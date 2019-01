Coup d’état au Venezuela : les US et leurs serpillères à la manoeuvre

La tentative de putsch fasciste au Venezuela va avoir au moins un intérêt : repérer tous ceux qui relayent la propagande mortifère des USA et qui devront rendre des comptes si un dictateur de type fasciste est installé à la tête du Venezuela.

Parce que les faits et l'histoire sont passés par là, personne ne soutient aujourd'hui que le coup d'état de Pinochet au Chili en 1973 fût un grand moment de démocratie, mettant fin à la dictature socialiste du tyran sanguinaire Allende. Cela certainement surprendra le naïf et l'ignorant mais cette ligne considérant Allende comme le dictateur et Pinochet le libérateur, ce fut bien la ligne initiale des médias et des pays occidentaux en 1973. Il faut regarder les deux premières parties de la Bataille du Chili de Patrizio Guzman (en accès libre ici), film qui documente les mois qui précédèrent le coup d'état militaire de Pinochet : dans les plus petits détails, je dis bien dans les plus petits détails (jusqu'à la fameuse pénurie de PQ), ce qui se passe actuellement au Venezuela est le copié-collé de ce qui s'est passé au Chili après l'élection démocratique d'Allende. Tout y est : une politique économique subitement favorable aux travailleurs, une bourgeoisie compradores oisive qui ne tolère pas de perdre ses privilèges, un sabotage économique de cette même bourgeoisie pour bloquer l'économie du pays (grèves patronales dans le transport, pénuries provoquées en stockant les produits dans des entrepôts clandestins, sabotages des machines, fermetures des usines, etc.), un blocus économique étasunien, une campagne de presse des médias occidentaux pour dépeindre Allende comme un sanguinaire dictateur (si, si ! ça va surprendre, mais c'était bien l'image relayée par le Figaro et bien d'autres journaux français à l'époque).

C'est Karl Marx, c'est tiré du manifeste du parti communiste écrit en 1847 mais ça n'a pas pris une ride : "Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre."

De nouveau, les mêmes belle âmes qui prétendent oeuvrer pour la démocratie et la liberté nous font le coup du méchant dictateur socialiste provoquant la ruine de son pays (Allende-Maduro) et du gentil démocrate opprimé pas du tout d'extrême-droite et qui va ramener la liberté dans son pays (Pinochet-Guaido). C'est de l'Orwell pur !

Une chose cependant doit nous concerner pour le moment : parce qu'il est trop facile après coup - quand tout est dévoilé, la dictature fasciste installée et féroce, les archives ouvertes et l'impérialisme assassin des USA mis à jour - de se placer subitement dans le bon camp, le camp d'Allende-Maduro contre le camp de Pinochet-Guaido, il faut d'ores et déjà documenter toutes les crapules qui aujourd'hui soutiennent le coup d'état fasciste au Venezuela et diront demain qu'elles ne savaient pas, ou plutôt se tairont en se plaçant dans le bon camp et en espérant qu'on n'ira pas trop fouiller leurs archives.

J'ai écrit plusieurs articles sur Agoravox à ce sujet, et notamment un sur le mouvement Ensemble de Clémentine Autain qui, au plus fort des précédentes attaques de guerre médiatique menées par l'occident contre le Venezuela, avait hurlé avec les loups. J'avais demandé à l'époque l'expulsion de ce mouvement infâme et traître en puissance de la France Insoumise. Aujourd'hui, le mouvement Ensemble n'a jamais été aussi puissant au sein de la France Insoumise et sa ligne groupusculaire sociétale et trotkyste a entraîné l'expulsion de Djordje Kuzmanovic et François Cocq, les inspirateurs pourtant de la ligne sociale qui avait permis à la FI d'atteindre 19% au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Les sondages annoncent que le score de la FI s'est effondré à 10%, soit l'entre-soi petit-bourgeois qu'avait réussi à dépasser l'élection présidentielle de 2017. J'ai eu par ailleurs de nombreuses occasions de m'affronter (verbalement) dans les manifestations aux militants d'Ensemble, en refusant de prendre leur tract et en leur expliquant pourquoi (pas de tracts d'un mouvement prétendûment de gauche, qui soutient un coup d'état fasciste au Venezuela). A chaque fois, la discussion était impossible, le militant d'Ensemble s'éloignant subitement en m'insultant d'"ami des dictateurs" ou, plus simplement, de "connard". Pour le moment, le mouvement Ensemble paraît encore sage, se contentant de mettre "en débat" une déclaration de la Quatrième Internationale s'opposant à l'ingérence impérialiste au Venezuela (on se demande quand même ce qui est en débat : l'ingérence impérialiste ? C'est un sujet qui fait "débat" chez Ensemble ?). Si sa section internationale soutient les tentatives atlantistes de coup d'état fasciste au Nicaragua, la cavalerie lourde médiatique n'a pas encore fait son oeuvre en France pour pouvoir de nouveau baver sur la révolution bolivarienne et soutenir les fascistes venezueliens repeints en "défenseurs de la démocratie et de la liberté". Nul doute que ça viendra d'ici peu.

Du côté de Libération, ce n'est guère une surprise pour ce média détenu par le milliardaire ultra-sioniste Patrick Drahi (Israël, toujours dans les sales coups, a été un des premiers pays à reconnaître Guaido comme "président légitime" du Venezuela), le journal s'est une nouvelle fois transformé en tract anti-Maduro et pro-fasciste : les articles (ici ou ici par exemple) restent encore mesurés (c'est-à-dire complètement orientés en faveur de Pinochet-Guaido mais, pour le tract fasciste Libé, on peut parler de mesure), on peut être sûr cependant que quand la situation va dégénérer et que la CIA enverra ses éléments de langage à ses sous-fifres français, on va avoir la plus féroce des propagandes, dépeignant Maduro en buveur de sang mangeur de nouveaux-nés.

Même chose du côté du Monde : on fait mine de prendre des pincettes, tout en soutenant absolument l'agenda atlantiste promu par le fasciste Guaido (démission de Maduro et organisation d'élections "libres", c'est-à-dire, si on comprend bien, donnant la victoire à Guaido, puisqu'on suppose que si Maduro est de nouveau élu, les élections seront considérées comme truquées ; à ce sujet, on lira avec profit cet article du Grand Soir).

Comme on s'en doutera, le Figaro du milliardaire vendeur de canons Dassault est une caisse de résonance fidèle et insatiable de la propagande des USA (ici, ici - avec une belle photo de Guaido en playboy macroniste - et ici, entre autres... Le dernier article est assez amusant, parlant de "plus de 350 manifestants arrêtés" ; à comparer donc aux 2000 arrestations préventives lors de l'acte IV des Gilets Jaunes en France, avant même les manifestations donc ; le Figaro va-t-il appeler les USA à bombarder Paris pour faire respecter la démocratie ?).

Le Point achève opportunément, le 25 janvier, une série intitulée sans a priori (et on imagine en dénonçant le blocus économique américain et les pénuries provoquées par la bourgeoisie traître du Venezuela...) "Venezuela, Voyage au bout de l'enfer". C'est utile pour conditionner les esprits et préparer la deuxième phase du plan US contre le Venezuela. Car on peut d'ores et déjà anticiper ce qui va se passer au Venezuela, d'après les exemples encore chauds de la Libye et de la Syrie, et de bien d'autres avant eux (les "contras" au Nicaragua) :

1ère phase (on y est) : Auto-proclamation de Guaido comme président légitime ; reconnaissance par la "communauté internationale" (les Etats-Unis et leurs caniches) ; campagne médiatique de soutien à la "liberté" et à la "démocratie" ; appel à de nouvelles élections "libres" (c'est-à-dire que Maduro et les chavistes n'ont pas le droit d'être réélus mais bien la droite réactionnaire, patronale, ultra-libérale : c'est la condition pour des élections "libres").

2ème phase : Manifestations violentes, groupes de militants fascistes semant la terreur (sur le modèle des garimbas), tirs sur les manifestants par des snipers "mystérieux" attribués au "régime de Maduro" ; cris d'orfraie de la "communauté internationale", demande d'une réunion du conseil de sécurité, vaste campagne de propagande médiatique, communiqué d'Ensemble et du NPA pour dénoncer la "répression sanguinaire de Maduro".

3ème phase : Paramilitaires d'extrême-droite venus de Colombie et semant la Terreur Blanche dans tout le pays, conquêtes de villes frontalières avec la Colombie et proclamation de sécessions avec le pouvoir à Caracas, images de guerre civile ; nombreuses informations fausses, intox, images sanglantes détournées, etc.

4ème phase : Nouvelle réunion du conseil de sécurité, pour une "intervention humanitaire" au Venezuela. Veto de la Russie et de la Chine. Trump déclare qu'il va "prendre ses responsabilités". Il est soutenu par la "communauté internationale" (l'Europe et Israël) ; intensification de la propagande médiatique (une photo montre Maduro en train de manger un nouveau-né frais pour son petit-déjeuner ; une autre le voit en train d'observer un tir de fusée atomique capable d'atteindre Washington, Londres et Paris en dix-huit secondes) ; les porte-avions américains sont envoyés sur place ; bombardement du palais de Miraflores à Caracas ; bombardements de Caracas pour "protéger" la population ; putsch militaire.

5ème phase : installation d'une dictature fasciste au Venezuela ; assassinats de journalistes, de militants, de syndicalistes ; politique ultra-libérale et patronale ; privatisations ; explosion de la pauvreté ; fin des programmes sociaux d'alphabétisation, d'éducation, de soins ; le Venezuela disparaît de la couverture médiatique en France.

A ce stade, et pour mettre en pièces ce plan mille fois utilisé et que les belles âmes petites-bourgeoises qui n'aiment pas se salir qualifieront pourtant de "vision complotiste", il faut compter sur le peuple vénézuelien, le peuple des travailleurs, métis, noir, indien, contre l'élite hispanique, traître à son pays et qui pourra aller se terrer à Miami en attendant que la situation s'apaise. Ce peuple que la révolution bolivarienne depuis vingt ans a éduqué, soigné, logé, tiré de l'extrême-pauvreté, ce peuple des indigents à qui le mouvement initié par Chavez a redonné sa dignité et qui probablement se battra jusqu'au bout. Mais le combat va être violent et sanguinaire face à une bourgeoisie fasciste, atlantiste prête à toutes les barbaries, face aux manoeuvres des USA et de leurs caniches européens, qui n'hésiteront pas à détruire le Venezuela, comme ils ont détruit la Libye et la Syrie.

Hasta la victoria siempre !