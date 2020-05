Covid-19 - Coup de geule

Qui peut croire une seconde cette énorme stupidité qu’à mi 2019 on aurait consommé tout ce que la terre peut produire en une année ? Je me demande si ce serait en sixième ou en cinquième qu’un élève pourrait déjà démonter cette connerie. Un calcul simple (6ème) : il y a 5 ans on a consommé disons, pour faire simple, en six mois l’année entière. À la fin de l’année moins 5 on a consommé toute l’année moins quatre. Lors des six premiers mois de l’année moins 4 on a consommé toute l’année moins quatre plus toute l’année moins trois. À la fin de l´année moins quatre on a consommé toute l’année moins trois mais aussi moins deux etc. En 5 ans on aura consommé tout ce que peut produire la terre des cinq années suivantes. Et comment y fait pour vivre le monsieur si déjà les cinq années sont bouffées ? Il se serre la ceinture pendant cinq ans ? Y sera un peu maigre à la fin. Ce genre de calcul de gourou écologique est d’une stupidité sans nom.

Quant à la surpopulation j’ai juste une suggestion à vous faire. Non deux : la première arrêtez immédiatement d’écrire des articles car vous consommez de l’énergie, et la seconde, si la loi m’autorisait cette suggestion, pour dépeupler - ce que je m’interdis de faire - de commencer par vous-même (et vos amis) et faire comme à Jonestown.