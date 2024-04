Coup d’état mondial par le Traité de l’OMS

Le directeur de l’OMS deviendra de facto, le « président » du monde entier si ce traité est ratifié en mai 2024. Eh oui, poussez les dehors par la porte et ils reviendront aussitôt par la fenêtre ; « ils » ? Cette bande de fous de pouvoir, multimilliardaires qui a noyauté cette Organisation mondiale de la Santé et entend bien prendre le contrôle total de l’humanité comme « maitres » du monde, en établissant des règles très contraignantes en cas de « pandémies » ; pandémies, qui seront selon cette charte définie par l’Organisation mondiale de la Santé et cornaquées par son président, l’actuel sémillant Tedros Adhanom Ghebreyesus… Qui n’en est pas à trainer une casserole près… Écrit comme ça, cela fait méga complotiste, avec des relents de romancier, comme dans le livre de Robert Charroux, Le Livre Des Maitres Du Monde : il y a 12 000 ans, des étrangers venus d'autres planètes – dieux ? Anges ? Extraterrestres ? — Ont vécu sur la Terre et ont laissé des signes, des marques de leur passage. Ils furent les véritables maîtres du monde et reviendront-ils vers nous un jour ? Car, en suivant les pensées complexes et tordues des Gates, Schwab, Soros et autres « bienfaiteurs », nous avons affaire à des extraterrestres vivants en hors-sol par leurs pouvoirs financiers. Ils peuvent influer sur la marche du monde ; Voir les trois années du Covid... D’autant qu’ils ne sont pas seuls appuyés et supportés par les « autres maitres du monde » que sont les multinationales. Telles ces 7 sociétés américaines que l’on nomme les sept fantastiques : Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta et Nvidia. Elles sont les locomotives de la bourse américaine et font empocher à leurs dirigeants et actionnaires des sommes à rendre Crésus en position de nécessiteux. Ces sociétés américaines cotées et leurs fondateurs, sont devenus en quelque sorte les maîtres du monde. Car, non seulement elles font la pluie et le beau temps dans le secteur technologique, mais également dans la finance.[i] La Bourse se porte à merveille, alors que le monde est en pleine récession, où est l’erreur ? Et je ne vous dis pas, lorsqu’un de ces PDG se déplace dans un pays, c’est tapi rouge, fanfare et Président à quatre pattes quémandant le susucre…

Financement de l’OMS[ii] : the champ ! La Fondation Bill & Melinda Gates avec 751 millions. La France avec ses 141 millions fait figure de nain. Il y a aussi l’Alliance Gavi (432 millions)[iii], présidé par José Manuel Barrosso, une référence en matière de gouvernance « éclairée ». Cette asso est financée par la Bank Citigroup (touchée par le scandale de blanchiment d’argent à Singapour[iv]), et par « les plus grands laboratoires pharmaceutiques ». En fouillant un peu : par Sanofi et GSK[v] qui ont refourgué 200 millions de doses du vaccin perlimpinpin. AstraZeneca[vi] est aussi dans le coup, histoire que l’actionnariat fasse bombance… Il y a aussi le bon vieux Rotary, avec ses bourges et ses francs macs.[vii] Bref, cela sent l’entre-soi de gens bien nés, bien intentionnés, propres sur eux qui peuvent enrichir leur réseau et faire des affaires… Comme chantait Léo, « ce n’est pas le baisemain qui fait les mains propre ».

Un article fort intéressant : rédigé par Grégory Houillon Maître de conférences, enseignant-chercheur à l’université de Poitiers en droit public et science politiques, nous éclaire sur ce fameux traité. « Il ressort donc à l’évidence que ce traité multilatéral rédigé dans le cadre de l’OMS, va produire des effets de droit, créer de nouvelles institutions internationales, comporte des stipulations budgétaires pour les États et va imposer en droit français des modifications de nature législative au droit préexistant, par exemple des modifications des dispositions du Code de la santé publique (de valeur législative), mais pas seulement, car des confinements, une politique d’isolement et de quarantaines, une obligation du port du masque en population générale ou une campagne éventuelle de vaccination obligatoire ou supplétive de volonté produiront inévitablement d’évidentes conséquences sur l’exercice des libertés fondamentales. La mise en œuvre de mesures sanitaires de prophylaxie ou de lutte contre les épidémies implique la mise en œuvre d’instrument relevant de la police administrative, qui revient, dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, à entraver l’exercice de plusieurs libertés. Par exemple, l’instauration d’un « Pass » sanitaire ou vaccinal comme cela a été le cas pendant la crise du Covid-19 nécessite un encadrement législatif avec des garanties accordées aux citoyens en contrepartie de telles entraves – même temporaires – aux libertés. »[viii] Quand je vous le disais ! Jetez-les par la porte, ils reviendront par la fenêtre, car, « l’aventure » Covid avec du recul n’a pas si bien fonctionnée. Trop de décisions contradictoires, trop d’oppositions par des spécialistes reconnus, trop d’organisations brouillant le message, trop de propagandes sur les plateaux TV, qui comme on le sait tue la propagande et enfin, des politiques qui soit minimisaient (Macron va au théâtre), ou dramatisaient, (Salomon et son décompte télévisuel journalier). Ça a créé un tohubohu, ou un virus n’y retrouverait pas ses petits. DONC !

La Prise en Mains : Ceux qui touchent les nuages n’ont qu’un crédo : Money – Power – Control. Pour cela, « ils » travaillent d’arrache dent avec le temps. D’où, opération en trois étapes. La première, fut la H1N1 de 2009.[ix] Un galop d’essai, afin de voir comment les masses et le pouvoir réagiraient… Ce fut un bide total, qui cependant servi de leçon aux grands méchants. La seconde : Il fallut 10 ans pour remettre sur le métier à tisser du contrôle des masses le Covid 19, qui lui démontra qu’en faisant bien peur, en contrôlant les médias, en muselant le corps médical et en faisant blablater les politiques, on réussissait à faire piquouser 75% des gens, enfants compris, à euthanasier les vieux, à demander une autorisation ubuesque écrite par soi-même de sortir le chien dans la rue, de porter des masques qui ne servaient à rien, de se faire trifouiller dans le nez jusqu’au cerveau et d’avoir un cul aire code pour boire un café. Mais surtout, museler les opposants juste bons à devenir des parias. Cependant, la raquette avait des trous et donc, tout se termina en eau de boudin, avec des millions de doses à jeter aux poubelles (de l’histoire). Cet épisode servant de leçon. La troisième : ce traité devrait remédier aux ratés des deux autres. Cependant, comme le prédit le Professeur Christian Perronne, « si ce traité est adopté, des pouvoirs exorbitants seraient attribués au directeur général de l’OMS. Sur ce sujet majeur, aucun mot dans le débat public ni dans les grands médias […] qui sera un chèque en blanc contre les états-nations mis sous tutelle ». Ce « traité », devrait au moins être soumis à un referendum, mais « la clique » n’a cure de cette masse grouillante qu’elle considère comme des moins que rien, indignes de respirer. Ainsi, un directeur à la réputation plus que compromise, des milliardaires imbus de leurs richesses, des multinationales tentaculaires et enfin des fonds de pension cannibales ; voila, ce qu’est déjà la gouvernance mondiale. Il ne restait plus qu’à acheter les âmes… Et ça sera fait certainement en ce 24 mai 2024. L’après ? Ce va être vogue la galère de l’humanité…

La solution ? C’est de se vacciner à ça ! « La liberté de chacun ne se crée que parce qu’on la conquiert. » Pierre Kropotkine

Georges ZETER/avril 2024

Vidéo du Professeur Perronne

Le professeur Perronne lance un appel pic.twitter.com/GcazSMxMl2 — VERITY France (@verity_france) April 2, 2024