Couvre Feu avancé à 20 h au lieu de 21 h : brimade contre-productive

1 Contexte

Il y a une dizaine de jours, le climat était à l’optimisme, on entendait même évoquer pour mi-décembre des assouplissements supplémentaires par rapport à ceux annoncés, par exemple concernant les stations de ski ou la restauration (ref 1). Certains journalistes se permettaient même quelques critiques sur la sévérité des mesures, venant d’eux, c’est tout dire !

Mais depuis quelques jours, revirement total ! le nombre d’hospitalisations (réf 2) et d’admission en réa diminuent, mais le focus est remis sur le nombre de cas détectés, dont chacun sait qu’il dépend beaucoup du nombre de tests, qui ne cesse d’augmenter. Mais des pays voisins connaissent à leur tour une aggravation, d’où la panique de nos autorités médicales et politiques.

Donc on a eu un concours Lépine médiatique de propositions de mesures coercitives pour la seconde phase de lever de confinement : restriction des déplacements, couvre feu maintenu les jours fériés, avance de l’heure du couvre-feu. J’ai même entendu un énergumène évoquer de l’avancer à 17 heures (boulot/dodo), mais beaucoup évoquaient 19 heures. Cela sans aucun argument de justification autre que de dire que plus on reste cadenassé chez soi, moins on voit de monde. Donc maintenir l’hibernation !



2 Principe

Sur le fond, qu’est-ce qui justifie le principe d’un couvre feu sanitaire ? On le sait, il s’agit d’éviter que des gens ne se réunissent en nombre faire la bamboche. Eviter aussi que des ados traînent dans la rue ou la cité faire les quatre cents coups à des heures tardives. Cela en buvant autre chose que de l’eau et en fumant autre chose que du bon et sain tabac (ahem !). Typiquement, tout ça se passe après 22h ou 23h (c’est l’heure du couvre feu actuellement en Italie et Espagne)

« Prenons une marge de sécurité, avaient pensé nos autorités en Octobre dernier, et fixons 21h » (Ref 3). C’était le plus tôt admissible, car jusqu’à cette heure là (voire un peu après), certains magasins restent ouverts, et on peut aller chercher de la nourriture à emporter (pizzérias, fast foods, plats à emporter des restaurants qui cherchent à ne pas sombrer...).



3 Annonces

Le gouvernement, vertement admonesté par les mandarins hospitaliers avec le relai des grands média, a donc « revu sa copie » pour les mesures applicables à partir du 15 Décembre, dans un sens restrictif . Et cela a été scénarisé sous forme de « conférence de presse », sous l’animation du surgé Castex, avec la participation de deux ministrions, et des questions de journalistes figurants (ref 4).

Le script est simple : « nous avions pris de bonnes mesures qui ont été efficaces, mais le résultat est encore insuffisant, et dans la période risquée qui arrive, on ne va pas desserrer la vis autant que prévu ». Bon, alors on ne va pas se contenter de laisser fermées les salles de spectacle, il faut d’autres « items » dans la checklist des mesures restrictives, pour faire bonne mesure. Ah tiens, comme les journalistes l’ont suggéré, on va avancer l’heure du couvre feu, et pour faire semblant d’être accommodant, ce ne sera pas 19h comme on le faisait craindre mais 20h (vieille technique manipulatoire). Pas besoin de donner de raisons objectives -aucun journaliste n’a posé la question- , le « message », c’est le serrage de vis !



4 Avancer le couvre feu à 20h est non seulement inutile, mais nuisible

-En réduisant la possibilité pour ceux qui travaillent tard de prendre l’air juste avant ou juste après le repas du soir, cela est néfaste pour l’état de santé général, déjà dégradé par les confinements répétitif et le climat d’angoisse. D’autant plus incohérent que l’ « attestation dérogatoire » prévoit la possibilité de sortir son chien ! (Ref 5)

-En réduisant la plage horaire d’ouverture de certains magasins, cela concentre les achats sur le reste de la journée, donc ça augmente la densité de clients aux heures d’ouverture.

-Dans le cadre du confinement actuel, il est possible d’aller acheter des plats à emporter pour le repas du soir y compris à une heure tardive (concrètement, jusque vers 22h), l’interdiction de le faire dans le cas du « couvre feu » constitue donc une « restriction supplémentaire » et non pas un « desserrement », une régression par rapport au couvre-feu. On peut balader le chien mais pas acheter à bouffer pour les humains !

Il semble que lors du couvre feu dans certaines métropoles en Octobre, l’autorisation avait été donnée pour la « livraison à domicile » de plats préparés (Deliveroo, Uber Eats…) mais ceci introduit un intermédiaire supplémentaire par rapport à aller chercher soi-même (facteur de contamination), et cela constitue une forme de « vente forcée » d’un service. En outre, c’est impossible ailleurs qu’en grande ville.





5 Conclusions

Avancer à 20 h l’heure du couvre-feu est non seulement inutile, mais même nuisible, en restreignant la plage horaire pour les achats et prendre l’air (ce qui induit une densification), et en sciant la branche de la « vente à emporter », dernière bouffée d’oxygène du secteur de la restauration.

Le gouvernement doit donc renoncer à cette mesure, et s’en tenir à l’heure qui avait été efficace en octobre (la décrue du covid avait déjà commencé avant le confinement).

Au minimum, une clause supplémentaire doit être réintroduite dans « l’attestation dérogatoire du couvre-feu » pour autoriser l’achat de produits alimentaires et plats à emporter.

(Ref 1) https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/stations-de-ski-un-rendez-vous-fixe-au-11-decembre-pour-une-eventuelle-ouverture-des-remontees-7068754

(Ref 2) https://img-3.journaldesfemmes.fr/oFcM1JNsOVCvp0yBcap7Bf-Sjm4=/1080x/smart/12e030d932294e9b9aca0cef7da45ab8/ccmcms-jdf/20688052.jpg

(Ref 3) https://www.lexpress.fr/actualite/societe/macron-couvre-feu-a-partir-de-21h-pendant-au-moins-4-semaines-en-idf-et-huit-metropoles_2136459.html

(Ref 4) https://www.rtl.fr/actu/politique/deconfinement-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-de-jean-castex-7800937983

(Ref 5) https://www.ladepeche.fr/2020/12/10/couvre-feu-a-quoi-ressemblera-la-nouvelle-attestation-derogatoire-de-deplacement-a-partir-du-15-decembre-9250451.php