Coupe du monde 2022 : Mort d’un adolescent de 14 ans dans les affrontements entre Français et Marocains, à Montpellier

@Joséphine

Si l’automobiliste a paniqué, les dirigeants politiques, qui ont organisé l’invasion migratoire et toléré l’existence de centaines de zones de non-droit dans tout le pays, sont directement responsables de ce drame.

S’il s’était fait lyncher et voler sa voiture, ou s’il s’était pris un coup de couteau, les médias n’en auraient même pas parlé.

Les français dans ces quartiers vivent un enfer ; soit ils subissent sans réagir les exactions et les violences alors que la police et la justice ne font rien, soit ils risquent leur avenir et des années de prison s’ils essaient de se défendre.

En plus, ils doivent subir les insultes et les leçons de morale et de vivre-ensemble des gauchistes qui n’habitent pas sur place. On vient leur dire qu’ils sont racistes et que les racailles au coin de la rue sont des Chances pour la France.

Etre de gauche, c’est vraiment se foutre de la gueule du monde.