COVID-19 : comment contester ses amendes car le vaccin ne changera rien au confinement

ALERTE ENLEVEMENT !!!

Nouvelle arrestation du Professeur Jean-Bernard Fourtillan cet après midi.

Faites du bruit autour de ça.

On l’a fait sortir une fois en Décembre, il faut recommencer.

Je rappelle que le Pr Fourtillan accuse l’institut Pasteur d’avoir fabriqué le virus Sars Cov 2 dont il détient les brevets depuis au moins 5 ans, à la suite de recherches qui ont duré près de 20 ans, avec la complicité de l’Etat Français qui est participant dans la construction du laboratoire P4 de Wuhan, d’où il a été disséminé probablement volontairement en accusant la Chine.

https://www.youtube.com/watch?v=BwvQYXMO4ew

Cette fois, je pense que sa vie est en danger, dans cette dictature de plus en plus visible.

Alors bougez-vous.