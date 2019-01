Courage, fuyons la macronie !

Sylvain Fort, directeur de communication et « plume » d’Emmanuel Macron vient d’annoncer son départ du Palais pour des raisons personnelles.

Evidemment, personne n’est dupe ; les « raisons personnelles » cachent d’autres raisons bien plus profondes et qui concernent certainement des différences d'approche des divers événements émaillant la vie publique…

Les départs, avec perte et fracas, des ministres clés du système Macron (je parle bien évidemment de Gérard Collomb et de Nicolas Hulot), ont laissé Jupiter sans sa garde rapprochée.

Ces départs ont surtout montré que la volonté du président de créer en France un mouvement politique nouveau "ni de droite ni de gauche" comme disait le candidat Macron, slogan devenu finalement « je suis au service du capital », ont montré la voie aux techniciens, amis de longue date du président, qui abandonnent le navire à leur tour.

Rien ne va plus. D'une part, la « vision » macroniste de l’Europe s’est arrêtée à Berlin avec un « niet » clair et net de la Chancelière. D'autre part, les réformes initiées en France, totalement au profit d'une petite caste qui défend ses privilèges et avantages sur le dos du peuple, ont provoqué la colère, transformée en manifestations qui se poursuivent encore.

Les réformes imposées par le haut par le président, réformes visant à transformer la société française en une « démocratie » ultralibérale, sur le modèle anglo-saxon, ont trouvé devant elles les « Gaulois réfractaires » et les gilets jaunes.

La vraie question est : Qui sera le prochain à quitter le navire ?

Enfin, une dernière question : ceux qui quittent le navire, revêtent-ils un gilet jaune à la sortie ?