2% of the #COVID19 deaths reported in #England last month were #vaccinated 237 #Unvaccinated 58 one dose💉 382 two doses 1733 three dose #booster

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1061532/Vaccine_surveillance_report_-_week_11.pdf&hellip ;(ouvre un nouvel onglet)t.co/y23tWiH3fP

POUR LES 14 19 ANS CINQUANTE FOIS PLUS DE RISQUES DE MOURIR POUR LES INJECTES 3) ET SI ON PREND EN COMPTE LES EFFETS SECONDAIRES A COURT TERME RECONNUS ?

3) ET SI ON PREND EN COMPTE LES EFFETS SECONDAIRES A COURT TERME RECONNUS ?