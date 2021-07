Covid-19 : Comme certains Français sont très indisciplinés, une vague arrivera avant la fin de l’été !

Depuis quelques mois les voyants de la covid-19 sont au vert, néanmoins sur ce sujet les spécialistes santé prévoient pour la fin de l'été une quatrième vague.

Cette situation est due à deux facteurs.

-1 :L'arrivée du variant Delta ou variant Indien qui est nettement plus contagieux. source, source. (heureusement que ce variant ne serait pas plus dangereux : source.)

Alors que la propagation rapide du variant Delta inquiète, l'Agence européenne des médicaments a annoncé une bonne nouvelle : deux doses de vaccin anti-Covid-19 semblent protéger contre ce variant indien : Source. Un variant avec des symptômes différents ?

Ce qu’ils savent aussi, c’est que les symptômes qu’il provoque peuvent être différents de ceux des autres variants. Quand les autres souches du covid entraînent généralement toux, fièvre et perte d’odorat, le variant Delta peut causer maux de tête, gorge irritée et nez qui coule. Un tableau qui ressemble à un "mauvais rhume", en particulier chez les jeunes : source.

-2 : Le non-respect des consignes et des règles encore imposées sur le port du masque qui bien que non obligatoire en plein air l'est cependant encore dans certaines conditions : source... et sur cette obligation force est de reconnaître que nombre de Français ne la respectent pas, le meilleur exemple ce sont les spectateurs du Tour de France. Le simple visionnage d'images de spectateurs massés en bordure des routes qui ne portent pas de masques alors que certains d'entre eux vocifèrent, hurlent leurs encouragements à l'adresse des coureurs sont très révélateurs de l'inconscience de certains spectateurs au bord des routes qui regardent le passage des coureurs. Autre modèle de comportement, cet exemple d'un spectateur du match foot France/Suisse à la National Arena de Bucarest, en Roumanie : source (comme quoi la bêtise n'a pas hélas de frontière).

Christian Prud'homme le directeur du Tour de France a pourtant fait savoir (via les médias) que le port du masque était obligatoire pour les spectateurs du Tour !

Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a expliqué ce mercredi que les spectateurs de la Grande Boucle (26 juin-18 juillet) devront porter un masque au bord des routes. Le pass sanitaire sera lui obligatoire pour accéder aux aires de départ et d'arrivée, au moins les premiers jours. Source, source, source.

Covid-19 : la contamination se fait principalement par les postillons !

Ben oui, dans cette ambiance de calme sur l'activité du virus, sur celle également de période de vacances, ou celle qui a fait suite après l'annonce du Premier ministre que le masque n'était plus obligatoire en plein air (sauf dans certaines circonstances, voir plus haut, mais que les gens oublient facilement), et celle de l'ambiance festive propre au Tour de France, il en résulte que des milliers de spectateurs sont massés en bordure de route pour regarder le passage des coureurs sans porter le masque, et ces inconscients ignorent (ou veulent ignorer) que l'une des principales causes de contamination par la covid-19 sont les postillons.... et lorsque l'ont sait qu'en parlant normalement des postillons contagieux peuvent être projetés jusqu'à deux mètres, et que ce phénomène est tributaire de la circulation de l'air, alors il en ressort qu'avec un vent porteur le transport des aérosols sont nettement plus favorisés que dans un vent contraire : source, source.

Actuellement avec la présence et la progression de la circulation du variant Delta : source, source, et déjà dans certains endroits une inquiétante reprise à la hausse des contaminations est héla constatée : source ; alors vu le nombre d'énergumènes qui encouragent les coureurs en hurlant et en s’égosillant, je pense tous ces manquements des gestes barrières vont se faire payer cash, et que l'arrivée de la quatrième vague que les spécialistes annoncent pour l'automne : sources, font que son « avant-garde » pointera son nez bien avant !

Le variant Delta touche surtout les jeunes de moins de 15 ans, et ces derniers sont asymptomatiques !

Ce variant est plus contagieux que le premier variant. Il se diffuse à bas bruit : les dépistages montrent que les jeunes de moins de 15 ans sont très touchés. Ces jeunes ont souvent des formes asymptomatiques : sources, le hic c'est qu'eux développent rarement la maladie, mais par contre comme ils ont souvent beaucoup de contacts, donc ça diffuse tout doucement dans la population : Source. Cette contamination se fait en premier dans l'entourage familial ou amical, et ce sont les personnes plus âgées qui développeront la maladie, et c'est ainsi que la pandémie continuera tant que l'immunité collective (source Institut Pasteur) ne sera pas atteinte.

Concernant le non port du masque, les pouvoirs publics devraient faire une info disons « plus percutante », comme le font les Espagnols : source, source, les Philippins : source, ou les Canadiens : source, alors que maintenant les pouvoir publics français lâchent du lest sur l'obligation du port du masque en extérieur : sources, un reportage de franceinfo titrait : "Port du masque sanitaire : gare au relâchement" : source, et une autre source titrait : "Les cas repartent à la hausse en Europe" : source... comme dans le Var, le département où je réside : sources. Variant Delta dans le Var : le port du masque reste obligatoire en extérieur jusqu'au 16 juillet : source, source... et comme d'hab sur la voie publique, je constate qu'un fort pourcentage de gens ne le porte pas.

Comment en est on arrivés là ?

1 ) En France, les pouvoirs publics ont fait des campagne d'information sur les dangers de la covid 19 dans le style plutôt « bisounours » : source, source, ce qui généralement ne déclenche pas trop d'inquiétudes, alors que dans d'autre pays leurs spots télés sont nettement plus percutants (vu plus haut).

2 ) Un relâchement général mais non sans danger : source a été amplement constaté après la décision de supprimer à partir du 17 juin (*) le port du masque à l'extérieur : sources (sauf cas particulier lors des regroupements, dans les files d'attente, les tribunes des stades ou encore les marchés).

(*) A noter que le 20 juin avait lieu le premier tour des élections régionales et départementales, le deuxième tour une semaine plus tard. Ensuite la baisse continue des hospitalisations a donnée le sentiment que le virus était devenu mignon tout plein, et que son danger était de l'histoire ancienne, mais hélas est arrivé ce nouveau variant Delta ou indien qui comme je l'indique en début d'article est distinctement plus contagieux, résultat la contamination « repart de plus belle »... et cela risque fort de faire très très mal !

Je ne veux pas être un « oiseau de mauvais augure », mais sans un sursaut énergique pour mettre de coté cette dangereuse nonchalance et autres paresses estivale qui se sont emparées de trop nombreux citoyens, la situation qui déjà n'est pas très brillante, ben du coté hospitalisations et occupation salles de réanimations, cette dernière va vite « virer au rouge » !

Conclusion :

Sur le plateau de CNews, ce mercredi 16 juin, l’épidémiologiste Martin Blachier annonce une quatrième vague de coronavirus en France, dès l’automne prochain : source, perso je crois que fin août serra déjà problématique !

L'image qui illustre mon article a été copiée sur ce : site.

Merci de m'avoir lu.



Gilbert Spagnolo dit P@py.

P.S.

La première partie de mon article a été présentée en modération le 03/07/21, depuis des infos supplémentaires ont vu le jour, je les place en complément.

Pour les contradicteurs (et ces derniers sont nombreux) deux infos qui montent que mon raisonnement est dans le vrai, car réaliste et évident.

Dans cet article, il y a cette rubrique :

"Même si vous êtes vacciné, portez un masque"

Les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé restent claires sur ce point : "Même si vous êtes vacciné, portez un masque, en particulier dans les lieux surpeuplés, fermés et mal ventilés". "Une fois que vous avez été complètement vacciné, continuez de jouer la sécurité car vous pourriez vous retrouver dans une chaîne de transmission", a réitéré vendredi, lors d'un point presse de l'OMS, Bruce Aylward, conseiller principal du directeur général de l'organisation.

Covid-19 : le modèle Singapour, seule solution face à une 4ème vague ?

L’analyse les résultats, à l’aune par exemple du nombre de morts par unité de population, permet de constater un écart colossal entre le monde occidental et Singapour : à date 1800 morts par million d’habitants aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, 1600 en France et dans l’Union européenne, contre 6 à Singapour. Si la France était alignée sur le total de 36 morts covid répertoriés de Singapour, il y aurait eu environ 400 décès contre plus de 110 000.

Conclusion :

Une grande majorité de Français sont héla des « grandes gueules », pour eux le port du masque c'est le goulag, le bagne, travailler à la mine, plus patin couffin avec leur perpétuel refuge de la liberté individuelle (qui en passant s’arrête où commence celle des autres).

P@py majeur et vacciné (2eme dose depuis 2 mois, mais qui a toujours continué à porter son masque, même à l'extérieur ! benêt peut-être, mais pas con !!!).