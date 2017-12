Couillonnade bien organisée

’’Jamais aucune dictature n’a pu se maintenir durablement par la seule force matérielle (militaire, économique, etc.). La force n’est acceptée à long terme que si elle s’arrange pour paraître légitime, c’est-à-dire justifiée par un principe supérieur. Ce qui exige un immense travail symbolique pour façonner et orienter la multitude des entendements et des sensibilités. Non pas pour les rendre plus aptes à percevoir et comprendre la complexité des intérêts humains, mais au contraire pour les en empêcher. Le capitalisme est à cet égard non seulement une vaste entreprise de spoliation et d’asservissement des masses plébéiennes par des oligarchies richissimes mais encore une entreprise de crétinisation systématique du plus grand nombre, y compris au sein des différentes aristocraties ou élites, qui ont même de « grandes écoles » pour ça.

Dans les démocraties bourgeoises, les médias de la presse écrite et audio-visuelle constituent l’instrument de beaucoup le plus efficace, plus encore que les appareils scolaires, de cet abêtissement des populations indispensable à un fonctionnement globalement consensuel du système. En toute logique on devrait s’attendre à ce que la critique des médias institutionnels soit une préoccupation prioritaire de tous les opposants à l’ordre établi.’’



Analyse à lire en totalité là : Contre « le cirque politico-médiatique établi et sa logique de spectacularisation du monde » (tribune), par Alain Accardo, jeudi 28 décembre 2017