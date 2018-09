Courte symptomatologie islamique

L'islam est sur toutes les lèvres. Le salafisme d'autant plus : à en croire les adeptes d'une telle mouvance, l'islam devrait être regénéré pour retrouver son lustre de l'époque mahométane. Or, ceci est un avertissement à tous les intégrismes : vos doctrines sont inutiles, sinon néfastes, et pour vous-mêmes et pour les vôtres. Abandonnez par conséquent tout espoir.

On expecte craintivement, peut-être à juste titre, la montée du salafisme en France.

Pourtant le salafisme lui-même ne tient pas l'analyse : quand on le décortique jusqu'à la moelle, on remarque d'emblée que son mode de fonctionnement, au sein même de l'islam, est anormal. Pire encore : le salafisme, en étant, dit également que l'islam, en tant que généralité, n'est plus. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie qu'une religion est d'ordinaire une structure, une institution, une norme, et que cette modalité d'existence, très prégnante dans le passé, a subi un saut qualitatif d'une grande ampleur.

L'islam ne s'avère plus la norme, elle veut (re)devenir la norme. Et ce « vouloir devenir la norme » signifie qu'elle échoue là même où elle triomphait autrefois. Donc qu'est-ce qu'affiche le salafisme en doublant le caractère moribond de la religion qu'il prétend vouloir faire renaître ?

Eh bien, qu'elle n'est pas encore renée. Or, plus le salafisme s'étend et se généralise, plus il avoue que l'islam n'est plus sur le point de renaître, sans quoi ce dernier se passerait bien des velléités bizarres des salafistes...

Car comment parler de renaissance quand on s'acharne tant à vouloir faire renaître quelque chose ? La renaissance est toujours dans les faits, jamais dans les mots. Elle est pratique, non pas théorique. Et théoriser sa renaissance, c'est vouloir dire, à notre insu, que nous sommes incapables de donner une nouvelle vigueur. Cependant, les salafistes croient qu'ils ravivent l'islam. Mais cette tentative maladroite de résurrection prouve en somme leur échec. Ce retour au passé n'était pas nécessaire auparavant, étant donné que dans le passé, c'est-à-dire selon les musulmans d'autrefois, ceux-ci considéraient que leur islam n'était pas suffisamment, voire pas du tout, en état de décadence. De même, on n'use du remède de derniers recours pour lors qu'on sait qu'on en est au stade du « dernier recours ».

Pourquoi craint-on, toutefois, la bête quand on sait son agonie ? À cause de ses spasmes étonnants signes avant-coureurs d'une mort prochaine.

Au fond, l'islam n'est donc plus évidence. Il y a eu césure : de norme, de structure, on est passé à la foi1, à savoir d'un appel de Dieu qui ne touche que quelques-uns. En d'autres termes : la religion musulmane passe d'automatisme à vocation extraordinaire.

D'habitude, la question de l'intégrisme (ou du non-intégrisme) apparaît au moment où la religion n'est plus constitutive de la société qui l'abrite, puisque l'intégrisme porte, en lui, la possibilité d'une attitude non-intégriste, par conséquent l'existence d'une attitude divergente.

Pareillement, on n'eût pas l'idée incongrue de parler de nationalisme ou d'intégrisme dans la France de Louis XIV. Et les lefebvristes eussent passé pour des cons.

Non seulement l'intégrisme est un signe de mort prochaine, mais il est de surcroît dommageable pour le reste des (non-)croyants. Car qui devient croyant sous la pression ? Puis qui a envie de le devenir quand on remarque que, sur un tel paquebot, les membres de l'équipage font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le navire de sombrer ? Auriez-vous eu la soudaine envie d'embarquer sur le Titanic au moment où celui-ci lâchait à la mer ses (trop vides) canots de sauvetage ?

Non.

La foi, la vraie, dépend des conditions de la croyance.

Soit donc les conditions sont favorables, soit elles ne le sont pas (ou plus) : il n'y a pas d'entre deux. La norme ou l'anorme. La religion-norme se constate dès lors qu'il n'y a pas d'intégristes, que les conditions de la croyance (c'est-à-dire les « moyens » de croire) sont là, la religion-anorme se constate du moment que les intégristes grouillent et se multiplient – quand on ne peut plus croire « comme avant ».

Néanmoins, ce n'est pas une question d'imposer la religion. Car on pourrait me dire que jadis des religions se sont imposées avec succès. Oui et non. Puisque si la religion s'impose, la croyance, elle, ne se rétablira pas. Et que veulent les intégrismes de toutes espèces ? La foi, la vocation universelle. Ils ne veulent plus les pratiques corrompues du passé, où tout le monde croyait sans y croire. Ils veulent que tout le monde soit religieux de cœur, et non plus par mode. Belle lubie.

Jamais dans l'Histoire les religieux n'avaient eu une telle ambition.

Mais les intégristes confondent la croyance la religion, et considèrent naïvement que la croyance (qui est pour eux la religion) et ses conditions peuvent s'imposer verticalement par des décrets de l'Etat et la récitation obligatoire de crédos.

Or ce n'est plus la religion qu'il faut imposer, mais les conditions de la croyance – qui, elles, en vérité, ne s'imposent pas, même avec le pire des obscurantismes (dont l'emploi, en conséquence, double la « Lumière » à laquelle l'obscurité s'oppose), comme elles dépendent de singularités spatio-temporelles : des conditions sont des conditions « d'époque » et non pas de structure.

1 Foi =/= croyance =/= religion. Religion = idéologie momentanée. Conditions de la croyance = le fait qu'on puisse croire plus facilement, donc adhérer à une religion. Foi = vocation favorisée par les conditions de la croyance.