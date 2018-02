Courtes remarques sur la psyché du peuple

Beaucoup de nos concitoyens assistent en conscience à la chute progressive de notre pays, et pourtant rares sont ceux qui parmi ces esprits lucides éprouvent, sous l'impulsion d'une éventuelle fibre patriotique, l'envie de contribuer à son redressement, ou du moins au ralentissement de son effondrement que certains, par pessimisme ou par cynique connivence idéologique, pensent inéluctable.

Il est coutumier de s'adonner à la critique évasive de politiciens dont les sentiments amoureux vis-à-vis de la nation qu'ils sont censés représenter sont aussi réels que ceux d'un combattant djihadiste vis-à-vis de la civilisation occidentale. Mais concrètement, ces critiques, très souvent stériles, contribuent-elles sur le moyen-long terme à développer chez les citoyens une conscience politique ?!... Nous sommes en droit d'en douter.

Nous souhaitons faire remarquer aux lecteurs que, pour des raisons louables ou non, les plaignants attribuent très souvent à leurs représentants étatiques, en premier lieu le chef d'état, une impuissance face aux déséquilibres sociaux, économiques et démographiques aujourd'hui semi-centenaires faisant prendre à la France aux yeux du monde son statut de grande nation, réputée autrefois pour son rayonnement intellectuel et culturel. Mais s'agit-il réellement d'une démonstration de faiblesse... car si l'on analyse les discours de nos hommes politiques dont les innombrables incohérences ne cessent perpétuellement de mettre la puce à l'oreille à l'auditeur quelque peu attentif, on ne peut que se poser de sérieuses questions sur leurs intentions profondes et notre avenir.

Si l'on accorde un crédit aux écrits d'analystes de renom, non sponsorisés par le Système pour les raisons que l'on devine, notamment ceux appartenant à la mouvance contre-révolutionnaire et plus largement à ce qu'on appelle abusivement "l'extrême-droite", l'évidence d'un projet de destruction de notre civilisation ne peut raisonnablement plus être contestée.

Nous ne nions pas que la politique représente pour beaucoup d'opportunistes la possibilité de s'enrichir, ce qui ne les engage pas pour autant à adhérer sincèrement aux idées qu'ils feignent de défendre publiquement. Toutefois, il est une erreur de croire que seul l'argent dicte leur conduite. En prenant soin de consulter leur CV et de recueillir des informations sur leurs origines familiales et leur parcours, on constate leurs liens plus ou moins étroits avec les idéaux révolutionnaires portant les germes de la destruction des nations.

Au XVIIIe siècle, le révolutionnaire juif Anacharsis Cloots, originaire de Prusse et de Hollande et naturalisé français, ne cacha nullement ses intentions dans son célèbre opuscule La république universelle, où il affirme vouloir éradiquer les particularités nationales, ethniques et religieuses dans le but d'instaurer un ordre mondial au sein duquel la seule nation sera le genre humain ; c'est cet idéal que servent sciemment nos dirigeants, à l'avantage des oligarques qui nous les imposent et, hélas, au détriment des intérets supérieurs de la nation.

Ceci étant dit, une question fondamentale que personne curieusement n'ose se poser mérite une réponse :

Pourquoi donc les citoyens veulent à tout prix croire à l'impuissance de leurs prétendus représentants ?

Probablement parce que si ces contestaires casaniers avaient été à leur place, ils auraient été aussi corrumpus qu'eux, pour la simple et bonne raison que la voyoucratie et le vice fascinent les masses ; ce qui n'est pas sans liens avec leurs goûts cinématographiques.

Nous pouvons que valider la célèbre réplique de George Orwell disant "qu'un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, mais complice".