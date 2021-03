COVID-19 : 0,003% de chance de mourir si vous avez moins de 65 ans (Santé Publique France)

Salut, respects..

Si je puis me permettre ces quelques mots je dirais une premiere évidence : naître = mourir...99% des humains refusent ce fait absolu, truands que la masse mets au sommet inclus bien sur..le reste est de la bouillie pour cochons...que je refuse de manger.

suivie d’une deuxième : ce qui nous reste de cerveau refuse ce fait absolu.

Troisième évidence : en refusant un absolu, ce qui est impossible il doit se vivre, nous mêmes créons les conditions idéales de cette dégénérescence mentale humaine vieille de plusieurs millénaires....bien au delà d’un nombre que pourrait suggérer notre histoire officielle qui est incroyablement fausse...



On peut dire que la masse des humains, moi, toi , elle même crée ces désastres millénaires à répétition, normal les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, et compte tenu de la quasi intégrale fausseté de l’histoire officielle je pense que ce désastre actuel a commencé il y a genre 13 000 ans..a minima, mais cela peut être encore plus vieux.



cet état permanent, donc pas de crises, commence donc dans le bug de notre cerveau donc est la cause mentale du désastre humain avant d’être disons un probleme social, dans le sens comment vivre ensemble ??

-1-coopération-partage-équité-paix volontairement ?

ou

-2-refus total de coopérer avec équité =compétition=guerres-vols—tortures—destructions etc ?

On a choisit le 2 il y a des millénaires, erreur radicale et fondamentale de chemin bien sur !! avoir été visité par Adam et Eve en mode vision il faut pour en saisir la substantifique moelle ...là encore aujourd’hui. Ceci sera nié bien sur, c’est facile et malgré l’évidence et ce pour des raisons originelles que je sais, révélations obligent.

Ce coup d’état, cette guerre, ces emprisonnement , ces mensonges, cette torture psychologue etc nous la masse acceptions tout.

Il y a deux niveaux au moins dans le fait de vivre pour un humain, le global et le personnel.

Cette guerre contre les masses demande une action éventuelle globale.

Or chez la masse humaine il n’y a plus de global, nous l’avons tous nié, nous l’avons tué, sauf exceptions, et de grâce ne me dites pas que nous avons été conditionné, hypnotisé à l’insu de not plein gré comme Richard Virenque etc cela n’existe pas, il y a eu non seulement acceptation mais bien avant cela à l’origine ultime du drame humain dans notre cerveau, il y a eu un bug dans celui ci quand cette petite partie du programme de la pensée, un outil machine qui choisit oui/ non = « MOA », moa centre de l’univers, ce que chaque humain croit, normal ma référence c’est ???? MOA, ce moa a pris le contrôle total de notre psyché et a ainsi fait passer ce « moi » qui choisit avant tout le reste Univers inclus.Pour ce faire quelque chose dans le cerveau se divise en deux, créant un observateur qui analyse et sait, machine qui se prends pour un humain, et créant un objet x observé..= dualité.

C’est vital pour la vie physique.et va nous éliminer avant terme si utilisé ailleurs..c’est en cours si on ne fait rien dans le bon sens ce qui est précisément le cas..admirable constance que nous avons dans cette course au suicide = tentative de fuite impossible de la souffrance= supprimons le corps..



Effet immédiat.



désir de nier le global pour lui substituer le personnel et son refus de mourir etc pour y substituer ce que MOA je veux, il y a donc 7 milliards de MOA sur la planète tous en combat les uns avec les autres, sauf exceptions.. donc il y a en plus création et participation active ou passive de la masse à ce désastre, nous , moi, en même temps.

Cette guerre globale demande une réponse unitaire globale..or ceci n’existe plus.

Seuls les truands que nous avons mis COOPÈRENT sur un objectif : niquer les masses pour les voler.

Que fait la masse ? Chaque un pleure dans son coin, incapable d’avoir une unité sur quoique ce soit, et c’est normal, car c’est un des effets de mettre moi avant le global..

Bref ce suicide est notre création à tous et bien sur incapables de saisir quoique ce soit de profond nous en blâmons un maitre-traund alors que celui ci est juste un effet et est la conséquence de ce que nous voulons..

Rien de nouveau, car bien sur peu savent que cela dure depuis des millénaires et que nous ne fumes pas toujours tarés et mauvais..

Bossuet 1627-1704

-"Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit."

La Boétie : 1530-1563

-

Discours de la servitude volontaire de Étienne de La Boétie



Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne vous les emprunte ? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-mêmes ? Comment oserait-il vous assaillir, s’il n’était d’intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n’étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-mêmes ?





TOUT LE RESTE EST foutaise..dont nous sommes spécialistes..

Bien sur pour nier la mort il faut nier L’Origine Absolu créatrice immortelle que même une logique simple mais mené avec force et vigueur à la portée de chaque humain montre que « oui c’est ça » !! ...en ce faisant nous nions la vie et ce qu’elle est..rien de moins...plus con tu meurs..