Coupe du monde au Qatar : avion-navette toutes les 10 minutes pour transporter les supporters qui n’ont pas de chambre d’hôtel à Doha

Vous êtes persuadé d’avoir la mesure de tout, c’est assez impressionnant. L’aberration sportive ? Ouah, plus facile à dénoncer ce moment de footeux que notre mode de vie ....

La Chine est l’usine du monde, en gros vous, enfin nous, consommons de nombreux produits qui sont fabriqués en Chine, idem pour l’Inde, le Pakistan, etc ... Dans ces pays des millions de travailleurs adultes et jeunes, très jeunes même, sont soumis à des conditions de travail des plus difficiles, des temps de travail sans limites réelles, ... et des salaires de misère. C’est cela la réalité de notre monde ! Ce ne sont pas les projecteurs de la bien-pensance braqués sur cet épiphénomène footeux qui changera quoique ce soit au sort de ces millions de travailleurs qui bossent pour nous. L’exploitation de ces pays usines va durer des décennies dans des conditions inacceptables et sans que les travailleurs soient plus respectées, sauvegardés et payés ... et passeront les coupes du monde de foot qui permettront à quelques consciences en malaise de se refaire une santé ...

Allons, vous tombez dans le panneau assez convenu du méchant Qatar !!! C’est vrai que le désigner présente l’avantage de ne pas avoir à se remettre personnellement en question et surtout de se priver des bienfaits de notre modèle construit sur la mondialisation.

Il est vrai qu’avec nos petites mains nous n’y pouvons pas grand chose ... sauf à boycotter, ou mieux encore manifester ce 16 Octobre avec les mêmes que nous aussi choyés et gâtés ...