Coupures d’électricité : la bêtise et le cynisme

Bon, tous les médias et "décideurs" nous préparent psychologiquement : il y aura des coupures d'électricité cet hiver, car nous ne produisons pas assez

La première grosse erreur est bien sûr d'avoir négligé le parc nucléaire qui, bien entretenu à temps et développé, aurait permis une production suffisante pour tous les besoins. Avec en prime de l'énergie propre en CO2. Encore merci aux écolos.

La deuxième grosse erreur est de jouer les va-t-en-guerre, de couper nous mêmes les robinets d'alimentation en énergie russe, et de se fâcher avec la Russie. Encore merci aux décideurs actuels, merci à notre président.

Mais c'est fait, nous voici dans la mouise, alors que faire ?

les médias et "décideurs" nous l'expliquent : il y aura des coupures par quartier, maximum 2 heures

pas partout puisque en moyenne France, seulement 61% des quartiers sont éligibles aux coupures.

pas de manière équilibrée puisque Paris n'a que 17% de zones éligibles à la coupure. Mais pour que les provinciaux ne râlent pas trop en apprenant cela, ce sera la banlieue qui sera largement coupée afin que l'Ile de France présente un % décent

n'empêche que pour les quartiers qui seront coupés, ce sera donc des coupures un peu au hasard : on vous coupera l'éclairage et chauffage, voire le téléphone (pas d'appel urgent possible), bref des choses utiles alors qu'a quelques centaines de mètres (mais dans un autre quartier) les vitrines publicitaires et illuminations brilleront toujours. C'est de la bêtise.

Qu'il y ait un appel vers chacun d'entre nous pour du non gaspillage (la lampe allumée dans une pièce vide) ou de l'effort volontaire (faire tourner sa machine en HC plutôt qu'aux heures de pointe), pourquoi pas, c'est du bon sens. Mais c'est un réel cynisme quand cela vient de la part de ceux qui par leurs anciennes décisions nous ont conduit dans ce "bazar".

Stop aux coupables/responsables qui maintenant se permettent de donner des leçons ! C'est du cynisme.

Autre exemple de cynisme : ce matin sur France Bleue, la maire de Vincennes (en Ile de France) passe les messages habituels sur les bons gestes pour économiser l'énergie, elle ajoute que la loi lui permet de contraindre les récalcitrants avec des amendes,et je vous laisse voir le lien suivant : au parc floral de ce même Vincennes, exposition lumineuse entre 17h30 et 21h30, pile dans l'heure de pointe ! https://www.familinparis.fr/les-sentiers-lumineux-de-noel-parc-floral-75012/ ; ; Pour se donner bonne conscience, il est précisé que l'exposition consomme une énergie 100% renouvelable (comme si on pouvait choisir l'électricité arrivant sur nos prises !), mais cette énergie ne serait-elle pas plus utile ailleurs si nous sommes réellement dans la mouise !

Alors, message aux décideurs ! Puisque vous nous avez mis dans ce triste état de devoir limiter nos conforts et/ou plaisirs et choisir entre les bénéficiaires de l'énergie électrique ...

ok pour les messages incitant chacun à lutter contre le gâchis, et pourquoi pas des utilisations permettant de lisser les pointes quand cela n'est pas trop contraignant, faites confiance aux citoyens

mais pour les contraintes (coupures imposées), voici quelques suggestions

. coupures de toutes les utilisations publicitaires (sous peine d'amende) : éclairages, démarchages, fabrication de papier pub, etc.

. coupures de toutes les utilisations pour des activités financières inutiles comme la Bourse (cela fait un bon paquet d'ordinateurs)

. bien sur coupures de tout de décoratif (genre guirlandes de Noel) avant l'essentiel (l'éclairage pendant son repas)

. etc. (je fais confiance aux lecteurs pour compléter largement cette liste :-)

Faisons ensemble les calculs de consommations sur tous les sujets, et vous verrez que vos décisions ne sont pas les bonnes ... une nouvelle fois.

Naturellement, agissez au plus vite pour corriger les 2 énormes erreurs de base :

* un parc nucléaire qui tient la route, et que la France redevienne exportateur d'énergie propre en CO2 au lieu d'importer de l'énergie venant des centrales au charbon allemandes

* une réconciliation rapide avec tout le monde, dont la Russie, et approvisionnement en énergie comme avant. Situation satisfaisante pour tout le monde avant la folie va-t-en-guerre du début d'année, certes de V Poutine (l'invasion est une erreur) mais encore plus des occidentaux (dont la France et notre président) qui mettent l'huile sur le feu (au lieu de la mettre dans les rouages) dans un engrenage infernal. Chinois et Indiens font preuve de plus de sagesse.