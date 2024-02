Cour internationale de justice : les intentions génocidaires d’Israël à Gaza

Suite du réquisitoire de l'Afrique du Sud contre Israël à la CIJ. Cette seconde partie documente les intentions génocidaires d'Israël à Gaza. Elle est suivie d'un commentaire de Norman Finkelstein, fils de rescapés d'Auschwitz et du ghetto de Varsovie et autorité mondiale sur la question palestinienne, qui propose une explication au fait que ce génocide ne soit pas dissimulé, mais hautement revendiqué.

Audience publique

tenue le jeudi 11 janvier 2024, à 10 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de Mme Donoghue, présidente,

en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël)

________________

COMPTE RENDU

________________

Traduction Alain Marshal depuis le site de la Cour Internationale de Justice

La PRÉSIDENTE : Je remercie Mme Hassim et j’invite maintenant M. Tembeka Ngcukaitobi à s’adresser à la Cour. Vous avez la parole, Monsieur.

Monsieur NGCUKAITOBI :

INTENTION GÉNOCIDAIRE

1. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, c’est un privilège de comparaître devant la Cour au nom de l’Afrique du Sud. Je parlerai de l’intention génocidaire d’Israël.

2. A ce stade, afin d’ordonner des mesures conservatoires, la Cour n’est pas tenue de déterminer que la seule conclusion à tirer des éléments de preuve disponibles est l’intention génocidaire, car cela revient à statuer sur le fond. L’appréciation de l’existence d’une intention de destruction « ne pourrait être faite par la Cour qu’au stade de l’examen du fond[1] ». Le fait que certains des actes allégués puissent également constituer des atrocités autres qu’un génocide n’exclut pas la constatation d’actes plausibles de génocide.

3. Madame la Présidente, l’Afrique du Sud n’est pas la seule à attirer l’attention sur la rhétorique génocidaire d’Israël à l’encontre des Palestiniens de Gaza. Quinze rapporteurs spéciaux des Nations unies et 21 membres des groupes de travail des Nations unies ont averti que ce qui se passe à Gaza reflète « un génocide en gestation » et une intention manifeste de « détruire le peuple palestinien sous occupation[2]. »

L’intention établie à partir du comportement

4. Israël a une intention génocidaire à l’encontre des Palestiniens de Gaza.

5. Cela ressort clairement de la manière dont l’attaque militaire d’Israël est menée, qui a été décrite par Mme Hassim, SC. Elle est systématique dans son caractère et sa forme : le déplacement massif de la population de Gaza[3], parquée dans des zones où elle continue d’être tuée[4] et la création délibérée de conditions qui « conduisent à une mort lente ».

6. Il y a également un modèle de comportement clair : le ciblage des maisons familiales et des infrastructures civiles[5], la destruction de vastes zones de Gaza[6], le bombardement, le pilonnage et le tir d’artillerie sur des hommes, des femmes et des enfants là où ils se trouvent[7], la destruction des infrastructures de santé et le manque d’accès à l’aide humanitaire, à tel point qu’aujourd’hui, 1% de la population palestinienne de Gaza a été systématiquement décimée et qu’un habitant de Gaza sur 40 a été blessé depuis le 7 octobre[8]. Ces deux éléments sont à eux seuls de nature à démontrer l’intention génocidaire d’Israël à l’égard de tout ou partie de la population palestinienne de Gaza.

7. Cependant, troisièmement, il y a une caractéristique extraordinaire dans cette affaire : les dirigeants politiques, les commandants militaires et les personnes occupant des postes officiels d’Israël ont systématiquement et explicitement déclaré leur intention génocidaire ; et ces déclarations sont ensuite répétées par les soldats sur le terrain à Gaza lorsqu’ils se livrent à la destruction des Palestiniens et de l’infrastructure physique de Gaza.

8. Ce troisième élément est démontré ci-après.

Intention exprimée dans le discours génocidaire des dirigeants et des responsables militaires

9. L’intention génocidaire particulière d’Israël est ancrée dans la conviction que l’ « ennemi » n’est pas seulement l’aile militaire du Hamas, ni même le Hamas en général, mais qu’il est ancré dans le tissu de la vie palestinienne à Gaza.

10. Le 7 octobre, dans une allocution télévisée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre à Gaza, Israël a commencé à « nettoyer les communautés qui ont été infiltrées par les terroristes » et il a averti que l’ennemi devrait payer un « prix sans précédent[9] ».

11. Il y a plus de 2,3 millions de Palestiniens à Gaza. Israël est la puissance occupante, qui contrôle Gaza ; Israël contrôle les entrées, les sorties et les mouvements internes à Gaza[10]. En tant que Premier ministre, M. Netanyahou exerce un commandement général sur les forces de défense israéliennes et, par voie de conséquence, sur les Palestiniens de Gaza.

12. Le Premier ministre Netanyahou, dans son discours aux forces israéliennes le 28 octobre 2023 — préparant l’invasion de Gaza — a exhorté les soldats à « se souvenir de ce qu’Amalek vous a fait[11] ». Cela fait référence à l’ordre biblique donné par Dieu à Saül de détruire en représailles un groupe entier de personnes connues sous le nom d’Amalécites : « Mettez à mort les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, le bétail et les moutons, les chameaux et les ânes[12] ». L’invocation génocidaire à Amalek est loin d’être anodine. Elle a été répétée par M. Netanyahou dans une lettre adressée aux forces armées israéliennes le 3 novembre 2023[13]. Madame la Présidente, laissons les mots du Premier ministre parler d’eux-mêmes.

13. Le vice-président de la Knesset, le Parlement israélien, a appelé à effacer la bande de Gaza de la surface de la terre[14].

14. Les forces de défense israéliennes sont d’accord. Le 9 octobre, le ministre de la défense Yoav Gallant a fait un « point de situation » à l’armée, dans lequel il a déclaré qu’Israël « imposait un siège complet à Gaza », « il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de carburant ». « Tout sera fermé », car Israël « combat des animaux humains »[15]. S’adressant aux troupes à la frontière de Gaza, il leur a dit qu’il avait « relâché toutes les restrictions » et que « Gaza ne redeviendra pas ce qu’elle était avant. Nous allons tout éliminer [...] nous atteindrons tous les endroits »[16]. Tout éliminer. Atteindre tous les endroits. Sans aucune contrainte.

15. Le thème de la destruction des « animaux humains » a été réitéré par un coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) de l’armée israélienne le 9 octobre 2023 qui, dans un discours adressé au « Hamas et aux résidents de Gaza », a déclaré que le Hamas était devenu Daech et que « les citoyens de Gaza se réjouissent au lieu d’être horrifiés[17] ». Il a conclu que « les animaux humains sont traités en conséquence », « Israël a imposé un blocus total à Gaza, pas d’électricité, pas d’eau, rien que des dégâts. Vous vouliez l’enfer, vous l’aurez »[18]. Le langage de la déshumanisation systématique est évident ici : « animaux humains ». A la fois le Hamas et les civils sont condamnés

16. Au sein du cabinet israélien, ce point de vue est également largement partagé. Le ministre de l’énergie et des infrastructures, Israël Katz, a appelé à refuser l’eau et le carburant car « c’est ce qui arrivera à un peuple de tueurs et de massacreurs d’enfants[19] ». Il n’y a pas d’ambiguïté : il s’agit de créer les conditions de la mort du peuple palestinien à Gaza. Mourir lentement de faim et de déshydratation ou mourir rapidement sous une bombe ou d’un tir de sniper. Mais mourir dans tous les cas. En fait, le ministre du patrimoine, Amichai Eliyahu, a déclaré qu’Israël « doit trouver pour les habitants de Gaza des moyens plus douloureux que la mort[20] ». Ce n’est pas une réponse que de dire que ni l’un ni l’autre ne sont à la tête de l’armée. Ils sont ministres du gouvernement israélien ; ils votent à la Knesset et sont en mesure de façonner la politique de l’État.

17. L’intention de détruire Gaza a été nourrie au plus haut niveau de l’État, le président Isaac Herzog ayant rejoint les rangs de ceux qui signent les bombes destinées à Gaza — après avoir fait remarquer que toute la population de Gaza était responsable et que « cette rhétorique selon laquelle les civils ne sont pas au courant, ne sont pas impliqués, est absolument fausse [...] nous nous battrons jusqu’à ce que nous leur brisions la colonne vertébrale ». Les tentatives ultérieures du président et d’autres personnes pour neutraliser ce discours n’ont pas altéré la portée de ses paroles, qui visaient à rendre tous les Palestiniens responsables des actions du Hamas. De même, comme je le montrerai plus loin, cela n’a pas affecté la manière dont la politique de l’État est comprise au sein du gouvernement.

18. Le ministre de la sécurité nationale a répété les déclarations du président selon lesquelles le Hamas et les civils sont responsables au même titre. Le 10 novembre 2023, lors d’une interview télévisée, il a déclaré que « lorsque nous disons que le Hamas doit être détruit, cela signifie également que ceux qui célèbrent, ceux qui soutiennent et ceux qui distribuent des bonbons sont tous des terroristes et qu’ils doivent également être détruits[21] »..

19. Il s’agit d’ordres de destruction. Et de mutiler ce qui ne peut être détruit. Ces déclarations ne peuvent faire l’objet d’interprétations neutres, ni de rationalisations et de réinterprétations a posteriori de la part d’Israël. Ces déclarations ont été faites par des personnes en charge du commandement de l’État. Elles ont communiqué la politique de l’État. C’est simple. Si les déclarations n’étaient pas intentionnelles, elles n’auraient pas été faites.

Intention exprimée dans les discours génocidaires des soldats

20. L’intention génocidaire qui sous-tend ces déclarations n’est pas ambiguë pour les soldats israéliens sur le terrain. En effet, elle oriente leurs actions et leurs objectifs.

21. Le 7 décembre 2023, les soldats israéliens ont prouvé qu’ils considéraient le message du Premier ministre « souvenez-vous de ce qu’Amalek vous a fait » comme génocidaire. Ils ont été filmés par des journalistes en train de danser et de chanter : « Nous connaissons notre devise : il n’y a pas d’innocents... » ; qu’ils obéissent à un seul commandement, « effacer la semence d’Amalek[22] ». L’invocation d’ « Amalek » par le Premier ministre est utilisée par les soldats pour justifier le meurtre de civils, y compris d’enfants. Ce sont les soldats qui répètent les paroles incitatives de leur Premier ministre.

22. Des soldats israéliens à Gaza ont été filmés en train de danser, de scander et de chanter en novembre : « Que leur village brûle ; que Gaza soit effacée[23] ». Il y a désormais une tendance chez les soldats à se filmer en train de commettre des atrocités contre des civils à Gaza, dans une forme de vidéo « snuff ». L’un d’entre eux s’est enregistré en train de faire exploser plus de 50 maisons à Shujaiya[24] ; d’autres soldats ont été enregistrés en train de chanter : « Nous détruirons tout Khan Younes et cette maison » ; « nous la ferons exploser pour vous et pour tout ce que vous faites pour nous[25] ». Ce sont les soldats qui mettent en œuvre le commandement qu’ils ont reçu.

23. Les commandants de l’armée sont également du même avis. Le commandant de l’armée israélienne, Yair Ben David, a déclaré que l’armée avait fait à « Beit Hanoun ce que Shimon et Levi ont fait à Naplouse » et que « toute la bande de Gaza devrait ressembler à Beit Hanoun[26] ».

24. Le soldat israélien Yishai Shalev a publié une vidéo sur fond de ruines de ce qui était le site de l’université Al Azhar avec la légende « il était une fois une université à Gaza, et en pratique une école pour meurtriers et animaux humains[27] ».

25. Les soldats pensent manifestement que ce langage et leurs actions sont acceptables parce que la destruction de la vie palestinienne à Gaza fait partie de la politique de l’État.

26. De hauts responsables politiques et militaires ont encouragé sans censure le réserviste de l’armée israélienne Ezra Yachin, 95 ans, vétéran du massacre de Deir Yassine contre les Palestiniens en 1948, à s’adresser aux soldats avant l’invasion terrestre de Gaza[28]. Au cours de sa tournée, il a exprimé le même sentiment alors qu’il était conduit dans un véhicule officiel de l’armée israélienne, habillé en treillis de l’armée israélienne :

« Soyez triomphants, achevez-les et ne laissez personne derrière vous. Effacez leur mémoire. Effacez-les, ainsi que leurs familles, leurs mères et leurs enfants. Ces animaux ne doivent plus vivre… Si vous avez un voisin arabe, n’attendez pas, allez chez lui et tuez-le.... Nous voulons envahir, pas comme avant, nous voulons entrer et détruire ce qui est devant nous, et détruire les maisons, puis détruire celle d’après. Avec toutes nos forces, destruction complète, entrer et détruire. Comme vous pouvez le voir, nous assisterons à des choses dont nous n’avons jamais rêvé. Qu’ils lâchent des bombes sur eux et qu’ils les effacent[29] ».

27. Pas plus tard que le 7 janvier 2024, une vidéo d’un soldat a été mise en ligne, dans laquelle il se vante que l’armée a détruit tout le village de Hirbet Ahza. Pendant deux semaines, dit-il, ils ont travaillé dur pour bombarder le village et ont exécuté leur mandat[30].

28. Toute suggestion selon laquelle de hauts responsables politiques ne pensaient pas ce qu’ils disaient, et encore moins que les soldats de Gaza ne comprenaient pas ce qu’ils disaient, serait sans fondement. L’ampleur des destructions à Gaza, le ciblage massif des maisons familiales et des civils, le fait que la guerre soit « une guerre contre les enfants[31] », montrent clairement que l’intention génocidaire est à la fois comprise et mise en pratique.

29. L’intention exprimée est la destruction de la vie palestinienne dans toutes ses manifestations.

Intention découlant de l’incitation publique au génocide

30. La rhétorique génocidaire est également courante au sein de la Knesset israélienne. Les membres de la Knesset ont à plusieurs reprises demandé que Gaza soit « anéantie[32] », « aplatie[33] », « éradiquée[34] » et « écrasée... sur la tête de tous ses habitants[35] ». Ils ont déploré le fait que quiconque puisse « se sentir désolé » pour les habitants de Gaza « non impliqués », affirmant à plusieurs reprises qu’ « il n’y a pas de personnes non impliquées[36] », qu’ « il n’y a pas d’innocents à Gaza[37] », que « les tueurs de femmes et d’enfants ne devraient pas être distingués des citoyens de Gaza[38] », que « les enfants de Gaza l’ont bien cherché[39] », et qu’ « il ne devrait y avoir qu’une seule peine pour tout le monde là-bas — la mort[40] ». Enfin, les législateurs ont appelé à des bombardements « impitoyables depuis les airs[41] », certains préconisant l’utilisation d’armes nucléaires (« apocalyptiques[42] »), et une « Nakba qui éclipsera la Nakba de 1948[43] ».

31. Le discours génocidaire du Premier ministre a gagné du terrain parmi certains éléments de la société civile. Un chanteur célèbre a repris la référence à Amalek de M. Netanyahou, déclarant que « Gaza doit être anéantie et détruite avec chaque semence d’Amalek [...] nous devons simplement détruire tout Gaza et exterminer tous ceux qui s’y trouvent[44] » ; un autre a appelé à « éradiquer Gaza, ne pas y laisser une seule personne[45] ». Des journalistes et des commentateurs ont annoncé que « la femme est un ennemi, le bébé est un ennemi [...] la femme enceinte est un ennemi[46] » ; qu’il faut « transformer la bande de Gaza en un abattoir[47] », « démolir chaque maison que nos soldats rencontrent[48] ». Exterminer tout le monde.

32. Le fait que le gouvernement d’Israël n’ait pas intentionnellement condamné, empêché et puni une telle incitation au génocide constitue en soi une grave violation de la Convention sur le génocide. Il convient de rappeler, Madame la Présidente, qu’à l’article premier de la Convention, Israël a confirmé que « le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit international » et qu’il s’est engagé « à le prévenir et à le punir » en tant que tel. Le fait que le gouvernement israélien ait manqué à son devoir de prévenir, condamner et punir de tels discours a servi à normaliser la rhétorique génocidaire et le danger extrême pour les Palestiniens au sein de la société israélienne. Comme l’a déclaré le député Moshe Saada, du parti Likoud, les avocats du gouvernement partagent son point de vue selon lequel les Palestiniens de Gaza doivent être détruits : « Vous allez n’importe où, et ils vous disent de les détruire. Dans les kibboutz, ils vous disent de les détruire, mes amis du bureau du procureur général qui se sont battus avec moi sur des questions politiques, dans des débats, m’ont dit ... il est clair que nous devons détruire tous les habitants de Gaza[49] ». Détruire tous les habitants de Gaza.

Connaissance de l’ampleur des destructions

33. Israël est conscient de la destruction de la vie et des infrastructures palestiniennes. Malgré cette connaissance, il a maintenu et même intensifié son activité militaire à Gaza.

34. En ce qui concerne la pleine conscience de ces destructions, dans la semaine qui a suivi le 7 octobre, les organisations non gouvernementales et les Nations Unies ont mis en garde contre une crise humanitaire « sans précédent » à Gaza[50]. Les Nations Unies ont déclaré que « les acteurs doivent permettre aux équipes et aux biens humanitaires d’atteindre immédiatement et en toute sécurité les centaines de milliers de personnes dans le besoin[51] ». Dès le début, Israël savait donc[52] qu’il privait la population d’eau, de nourriture, d’électricité et des éléments essentiels à sa survie[53]. Israël l’a déclaré ouvertement : « Tout est fermé.[54] » Israël savait qu’il privait les Palestiniens de soins de santé et de traitement des blessures au milieu d’un bombardement sans précédent[55], de nourriture et d’eau, et d’autres éléments essentiels à la survie. C’est ce qui a amené l’OMS à déclarer : « Nous sommes à genoux pour demander des opérations humanitaires soutenues, renforcées et protégées », appelant « tous ceux qui sont en situation de prendre une décision ou d’influencer les décideurs, à nous donner l’espace humanitaire nécessaire pour faire face à cette catastrophe humaine[56] ».

35. Malgré cette connaissance de la situation, Israël continue de cibler les infrastructures essentielles à la survie : les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement[57], les panneaux solaires[58], les boulangeries, les moulins, les cultures[59]. Israël bombarde les hôpitaux, décimant le système de santé[60]. Il prend pour cible les travailleurs humanitaires et les infrastructures des Nations Unies[61]. C’est à cause de la politique d’Israël que Gaza est devenue un lieu de « mort et de désespoir[62] ».

Conclusion

36. En conclusion, Madame la Présidente, de nombreux propagateurs de graves atrocités ont protesté qu’ils avaient été mal compris, qu’ils ne pensaient pas ce qu’ils disaient et que leurs propres mots avaient été sortis de leur contexte. Quel État admettrait avoir une intention génocidaire ? Pourtant, le trait distinctif de cette affaire n’a pas été le silence en tant que tel, mais la réitération et la répétition du discours génocidaire dans toutes les sphères de l’État d’Israël.

37. Nous rappelons à la Cour l’identité et l’autorité des incitateurs au génocide : le Premier ministre, le Président, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité nationale, le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, les membres de la Knesset, les hauts responsables de l’armée et les fantassins. Les propos génocidaires ne sont donc pas marginaux : ils s’inscrivent dans la politique de l’État.

38. L’intention de détruire est clairement comprise par les soldats sur le terrain. Elle est également parfaitement comprise par certains membres de la société israélienne, le gouvernement étant critiqué pour avoir autorisé la moindre aide à Gaza, au motif qu’il revient sur sa « promesse » d’affamer les Palestiniens[63]. Toute suggestion selon laquelle les responsables israéliens ne pensaient pas ce qu’ils disaient, ou n’étaient pas pleinement compris — par les soldats comme par les civils — comme voulant dire ce qu’ils disaient, doit être rejetée par la Cour. Les preuves de l’intention génocidaire ne sont pas seulement effrayantes, elles sont aussi accablantes et incontestables.

39. Madame la Présidente, j’ai maintenant l’honneur de vous demander de donner la parole à M. John Dugard sur la question de la juridiction.

La PRÉSIDENTE : Je remercie M. Ngcukaitobi et j’invite maintenant le professeur John Dugard à prendre la parole. Vous avez la parole, Professeur. […]

A suivre...

***

Réflexion de Norman Finkelstein : L’avocat qui a abordé la question des intentions génocidaires d’Israël, et a cité toutes les déclarations en ce sens des responsables du gouvernement israélien, a fait une remarque tout à fait valable en soulignant qu’aucun pays n’admet jamais qu’il commet un génocide. [Les auteurs de génocide] sont toujours très prudents sur ce qu’ils disent en public. Et même si vous lisez les déclarations des responsables nazis pendant le génocide [des Juifs], vous n’y trouverez que de vagues allusions à ce qui se passait. Rappelez-vous que le génocide nazi s’est produit en secret : techniquement, le peuple allemand n’était pas censé savoir ce qui se passait, sans parler du reste du monde. Et vous vous souviendrez que lorsque les premiers rapports ont commencé à paraitre sur le génocide des Juifs, que certains émissaires ont divulgué des informations, la plupart des gens n’y ont pas cru. Même les Juifs ne pouvaient pas croire ce qu’on leur disait, car le génocide des Juifs était perpétré en coulisses, loin des regards. Comme cet avocat l’a souligné, la plupart du temps, les chefs de gouvernement sont très prudents sur ce qu’ils disent, et c’était le cas même avant qu’il n’y ait des conventions rendant le génocide illégal. [Ceux qui se rendent coupables de génocide] ne le déclarent pas ouvertement. Mais il a fait remarquer que pour leur part, les Israéliens ont déclaré explicitement leurs intentions génocidaires à tous les niveaux, à tous les niveaux du gouvernement, à tous les niveaux de la société et à tous les niveaux de l’armée [...]

La question est donc de savoir ce qui s’est passé : après l’Opération « Plomb durci » à Gaza en 2008-2009, Israël avait déjà eu l’avertissement du rapport Goldstone, cet avocat sud-africain, juif et qui se déclare sioniste, et qui avait composé pour une Commission de l'ONU un rapport de 400 pages [accusant Israël de crimes contre l’humanité], où étaient notamment recensées les déclarations faites par les responsables du gouvernement israélien. Ceux-ci semblaient avoir retenu la leçon et ont surveillé leur langage durant leurs opérations subséquentes de « tonte de la pelouse » à Gaza, comme ils disent, pour éviter de nouvelles procédures judiciaires.

Mais que s’est-il passé après le 7 octobre, qui a permis cette explosion de déclarations génocidaires explicites ? Sans exagérations, les compilations de ces déclarations sont énormes. La plus exhaustive est probablement celle de Yaniv Cogan et Jamie Stern-Weiner, juifs et israéliens, intitulée « Combattre Amalek à Gaza : Ce que disent les Israéliens et qu'ignorent les médias occidentaux ». Pourquoi est-ce que les responsables israéliens ont abandonné toute prudence et se sont déchainés ? Je pense que c’est essentiellement parce qu’ils sont devenus fous. C’est comme si leur « ça » [siège inconscient des pulsions refoulées selon Freud] était complètement surgi d’eux, qu’ils n’avaient plus aucun contrôle sur leur « ça », sur cette haine et ce dégoût qu’ils ressentent pour la population de Gaza. Et ce dégoût et cette haine ont été intensifiés par deux facteurs le 7 octobre : premièrement, sans aucun doute, l’ampleur du crime, que je ne nie pas et n'atténue en rien. Mais l’autre chose [à leurs yeux racistes et suprématistes], c’est que ceux qu’ils considèrent comme la « vermine » de Gaza, les « déchets humains » de Gaza, ont été plus intelligents que l’Übermensch [surhomme selon l’idéologie nazie] israélien, le Superman. Le 7 octobre, les Palestiniens de Gaza ont été plus malins qu’eux [et ont brisé le siège de la zone la plus surveillée au monde].

Israël, avec ses capacités de renseignement exceptionnelles, projetait l'image d’une sorte de sophistication extrême à la James Bond. Et puis est arrivée cette « vermine » de Gaza, ces « Untermenschen » ou « sous-hommes », qui les ont surclassés et réduits à un état d’humiliation et, ce qui est encore pire du point de vue israélien, ont considérablement dégradé l’image qu’Israël projetait au monde. Car tout le monde pensait qu’Israël était invincible et qu’il n’y avait pas d’option militaire contre Israël. Les seuls qui s’opposaient à cette idée, c’est le Hezbollah, et en particulier leur Secrétaire Général Sayed Nasrallah, qui n’arrêtait pas de dire que non, Israël n’est pas si fort, que sa puissance n’était qu’une illusion, puis il a commencé à les ridiculiser en disant qu’Israël était comme une « toile d’araignée », qu’il suffisait de souffler dessus pour qu’elle se désintègre. Et personne ne savait s’il fallait prendre cela au pied de la lettre ou non. Mais soudain, le 7 octobre, l’idée s’est soudain imposée qu’Israël n’était peut-être pas aussi fort qu’on le prétendait.

***

NOTES

[1] Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v Myanmar), Provisional Measures, Order of 23 January 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 14, para. 30 (hereinafter “The Gambia v. Myanmar, Provisional Measures, Order of 23 January 2020”).

[2] OHCHR, Gaza : UN experts call on international community to prevent genocide against the Palestinian people (16 Nov. 2023), https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/gaza-un-experts-call-international-community-prevent-genocide-against ; see Application instituting proceedings and Request for the indication of provisional measures (29 Dec. 2023), pp. 68-69, available at https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf (hereinafter “the Application”).

[3] OCHA, Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #88 (9 Jan. 2024), https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-88.

[4] CNN, Israel struck some areas it directed civilians to in Gaza, CNN analysis shows (21 Dec. 2023), https://edition.cnn.com/2023/12/21/middleeast/israel-strikes-evacuation-zones-gaza-intl-cmd/index.html ; Sky News, Israel said Gazans could flee to this neighbourhood - then it was hit (22 Dec. 2023), https://news.sky.com/story/israel-said-gazans-could-flee-to-this-neighbourhood-then-it-was-hit-13034936 ; The New York Times, A Times Investigation Tracked Israel’s Use of One of Its Most Destructive Bombs in South Gaza (21 Dec. 2023) https://www.nytimes.com/2023/12/21/world/middleeast/israel-gaza-bomb-investigation.html.

[5] OCHA, Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #86 (7 Jan. 2024), https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-86 ; Al-Haq, @alhaq_org, Tweet (4:08 p.m., 8 Jan. 2024), https://twitter.com/alhaq_org/status/1744390645341422028.

[6] OHCHR, Israel working to expel civilian population of Gaza, UN expert warns (22 Dec. 2023), https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/12/israel-working-expel-civilian-population-gaza-un-expert-warns ; Israeli soldiers offering properties, Al-Haq, 8 Jan. 2024, https://www.youtube.com/watch?v=KzZ98_JFfIU&list=PL1PVNSxQtpMU5Ej9anTXtFQrFGMqJGm6t&index=6.

[7] OHCHR, UN Human Rights Office - OPT : Unlawful killings in Gaza City (20 Dec. 2023), https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/un-human-rights-office-opt-unlawful-killings-gaza-city ; A Palestinian father and daughter were killed by Israeli snipers in Gaza, Middle East Eye, 5 Jan. 2024, https://www.youtube.com/watch?v=6__JTz_1iso ; State of Palestine- MFA, Official channel of Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates @pmofa, Tweet (7:08 p.m., 8 Jan. 2023), https://twitter.com/pmofa/status/1744435890552770905.

[8] CNN, One in 100 people in Gaza has been killed since October 7 (8 Jan. 2024) https://edition.cnn.com/2024/01/08/middleeast/gaza-death-toll-population-intl/index.html.

[9] Israeli Prime Minister Declares War on Palestinian Militants Hamas, WSJ News, 7 Oct. 2023, https://www.youtube.com/watch?v=1PsOw7hxiXs, at 00:17 – 00:25.

[10] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 167, para. 78 (hereafter “Advisory Opinion of 9 July 2004”), available at https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/1497.pdf ; HRC, Human rights situation in Palestine and the other occupied Arab territories, Report of the detailed findings of the independent international Commission of inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territory, A/HRC/40/CRP.2 (18 Mar. 2019), https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2019/06/A.HRC_.40.CPR_.2.pdf ; Security Council resolution 2720 (2023), adopted on 22 December 2023, stresses that “the Gaza Strip constitutes an integral part of the territory occupied in 1967” and reiterates “the vision of the two-State solution, with the Gaza Strip as part of the Palestinian State”, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/424/87/PDF/N2342487.pdf?OpenElement.

[11] Address by the Prime Minister of Israel, 28 Oct. 2023, https://www.youtube.com/watch?v=lIPkoDk6isc. Translation in “Israel-Hamas war : ‘We will fight and we will win’, says Benjamin Netanyahu”, Sky News (28 Oct. 2023), https://news.sky.com/video/israel-hamas-war-we-will-fight-and-we-will-win-says-benjamin-netanyahu-12995212.

[12] 1 Samuel 15:3, Bible Hub, https://biblehub.com/niv/1_samuel/15-3.htm.

[13] Prime Minister’s Office in Hebrew, @IsraeliPM_heb, Tweet (11:43 a.m., 3 Nov. 2023), https://twitter.com/IsraeliPM_heb/status/1720406463972004198.

[14] Nissim Vaturi, Deputy Speaker of the Knesset. Member of the Foreign Affairs and Security Committee, @nissimv, Tweet (5:33 p.m., 7 October 2023) https://twitter.com/nissimv/status/1710694866009596169. Translation in “Public Statement : Scholars Warn of Potential Genocide in Gaza”, Opinio Juris (18 Oct. 2023), https://opiniojuris.org/2023/10/18/public-statement-scholars-warn-of-potential-genocide-in-gaza/. See also p. 62 of the Application.

[15] Statement by Yoav Gallant, Knesset Channel, 9 Oct. 2023, https://www.youtube.com/watch?v=1nxvS9VY-t0. Translation in Emanuel Fabian, “Defense minister announces ‘complete siege’ of Gaza : No power, food or fuel”, The Times of Israel (9 October 2023), https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-minister-announces-complete-siege-ofgaza-no-power-food-or-fuel/.

[16] Filmography : Ariel Harmoni, Ministry of Defense, Kipa News, 10 Oct. 2023, https://www.youtube.com/watch?v=l9wx7e4u-xM. Translation in “Israeli Defense Minister Warns Hamas ‘Will Regret’ Deadly Attacks”, Bloomberg (10 Oct. 2023), https://www.youtube.com/watch?v=vtjHcnNB0E8.

[17] Video address by Ghassan Alian, 10 Oct. 2023, https://www.youtube.com/shorts/5a0EWv-o7mE.

[18] Ibid.

[19] Israel Katz, Tweet (10:26 a.m., 10 Oct. 2023) https://twitter.com/Israel_katz/status/1711659347590156417. Translated by Palestine Negotiations Affairs Department, Israeli Official Incitement : October 2023 (13 Nov. 2023), https://www.nad.ps/en/media-room/latest-israeli-incitement-reports.

[20] Anadolu Ajansi, Another Israeli minister calls for encouraging Palestinians to leave Gaza, (5 January 2024) https://www.aa.com.tr/en/middle-east/another-israeli-minister-calls-for-encouraging-palestinians-to-leave-gaza/3101423# : :text='We%20must%20find%20ways%20for,than%20death%2C'%20Amichai%20Eliyahu%20says&text=Israeli%20Heritage%20Minister%20Amichai%20Eliyahu,killed%20more%20than%2022%2C000%20people.

[21] Interview with Itamar Ben-Gvir on Channel 12, 11 Nov. 2023, https://www.youtube.com/watch?v=2yRl-cc-D3w [10:30 a.m. onwards]. Translated by Quds News Network, @QudsNen, Tweet (7:28 p.m., 12 Nov. 2023), https://twitter.com/QudsNen/status/1723784790682358189.

[22] Yinon Magal, @YinonMagal, Tweet (6:44 a.m., 7 Dec. 2023), https://twitter.com/YinonMagal/status/1732652279461757102. Translation by Middle East Eye, @MiddleEastEye, Tweet (1:30 p.m., 8 Dec. 2023), and https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1733116719668113618 (emphasis added).

[23] Peretz sings may your village burn 2, OfekCenter, 26 Nov. 2023, https://www.youtube.com/watch?v=xcH2o4c5KZY ; Yehuda Shaul, @YehudaShaul, Tweet (3:07 p.m., 19 Dec. 2023), and https://twitter.com/YehudaShaul/status/1737112315823374498.

[24] Quds News Network, @QudsNen, Tweet (11 p.m., 20 Dec. 2023), https://twitter.com/QudsNen/status/1737593767752860117.

[25] Israeli soldiers sing while demolishing homes in Gaza, Middle East Eye, 2 Jan. 2024, https://www.youtube.com/shorts/YiolU7WwpUQ.

[26] Yair Ben David, Commander in the 2908th Battalion, statement, 20 Dec. 2023, https://www.youtube.com/watch?v=NK8ZnGKspeI. Translation in “War on Gaza : Israeli commander vows to flatten ‘entire’ Gaza Strip”, Middle East Eye (21 Dec. 2023), https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-israeli-commander-vows-flatten-entire-gaza-strip.

[27] Younis Tirawi, @ytirawi, Tweet (1:17 a.m., 6 Jan. 2024), https://twitter.com/ytirawi/status/1743411493813575711.

[28] Rayhan Uddin, “Israel-Palestine war : Israeli veteran, 95, rallies troops to ‘erase’ Palestinian children”, Middle East Eye (14 Oct. 2023), https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-veteran-ezra-yachin-soldiers-erase-children.

[29] Middle East Eye, @MiddleEastEye, Tweet (9:48 p.m., 13 Oct. 2023), and https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1712918166437806294 (emphasis added).

[30] https://twitter.com/MOSSADil/status/1744069819912102223.

[31] “‘This is a war on children’ says UNICEF spokesperson James Elder, who recently returned from Gaza”, Channel 4 (14 Dec. 2023), https://www.channel4.com/news/this-is-a-war-on-children-says-unicef-spokesperson-james-elder-who-recently-returned-from-gaza.

[32] Revital Gottlieb, @TallyGotliv, Tweet (5:10 p.m., 29 Oct. 2023), https://twitter.com/TallyGotliv/status/1718676748542296207.

[33] Interview with Katrin “Keti” Shitrit-Peretz on Now 14, 1 Nov. 2023 : Now 14, @Now14Israel, Tweet (9:50 p.m., 1 Nov. 2023), https://twitter.com/Now14Israel/status/1719834297832526215 ; Revital Gottlieb, @TallyGotliv, Tweet (10:41 a.m., 10 Oct. 2023), https://twitter.com/TallyGotliv/status/1711678420235534705.

[34] Galit Atbaryan, @GalitDistel, Tweet (12:13 p.m., 1 Nov. 2023), https://twitter.com/galitdistel/status/1719689095230730656.

[35] Eliyahu Revivo, @revivoeliyahu, Tweet (2:46 p.m., 1 Nov. 2023), https://twitter.com/revivoeliyahu/status/1719727722459508915.

[36] Revital Gottlieb, @TallyGotliv, Tweet (3:46 p.m., 7 Dec. 2023), https://twitter.com/TallyGotliv/status/1732788632430186872.

[37] Avigdor Lieberman, @AvigdorLiberman, Tweet (6:45 p.m., 30 Nov. 2023), https://twitter.com/avigdorliberman/status/1730297081959530685.

[38] Interview with Katrin “Keti” Shitrit-Peretz on Now 14, 1 Nov. 2023 : Now 14, @Now14Israel, Tweet (9:50 p.m., 1 Nov. 2023), https://twitter.com/Now14Israel/status/1719834297832526215

[39] Meirav Ben-Ari, Knesset Session, 16 Oct. 2023, https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3497251110531404 [2:29:57]. Translation by Jonathan Ofir, “Israeli Politician Says ‘Children of Gaza Have Brought This Upon Themselves’”, Truthout (18 Oct. 2023), https://truthout.org/articles/israeli-politician-says-children-of-gaza-have-brought-this-upon-themselves.

[40] “MK Yitzhak Kroizer : “The Gaza Strip should be wiped off the map”, Galey Israel (5 Nov. 2023), https://www.gly.co.il/item?id=30587. Translation in “Fire Israel’s Far Right”, Haaretz (6 Nov. 2023), https://www.haaretz.com/opinion/editorial/2023-11-06/ty-article/.premium/fire-israels-far-right/0000018b-a11c-dc0b-a1cb-e5de69890000.

[41] Revital Gottlieb, @TallyGotliv, Tweet (7:39 a.m., 13 Dec. 2023), https://twitter.com/TallyGotliv/status/1734840416522948800.

[42] Revital Gottlieb, @TallyGotliv, Tweet (5:59 p.m., 9 Oct. 2023), https://twitter.com/TallyGotliv/status/1711426284322996613.

[43] Ariel Kallner, @ArielKallner, Tweet (10:29 p.m., 7 Oct. 2023), https://twitter.com/ArielKallner/status/1710769363119141268. Translated in the New Arab : “‘Erase Gaza’ : How genocidal rhetoric became normalised in Israel”, The New Arab (30 Nov. 2023), https://www.newarab.com/analysis/erase-gaza-how-genocidal-rhetoric-normalised-israel.

[44] “קובי פרץ : כהנא צדק בכל מילה. המפגינים נגד המלחמה הם כלבים בוגדים מסריחים”, Walla ! (12 Nov. 2023), available at

https://e.walla.co.il/item/3622003 (informal translation).

[45] Interview with Eyal Golan on Now 14, 15 Oct. 2023 : Now 14, @Now14Israel, Tweet (1:24 p.m., 15 Oct. 2023), https://twitter.com/Now14Israel/status/1713531211300167928.

[46] Middle East Eye, @Middle East Eye, Tweet, https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1741069437518680399.

[47] David Mizrahy Verthaim, @dverthaim, Tweet (4:52 p.m., 7 Oct. 2023), https://twitter.com/dverthaim/status/1710684531114602891.

[48] Commentators on Israel’s Channel 14 say Gaza should be demolished into sand, Middle East Eye, 30 Dec. 2023, https://www.youtube.com/shorts/eRRqAmcyO_E.

[49] Likud MK Moshe Saada says people tell him that Israel “must destroy all Gazans”, Middle East Eye, 3 Jan. 2024, https://www.youtube.com/shorts/WMxnNkQSfmQ.

[50] UN News, Gaza : Nowhere to go, as humanitarian crisis reaches ‘dangerous new low' (13 Oct. 2023), https://news.un.org/en/story/2023/10/1142282 ; Action Against Hunger, Diakonia, Handicap International, Médecins du Monde, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam International, Plan International, Save the Children International and War Child UK, Urgent plea to avert unprecedented humanitarian crisis amid looming Israeli land incursion into Gaza (13 Oct. 2023), https://www.nrc.no/news/2023/october/urgent-plea-to-avert-unprecedented-humanitarian-crisis-amid-looming-Israeli-land-incursion-into-Gaza/ ; Norwegian Refugee Council, The fighting must stop immediately (9 Oct. 2023), https://www.nrc.no/perspectives/2023/israel-and-gaza-the-fighting-must-stop-immediately/.

[51] OCHA, Statement by the Humanitarian Coordinator for the Occupied Palestinian Territory, Lynn Hastings, on the hostilities between Palestinian armed groups in the Gaza Strip and Israel (10 Oct. 2023), https://www.ochaopt.org/content/statement-humanitarian-coordinator-occupied-palestinian-territory-lynn-hastings-hostilities-between-palestinian.

[52] See e.g. OCHA, “Essential supplies must enter Gaza at the scale needed”, senior UN official tells Security Council (24 Oct. 2023), https://www.unocha.org/news/essential-supplies-must-enter-gaza-scale-needed-senior-un-official-tells-security-council.

[53] OCHA, Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #6 (9 Oct. 2023), https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-6.

[54] Statement by Yoav Gallant, 9 Oct. 2023, https://www.youtube.com/watch?v=1nxvS9VY-t0.

[55] WHO, Evacuation orders by Israel to hospitals in northern Gaza are a death sentence for the sick and injured (14 Oct. 2023), https://www.who.int/news/item/14-10-2023-evacuation-orders-by-israel-to-hospitals-in-northern-gaza-are-a-death-sentence-for-the-sick-and-injured ; ICRC, Israel and the occupied territories : Hospitals risk turning into morgues without electricity ; hostages must be released immediately (12 Oct. 2023), https://www.icrc.org/en/document/israel-and-occupied-territories-hospitals-risk-turning-morgues-without-electricity-hostages-must-be-released.

[56] UN News, Israel-Palestine : Gaza buckles under fuel shortage, healthcare in crisis (24 Oct. 2023), https://news.un.org/en/story/2023/10/1142732.

[57] OCHA, Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #4 (10 Oct. 2023), https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-4.

[58] OCHA, Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #30 (5 Nov. 2023), https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-30 ; Latin Patriarchate of Jerusalem, Gaza, 16th December 2023 (16 Dec. 2023), https://www.lpj.org/en/gaza-16th-december-2023.

[59] OCHA, Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #35 (10 Nov. 2023), https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-35-enarhe ; OCHA, Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #40 (15 Nov. 2023), https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-40.

[60] Emma Farge, “UN agencies voice anger at Gaza hospital attacks, deprivation”, Reuters (19 Dec. 2023), https://www.reuters.com/world/middle-east/un-agencies-voice-anger-attacks-gaza-hospitals-2023-12-19/ ; Forensic Architecture, Destruction of Medical Infrastructure in Gaza (20 Dec. 2023), https://forensic-architecture.org/investigation/destruction-of-medical-infrastructure-in-gaza.

[61] “U.N. Says Israeli Forces Fired on Aid Convoy in Central Gaza”, New York Times (29 Dec. 2023), https://www.nytimes.com/2023/12/29/world/middleeast/un-israel-gaza-aid.html ; UNRWA, The Gaza Strip : UNRWA schools sheltering displaced people constantly hit (19 November 2023), https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/gaza-strip-unrwa-schools-sheltering-displaced-people-constantly-hit ; UNRWA, UNRWA Guesthouse in southern Gaza receives three direct hits from Israeli Forces’ naval bombardment (13 Nov. 2023), https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-guesthouse-southern-gaza-receives-three-direct-hits-israeli-Forces.

[62] United Nations, Statement by Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, UN relief chief : The war in Gaza must end (5 Jan. 2024) https://www.unocha.org/news/un-relief-chief-war-gaza-must-end.

[63] Muhammad Shehada, @muhammadshehad2, Tweet (4:44 p.m., 3 Jan. 2024), https://twitter.com/muhammadshehad2/status/1742572764597228027 ; Dan Cohen, @dancohen3000, Tweet (4:18 a.m., 5 Jan. 2024) https://twitter.com/dancohen3000/status/1743109784570646826.