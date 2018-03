Coup de gueule de Russie

Après avoir regardé les médias français lors des élections en Russie

A tous les journalistes français qui avec condescendance ont commenté les élections en Russie j’aimerais rappeler qu’un peu de respect serait un minimum.

N’oubliez jamais que sans le peuple russe et je ne parle pas de ses dirigeants (donc Staline pour ne pas le citer), donc je disais que sans le peuple russe vous parleriez allemand.

Que sans le monstre russe et donc cette fois-ci je parle de Staline, l’Allemagne serait sous la coupe des USA et que pour faire simple sans la Russie d’aujourd’hui le monde serait encore plus pillé par les « amis de la Démocratie et du Bien ».

A tous les donneurs de leçons français je souhaiterais rappeler que ¾ de nos grand parents reconnaissaient à la sortie de la guerre que les russes avaient libéré l’Europe d’Hitler et non les USA (c’est les instituts de sondage français qui le disent et non le KGB). Aujourd’hui après 70 années de bourrage de crâne docile c’est une autre histoire.

Donc pour essayer de faire court, mais ça va être difficile, 55 millions d’électeurs soit 1 sur 2 ont voté Poutine.

Alors maintenant une petite analyse du prisme de lecture des élections russes par les médias occidentaux.

- « il y a des fraudes en Russie, regardez les vidéos de ces bourrages d’urnes »

Evidement qu’il y a des fraudes en Russie comme en France ou ailleurs, mais posez-vous cette question simple. Qui a mis des caméras connectées sur internet dans les bureaux de vote dans un pays qui fait 1/7ème du monde ?

Eh bien, c’est l’Etat russe justement pour voir ces fraudes et pouvoir traiter les problèmes. Et les russes ne sont pas mieux que les français, et oui, il y en a qui fraudent, et alors….

- « Poutine a affrété des bus pour obliger les récalcitrants à aller voter » ou encore « certains sont allé voter car il y avait de la nourriture gratuite dans les bureaux de vote », HONTEUX de dire ça !

Ceux qui connaissent la Russie savent que les distances sont grandes, et pour faciliter le vote les administrations avaient prévu un service de bus gratuit entre les entreprises qui travaillent le dimanche et les bureaux de vote.

Pour ce qui est de la bouffe, je ne sais pas, avec mon fils on a mangé une pomme au bureau de vote, et juste pour vous donner une information qui vous transportera vers la connaissance, en Russie on ne crève pas de faim.

- « les élections n’en étaient pas car l’opposant principal Navalny a été écarté… »

Bon là j’ai un peu de taf pour expliquer

1 – Navalny a appelé au boycott, donc s’il représentait quelque chose en Russie l’abstention serait en hausse par rapport à 2012, et bien c’est le contraire

2 – Navalny a par le passé extorqué de l’argent à un gouverneur (son ami) dans une province dont je ne connais plus le nom. Il a été enregistré (bande audio) et en plus il l’a reconnu au tribunal donc ça le rend inéligible. Je sais qu’en France on peut se présenter avec un casier judiciaire blindé de condamnations, ici ce n’est pas possible.

3 – Je ne m’étendrai pas sur les réguliers et multiples rendez-vous de Navalny à l’ambassade américaine filmés par une journaliste allemande, on va me taxer d’anti américanisme primaire.

Donc les libéraux n’ont pas fait 3% en Russie, c’est peut-être que simplement, le modèle occidental ne convient pas aux russes, à moi non plus d’ailleurs. Le minimum serait de le respecter, mais ça obligerait l’occident à prendre en compte un avis différent du sien et là, je ne me fais pas d’illusion, la tâche est impossible.

Sergueï Skripal, l’invité surprise

Je ne sais pas ce qui s’est passé en Angleterre et d’ailleurs à aujourd’hui personne ne le sait. Mais ce que je sais par contre, c’est que cet agent russe et anglais (car c’est un agent double) a passé du temps dans les prisons russes avant d’être extradé vers l’Angleterre. Ce que je sais aussi, c’est que Theresa May était en guerre contre l’UE avant cette affaire. Enfin, que connaissant le flegme anglais, non avons été les spectateurs du vote le plus rapide de l’histoire à la chambre des Lords.

Bon cela étant dit, tout est possible, ce pourrait être les Russie, les Anglais ou les USA sincèrement j’en ai rien à faire, mais l’hystérie autour de ce sujet fait peur.

J’ai juste une question de béotien, comme souvent dans ce type d’affaire :

A qui profite le crime ???

Pour finir car je pourrai écrire des heures sur ce sujet, mais ça me soule et j’ai des choses plus importantes à faire que d’essayer de persuader ces « va-t-en-guerre », car c’est de cela qu’il s’agit. Aux journalistes, experts de la Russie et à la bien-pensance avant de donner des leçons au monde entier n’oubliez pas :

- qu’une partie de votre pouvoir d’achat vient du pillage de l’Afrique.

- qu’une partie de votre télévision, de votre voiture, des vêtements de vos enfants et de la nourriture de votre frigo, vient du vol pur et simple des richesses des migrants que vous voyez dans vos rues. Que votre smartphone est fabriqué par des fillettes de 8 ans, que votre café est cueilli par des gosses de 10 ans et que leurs parents bossent 15 heures par jours 6 à 7 jours par semaine pour que vous puissiez parler de démocratie et de droit de l’homme.

Je ne juge pas, c’est votre modèle économique, les russes ne vous jugent pas (ceux que je connais en tout cas). Ce fut le mien avant, ça l’est encore un peu aujourd’hui, moi aussi je porte des chaussures fabriquées par des enfants de 8 ans, mais je ne me permets pas de donner des leçons au monde entier.

Alors pour finir, juste un conseil, respectez les russes…

Les français ne supporteraient pas 10% des insultes et jugements que les russes encaissent quotidiennement. Acceptez la différence, ceux qui ne pensent pas comme vous et laisser les autres libres de leur choix. Car ce que je peux vous dire, et ce n’est que mon avis, à un moment il va y avoir un BUG.

Vladimir Poutine dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit, au moins ça change des politiques que j’ai entendus pendant 40 ans.

Alors pour votre information, la semaine dernière il a passé un message qui m’a glacé et qui n’a pas été relayé à l’occident ou très peu (ma traduction est pourrie mais le sens y est) :

« Je vois un monde avec la Russie, ou le monde n’existera pas ! »

Que je sois d’accord ou non avec ce qu’il dit est peu important, je pense qu’il était très réfléchi et sincère. Alors faites très attention, la coupe est pleine….

Donc pour terminer, ce que j’ai vu hier sur les médias de ma patrie et sur les forums m’a définitivement convaincu de demander ma nationalité russe.

Et à tous ceux qui sont curieux de la Russie, intéressez-vous à elle c’est une vraie option.