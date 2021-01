Couvre Feu à 18h : après le boulot, réclusion à domicile au pain sec et à l’eau

1 Contexte

La France est sous couvre-feu dès 20 h depuis mi-Décembre (Ref 1). Dans certains départements de l’Est du pays, le taux de reproduction du Covid est reparti à la hausse, ce qui a conduit certains élus locaux à demander un renforcement des mesures de restriction des rassemblements, en préconisant un confinement local. Le Conseil Scientifique a formulé des recommandations allant également dans le sens de confinements locaux dès fin Décembre (Ref 2). Le confinement permet notamment de restreindre l’ampleur des déplacements, pour ne pas propager la contagion dans d’autres villes et plus encore dans d’autres régions.





2 Annonces

De manière inattendue -sauf pour les journalistes disposant de sources bien informées- le gouvernement a décidé une anticipation de l’heure de début de couvre-feu pour les départements concernés, en la fixant à 18 h (Ref 3), donc en fin d’après-midi, bien avant l’heure du repas du soir. L’argumentaire pour justifier un horaire aussi ubuesque se réfère aux résultats d’un couvre feu dès 17h en Guyane qui a duré 2 semaines en Juin dernier ...mais concomitamment avec une fermeture plus stricte des frontières. En réalité, le but de cette mesure est de marquer le coup pour faire quelque chose.

On pensait que la définition des modalités et décisions d’application seraient laissées aux autorités territoriales (couple maire-préfet), mais cela a été décidé « d’en haut ». 15 départements sont actuellement concernés.





3 Conséquences néfastes

Dès l’annonce, le maire de Metz François Grosdidier a très bien résumé l’ineptie de la mesure : « Avancer de deux heures le couvre-feu est une mesure complètement inadaptée. Si on approche de la saturation des urgences, il faut un grand coup de frein, et le seul qui fonctionne bien, c’est le confinement, le vrai, celui de mars-avril. Le couvre-feu aux heures tardives est utile, mais de 18 à 20 heures, ça ne sert à rien, sauf à tuer plus sûrement les commerces qui vivent encore » (Ref 4)

La maire de Besançon Anne Vignot a apporté un argument qui montre l’effet nocif en terme sanitaire : « En réduisant les plages horaires d’activités commerciales, on va concentrer les flux »

Le maire de Cannes va dans le même sens (Ref 5), le maire de Nancy a également exprimé son scepticisme...

Développons un peu ces points :

Pénalisation des commerçants : la plage horaire d’ouverture, déjà tronquée, étant encore réduite de 2 heures, il y aura perte de clientèle du soir qui ne peut pas toujours être anticipé en journée, qu’il s’agisse des plats à emporter, des salons de coiffure où le nombre de client est proportionnel à l’horaire, de l’habillement où encore une fois la vente en ligne profitera de l’aubaine, etc.

Pénalisation de l a p op ul atio n : ceux qui travaillent devront se reclure à domicile dès leur retour du boulot, sans possibilité d’effectuer des achats alimentaires avant de rentrer, ni de pouvoir chercher, à l’heure du repas, des plats à emporter (la livraison est possible [cadeau pour Uber & co] mais dans les grandes villes seulement, et avec un surcoût pour le vendeur ou le client).

Effet nocif au niveau sanitaire : un enfant de six ans peut le comprendre, si on réduit la durée d’ouverture des commerces, il y aura concentration de la fréquentation aux heures pleines, donc davantage de presse et de brassage, moins de distanciation : bousculade dans les rayons, queue aux caisses, files devant les boulangeries, etc. Sans compter la suppression de la promenade préprandiale (ie : avant le repas du soir) pour s’oxygéner.

4 Con clusion s

On peut comprendre l’intérêt d’un couvre feu vers 22h pour réduire l’activité festive ou mondaine nocturne, où la distanciation et les gestes barrières sont oubliés, et dans ce cadre les quelques dérogations prévues dans l’ « attestation » sont suffisantes (quoique promener son chien à 22h est rare).

Mais avancer à 20h et bien pire encore (rien ne les arrête !) à 18h, cela change complètement la nature du couvre-feu, qui devient une « opération ville morte » dès la fin d’après-midi en interdisant toute activité et déplacement (je note au passage que les illuminations festives urbaines restent allumées dans les rues désertes, spectacle surréaliste !).

Pour l’avenir, il faut renoncer à recourir à cette mesure de couvre-feu abusivement anticipé (avant le repas du soir) qui accentue le brassage de population aux heures de pointe, pénalise l’activité commerciale et brime les consommateurs en fin de journée.

Pour ce qui est du très court terme (ne rêvons pas, les autorités ne vont pas faire machine arrière pour la présente séquence), il faut rétablir la dérogation pour les achats alimentaires et autoriser l’ouverture des commerces alimentaires -dont la restauration à emporter- jusqu’à leur horaire habituel de fermeture.

