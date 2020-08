« Coup de gueule spécial Covid »

Dîtes voir, le confinement, c'était bien pour que les hôpitaux ne soient pas débordés. Aujourd'hui, ils sont presque vides et les nouveaux contaminés sont en majorité des asymptomatiques.

Alors, mis à part les personnes à risque, pourquoi obliger tout le monde à porter un masque ?

A ce jour, 30 175 personnes sont mortes de la Covid.

En 2012, les statistiques des causes et nombres de décès étaient :

Cancers : 168 000

Cardio-vasculaire : 140 000

Tabagisme : 60 000

Obésité : 55 000

Alcool : 30 000

Diabète : 11 000

On fait quoi pour réduire ces causes de décès. On ferme des Mac Do ? On interdit le tabac et l'alcool ? On interdit le sucre ? On arrête de polluer ? On arrête de nous faire mener des vies de dingue ?

Non, rien de tout cela puisque ça correspond à de la consommation, de la production et des points de PIB !

Qu'est-ce que le gouvernement cherche en nous faisant peur, en nous embrigadant, en restreignant nos libertés avec des décisions contradictoires :

Stades de foot de 40 000 places limités à 5000 tandis que le Puy du fou qui a une capacité de 13 000 peut en accueillir 12 000 !

Cinémas qui fonctionnent dans des théâtre qui sont interdits de spectacle vivant !

Des règles de distanciation partout, sauf dans les trains et les avions !

Pourquoi le gouvernement nous muselle-t-il alors que tout le monde veut aller gueuler dans les rues pour dénoncer son imprévoyance qui a causé ces 30 000 morts, pour manifester contre la réforme des retraites, cette politique inégalitaire, ce recul de la transition écologique ?................................................

Pourquoi tout ce cirque répressif ? Nous ne sommes pas dupes !