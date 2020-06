Covid-19 : de la mascarade aux masques en rade ? Maskovid mène l’enquête

Revue de presse/web sur le thème des masques et du Covid-19. De la communication du gouvernement à la communication présidentielle, du masque pour les soignants au port du masque pour la population, de la pharmacie au médecin en passant par l’industrie textile et des études scientifiques aux études médicales, en passant par les enquêtes sociologiques : les masques se lèvent ?

En ce qui concerne l’épidémie de Covid-19 et le sujet des masques, à la mi-juin on peut lire « l’Etat refuse de communiquer ses commandes de masques »[1]. Plus généralement, sur la gestion de la crise sanitaire[2], on titre « L'avocat Fabrice Di Vizio attaque les autorités en justice »[3].

De l’absence de consensus à l’unanimité : mascarade ?

Durant l’épidémie, lorsque la France manquait de masques[4], on se souvient du débat suscité autour de l’envoi de masques de la France à la Chine, quelques semaines auparavant, en février 2020[5]. On se rappelle également que la France n’aurait pas donné suite aux propositions d’approvisionnement en masques faites par des importateurs [5a][5b] . Tel Zorro, l’état semblait alors réquisitionner les masques commandés et obtenus par les régions[5c].Quant à elles, les ARS auraient donné des instructions en janvier pour détruire des masques « officiellement parce qu’ils étaient périmés »[5d].

Dans ce climat paisible, que dire alors du port du masque par la population, afin de tenter de juguler la dynamique de propagation du SARS-CoV-2 ? Sur la contagiosité, très tôt par rapport à la progression de l’épidémie en France, on trouvait des alertes incitant la population à porter un masque : dès le 2 mars par exemple[6]. Sur ce point, un médecin affirme avoir écrit début mars au président de la république, dossier à l’appui[7]. Quelques jours plus tard il suppliait « Je vous implore », dans une lettre adressée de nouveau au président de la république à ce sujet[7].

On trouvait dès le 3 avril 2020 des articles, déjà publiés, sur l’efficacité du port du masque dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19[8][9][10]. Parallèlement, en France, aucune décision active ne semblait se profiler. Le 19 avril 2020, dans une conférence de presse du Ministre de la Santé et du Premier Ministre, l’absence de consensus sur le sujet était invoquée[10b]. Au pays du principe de précaution, on décidait…de ne rien faire ? Le lendemain, le docteur Karine Lacombe était interrogée sur le port du masque et les recommandations en ce sens de l’académie de médecine. Elle répondait [11] : « Je pense que le port du masque n'a pas été recommandé parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de fournir assez de masques pour que ça devienne une obligation. Les masques en tissu également. On a bien vu que l'industrie textile s'est mise en marche, mais elle a mis un peu de temps parce qu'il fallait avoir les matières premières, tout le matériel nécessaire à la confection de ces masques. Ça a commencé. […] Mais c'est compliqué de recommander fortement quelque chose quand [on] n'a pas le matériel. ». Certains médecins pouvaient donner l’impression d’être plus à jour sur la bibliographie concernant l’industrie textile, que sur les publications médicales. Plus politiques que médecins ?

Sur le plan politique justement, la position du Premier Ministre le jeudi 28 mai 2020, lors de la présentation de la 2ème étape du plan de déconfinement, devient : « […] le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires […] » [2]. Quelle étrange évolution depuis le 19 avril : sur quelle base ? Une mascarade ? Sur ce changement, Nicole Delépine titrait d’ailleurs le 21 mai : « L’épidémie se termine, et il y a de plus en plus de Français masqués ! »[11b].

La France : trop… et trop tard ? [2] En tout cas pas sur tous les sujets. Alors que l’épidémie semble sous contrôle, aucun traitement médical précoce en médecine de ville, même d’impact modéré, à défaut d’être optimal, ne semble avoir été proposé officiellement par les autorités. Malgré les propositions et le travail de médecins généralistes pourrait-on dire[11c]. Masqués ou bâillonnés par le silence ?

La recherche : de la dynamique des fluides aux hamsters pour aider les études médicales ?

Aujourd’hui encore, le débat demeure au sujet de l’efficacité des masques. Une récente étude faite par des universitaires allemands et danois[2][12][13] conclut que le port du masque par la population « réduit les taux de croissance d’infection au Covid-19 dans une proportion comprise entre 40 % et 60 %. » [12]. On retrouve des conclusions positives quant au port du masque sur la dynamique épidémique dans une étude américaine[14][15]. Une méta-analyse publiée le 1er juin dans The Lancet et financée par l’OMS conclue sur l’efficacité des masques (entre autres) sur la transmission du SARS-CoV-2[15b][15c][15d]. Parallèlement d’autres publications affirment que l’utilité du masque serait très discutable[16][17][18]. Qui croire ? On peut s’interroger sur l’image, ou le sérieux, de la recherche médicale qui semble ressortir de tout ceci.

Parallèlement des recherches en dynamique des fluides sur la dispersion des gouttelettes sont lancées sur le sujet[19][20]. On attend les réponses. Sur les hamsters en tout cas, le masque semblerait efficace contre le Covid-19[21][22]. Après le confinement de l’indigent, la cage ?

Dans le doute, par précaution et en période d’épidémie, la position la plus pragmatique n’était-elle pas d’utiliser, le plus rapidement possible, le masque dans des situations de forte densité de population : transports en commun ou supermarché par exemple ? Ce sujet est discuté par le docteur Nicole Delépine[23]. En revanche on peut penser que sans volonté politique, l’efficacité ne pouvait être que mince.

Industrie textile : masques en rade désormais.

L’union nationale invoquée durant l’épidémie incite à la fabrication de masques sur notre territoire. On se souvient de l’usine de masques de Plaintel[24]. Dans un premier temps, le gouvernement dit "non" à une relance[24a], puis se ravise six jours plus tard[24b]. L’industrie textile française se lance alors dans la production massive de masques. Début juin on entend désormais parler de « SOS des fabricants français de masques » [25], la France est passée « de la pénurie à la surproduction » [26] : les entreprises n’écoulent plus leurs stocks. Elles ont « vu trop grand » [26b]. Seraient-elles coupables ? Les masques sont en rade. La France : trop… et trop tard ?

Masques et pharmacies : un stock…de mensonges ?

Pendant l’épidémie, c’était également bal masqué dans les pharmacies. On a pu lire : « Des pharmaciens ont découvert récemment qu'il n'y avait pas d'interdiction légale de vendre des masques issus de l'importation, contrairement à ce que l'administration avait laissé entendre »[27][28]. On découvre : « […] l'administration s'était bien gardée de leur dire ! […] "Beaucoup de pharmaciens découvrent qu'on leur a menti" […] " on s'est retrouvés avec un Conseil de l'Ordre et des syndicats qui eux disaient aux pharmaciens : 'la consigne est de privilégier les soignants et de ne pas vendre de masques'." ». Sur ce sujet, on titre aujourd’hui : « Ventes de masques en officine : l'Ordre des pharmaciens dans le viseur d'un avocat »[29]. Quant aux dotations à destination des professionnels de santé, il semble aujourd’hui que les sous-sols des officines en regorgent. Certaines pharmacies auraient désormais un stock de plus d’une année de délivrance[30]… Le 12 juin 2020, un témoignage d’un professionnel de santé énonce : « Les demandes s'estompent significativement désormais […]. Les toubibs ne viennent plus » [30]. La France : trop… et trop tard ?

Porter ou tomber le masque en politique ?

Sur le plan politique et présidentiel. Emmanuel Macron porte un masque le 5 mai 2020 lors de sa visite d’une école à Poissy. Toutefois tout le monde peut remarquer qu’il touche son masque plusieurs fois, entre autre pour montrer son visage aux enfants[31][32]. Il se démasque.

Le 17 mai 2020, le Président de la République participe à une célébration à Montcornet dans l’Aisne, sans masque cette fois-ci. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, était présent et portait un masque. Ce dernier aurait affirmé : « “l’Élysée a fait retirer leurs masques à l’ensemble des élus présents”, et ce malgré des distances physiques qu’il juge inférieures à un mètre. Une consigne qui a fortement déplu au président de région qui, cérémonie ou non, a décidé de garder le sien[…]. »[33]. On peut lire : « En refusant de tomber le masque […], Xavier Bertrand apparaissait au milieu d’un rang d’élus comme celui qui refusait de sacrifier les consignes sanitaires sur l’autel de la communication élyséenne. »[34].

Quelques jours plus tard, le 26 mai, Emmanuel Macron se rend à Étaples dans les Hauts-de-France. Au sujet de cette visite, Xavier Bertrand aurait déclaré : « “J’ai été prévenu hier soir par le préfet m’indiquant que j’étais informé mais pas convié par l’Élysée à cette visite[…].“ » [35]. Il « s’est dit “choqué” d’avoir été écarté de la visite d’Emmanuel Macron », certains s’étonnent : « “Ce qui était possible à Montcornet ne le serait plus une semaine après à Étaples pour des raisons sanitaires ?” » [35]. La mise en perspective de ces deux visites du Président de la République est fréquemment présentée[36][37][38]. La communication de l’Élysée[35] invoquant « un “protocole sanitaire rigoureux” avec une “délégation d’élus resserrée et réduite au strict minimum” » est démasquée ?

Les masques pour les soignants : une doctrine restrictive ?

On se souvient fin mars des « Ehpad livrés en housses mortuaires avant de l'être en masques de protection »[39]. Ironie du sort ? Anticipation funeste des autorités de santé ? Et les housses « n’avaient pourtant pas été commandées. ». On pouvait lire : « "Nous manquons de masques de protection tant en Ehpad qu'en service d'aide à domicile. Ils sont livrés avec une parcimonie qui confine au ridicule" »

Le 15 mai 2020, Emmanuel Macron se rend à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière. Lors d’un échange masqué et tonique avec deux soignantes, ces dernières lui confient le fait d’avoir reçu des masques périmés depuis deux mois[40]. Pourtant le 18 mai, il affirme « que la situation avait ”été gérée” et qu’il y avait “eu une doctrine restrictive (du gouvernement) pour ne jamais être en rupture” »[41]. Il déclare également : « "Au début du mois [de] mars et encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques" »[42]. Sur cette affirmation un historique est présenté comme réponse par le docteur Patrick Pelloux. On y découvre des alertes concernant les masques qui dateraient déjà de février[42]. Sur Sputnik France on peut lire : « Emmanuel Macron se contredit lui-même »[43]. On y trouve également un historique sur le sujet des masques et un tweet du président de la république du 3 mars 2020[43][44] annonçant : « Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection ».

Maskovid mène l’enquête.

Le 8 avril 2020, « un collectif de sociologues des Universités de Toulouse, Nice et de l’École des Mines de Paris lance un appel à témoignages sur l'usage des masques de protection face au Covid-19 ». Cette enquête se nomme Maskovid[45].

Début juin, « 300 soignants ont [déjà] témoigné de la pénurie de masques de protections aux premières semaines de l'épidémie de coronavirus, et des mesures de contournement élaborées pour continuer, malgré tout, à travailler. »[46]. Un des porteurs de l’étude, le sociologue Cédric Calvignac publie une analyse des premiers résultats de l’enquête. L’article « dresse le tableau de l'extrême dénuement des soignants aux premières semaines de l'épidémie de coronavirus quant à la fourniture de masques de protection. » [46]. Il parle de pénurie généralisée, de dons d’entreprises car aucun arrivage ne venait de l’État, de sentiment d’abandon, d’impréparation des pouvoirs publics, de soignants mal protégés, de durées de port du masque largement supérieures aux durées officielles, d’usage de stocks périmés datant de la période 2009-2010, de masques périmés bricolés avec du scotch, de groupes de collègues qui se créent des cachettes secrètes de masques… Au travers de leurs témoignages, les soignants ne s’estiment plus au stade du compromis mais bien de la compromission[46]. C’est une des conclusions qui semblent être tirées.

L’étude Maskovid est toujours ouverte[47]. Alors soignants, après vous être exprimés justement le 16 juin et tels une comtesse de Ségur version 2020 : à vos claviers ?

Le masque et la plume…

Précédentes tribunes :

Covid-19 : et si la France faisait confiance à ses généralistes ?

Covid-19 : Azithromycine testé en préventif. Et si en pleine période de pandémie la France faisait du curatif ?

Covid-19 : que penser des essais cliniques avec groupe placebo en période d’épidémie ?

Covid-19 : masques, azithromycine, généralistes, essais cliniques, vaccin, confinement, chloroquine… Éléments de langage pour un 20 h 02

Antibiotiques : azithromycine, macrolides, C3G, doxycycline… Un traitement du Covid-19 par les médecins de ville serait possible ?

Enquête d’un syndicat de médecins généralistes : 9000 décès à domicile en rapport avec le Covid-19 … vraiment ?

Didier Raoult, collectif « Laissons les médecins prescrire », prise en charge précoce du Covid-19 : vers un scandale de santé publique ?

Désinfox coronavirus, fake news, libération du marché de l’info… et pendant ce temps-là les articles sembleraient disparaître du web ?

Chèque-Niouze : le docteur Robinson Crusoé prescrit (hors AMM) du jambon et du fromage aux intermittents du spectacle en cas de Covid-19 ?

L’azithromycine aurait un rôle capital dans le traitement précoce du Covid-19 : les médecins n’oseraient plus divulguer leurs résultats ?

Estimations des décès liés au Covid-19 à domicile par le certificat de décès : naïveté ? Poisson d’avril ? Arnaque délibérée ?

Le traitement précoce du Covid-19 révèlerait des inégalités territoriales et sociales : union nationale ? Urgence sanitaire ? Vraiment ?

Covid-19 et soignants : des ovations, des primes, des jours de congés, des médailles, le 14 juillet… N’en jetez plus !

Marre d’avoir peur du Covid-19

Taux d’hospitalisation, de mortalité, d’asymptomatiques, chiffres sur le Covid-19 : il y a des médecins généralistes en France

Hydroxychloroquine : une étude controversée et Véran saisit le HCSP. L’azithromycine serait efficace contre le Covid-19 : on saisit quoi ?

Le covid ou la covid ? Trois mois après son baptême, l’Académie française aurait trouvé le sexe DU Covid-19. Un peu tard non ?

Covid-19 : puisqu’il n’y a jamais eu de pénurie de masques pour les soignants, on pourrait arrêter de faire des réserves de PQ au congélo ?

Covid-19, The Lancet, Véran, HCSP, ANSM, décrets, Conseil d’État, loi… Alors, dans les faits, l’hydroxychloroquine interdite ou pas ?

Le tocilizumab serait prometteur contre le Covid-19. Vite, des patients pour faire une étude et publier en grillant les autres ?

La France avait-elle les moyens d’opter pour un traitement curatif précoce du Covid-19 en médecine de ville ?

La France serait-elle prête à affronter la deuxième vague de Covid-19… ou la première ? Didier Raoult aurait-il (parfois) raison ?

[1]https://www.mediapart.fr/journal/france/150620/secret-des-affaires-l-etat-refuse-de-communiquer-ses-commandes-de-masques?onglet=full

[2]https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-france-serait-elle-prete-a-225078

[3]https://www.jeanmarcmorandini.com/article-427645-exclu-coronavirus-l-avocat-fabrice-di-vizio-attaque-les-autorites-en-justice-le-gouvernement-a-ete-soit-incompetent-soit-inconscient-video.html

[4]https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-puisqu-il-n-y-a-jamais-eu-224707

[5]https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-et-communiques/article/envoi-de-fret-medical-en-solidarite-avec-la-chine-a-destination-des-structures

[5a]https://www.mediapart.fr/journal/france/100420/masques-apres-le-mensonge-le-fiasco-d-etat

[5b]https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/coronavirus-et-penurie-de-masques-85692

[5c]https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/04/07/masques-quand-l-etat-requisitionne-le-colis-des-regions

[5d]http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens-societe-sante/laissons-les-medecins-prescrire-la-resistance-des-medecins

[6]https://blogs.mediapart.fr/pierre-jacques-raybaud/blog/020320/coronavirus-recommandations-et-inhalation

[7]https://blogs.mediapart.fr/pierre-jacques-raybaud/blog/160320/coronavirusje-vous-implore-ecrit-le-15-mars-2020

[8]https://blogs.mediapart.fr/pierre-jacques-raybaud/blog/100420/masques-lettre-ouverte-monsieur-castaner-ministre-de-linterieur

[9]https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2#article-info

[10]https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2.pdf

[10b]https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-masques-azithromycine-223575

[11]https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-tant-qu-on-aura-pas-trouve-de-vaccin-on-est-parti-pour-des-mois-de-cohabitation-selon-une-experte_3925383.html

[11b]https://ripostelaique.com/lepidemie-se-termine-et-il-y-a-de-plus-en-plus-de-francais-masques.html

[11c]https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-france-avait-elle-les-moyens-d-224985

[12]https://blogs.alternatives-economiques.fr/anota/2020/06/06/le-masque-est-il-inutile-face-au-covid-19

[13]http://ftp.iza.org/dp13319.pdf

[14]https://www.preprints.org/manuscript/202004.0203/v1

[15]https://www.preprints.org/manuscript/202004.0203/v1/download

[15b]https://www.ufml-syndicat.org/quand-une-etude-de-loms-vient-demasquer-une-doctrine-restrictive-basee-sur-le-manque-les-personnels-medicaux-devraient-utiliser-des-masques-respiratoires-pas-des-masques-chirurgicaux/

[15c]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

[15d]https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9

[16]https://blogs.mediapart.fr/basicblog/blog/100620/covid19-1000-raisons-de-tomber-les-masques

[17]https://ripostelaique.com/masques-et-mesures-barriere-sont-inutiles-sauf-pour-tester-notre-soumission.html

[18]https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/05/MasksDon-twork-4.pdf

[19]https://trustmyscience.com/comment-dynamique-fluides-nous-aide-contre-coronavirus/

[20]https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-tout-ce-on-sait-dispersion-gouttelettes-80375/

[21]https://www.futura-sciences.com/sante/breves/masque-masques-tests-hamsters-prouveraient-leur-efficacite-2561/

[22]https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-des-tests-sur-des-hamsters-prouvent-que-le-port-du-masque-est-efficace_144411

[23]https://ripostelaique.com/alerte-ne-portez-vos-masques-que-lorsquils-sont-obligatoires.html

[24]https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/cheque-niouze-le-docteur-robinson-224170

[24a]https://www.francebleu.fr/infos/politique/usine-de-masques-de-plaintel-pour-l-instant-le-gouvernement-dit-non-1587408348?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2eDOpUiH8kARyyiuHGSDYxw6zVU0kmmi5Gy3_bLDc1xMGxTfyOAlDz_lQ#Echobox=1587409160

[24b]https://www.marianne.net/societe/relance-de-l-usine-de-masques-de-plaintel-six-jours-apres-l-avoir-ecartee-le-gouvernement-se

[25]https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/le-sos-des-fabricants-francais-de-masques-6862149

[26]https://www.la-croix.com/Economie/Masques-francais-penurie-surproduction-2020-06-08-1201098132

[26b]https://www.lejdd.fr/Economie/info-jdd-coronavirus-les-fabricants-francais-de-masques-grand-public-en-tissu-ont-vu-trop-grand-3973372

[27]https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-traitement-precoce-du-covid-19-224377

[28]https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-les-pharmaciens-etaient-autorises-a-vendre-des-masques-depuis-fin-mars-et-ne-le-savaient-pas_3953545.html

[29]https://www.lequotidiendupharmacien.fr/exercice-pro/justice/ventes-de-masques-en-officine-lordre-des-pharmaciens-dans-le-viseur-dun-avocat

[30]https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-socio-professionnelles/masques-des-stocks-d-etat-flux-tire-et-nouveaux-beneficiaires-a-partir-du-15-juin.html

[31]https://www.programme-tv.net/news/societe/254097-emmanuel-macron-pas-reconnu-par-des-eleves-a-cause-de-son-masque-quil-enleve-maladroitement-video/

[32]https://www.youtube.com/watch?v=yH5Y6pgaQLY

[33]https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-montcornet-les-elus-pries-doter-leurs-masques-affirme-xavier-bertrand_fr_5ec16982c5b623462f89eb74

[34]https://www.huffingtonpost.fr/entry/comment-xavier-bertrand-met-en-scene-son-opposition-a-emmanuel-macron_fr_5eccdcbec5b648af3757e3b3

[35]https://www.huffingtonpost.fr/entry/xavier-bertrand-dit-avoir-ete-ecarte-de-la-visite-de-macron-chez-valeo_fr_5eccc063c5b6b7dec2c20e44?utm_hp_ref=fr-homepage

[36]https://www.rtl.fr/actu/politique/emmanuel-macron-xavier-bertrand-choque-d-etre-exclu-de-sa-visite-chez-valeo-7800552846

[37]https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/pas-invite-par-emmanuel-macron-xavier-bertrand-choque-pousse-un-coup-de-gueule_448937

[38]https://www.lepoint.fr/politique/macron-en-visite-chez-valeo-xavier-bertrand-choque-de-ne-pas-etre-convie-26-05-2020-2376905_20.php

[39]https://www.lamontagne.fr/saint-eloy-les-mines-63700/actualites/des-ehpad-livres-en-housses-mortuaires-avant-de-l-etre-en-masques-de-protection-le-coup-de-gueule-du-president-du-pays-de-saint-eloy-puy-de-dome_13770465/?fbclid=IwAR2CtyqI1IYqNEWlRLo_vudx9m8PhoMIxsM1bLruLUS0pFSfulCgKpCuUZw

[40]https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-echange-tendu-entre-emmanuel-macron-et-deux-soignantes-1247750.html

[41]https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-assure-quil-ny-a-jamais-eu-eu-de-rupture-de-masques_fr_5ec30437c5b6e7a7cb8f912d

[42]https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-si-la-question-des-masques-etait-deja-dans-le-debat-public-debut-mars_144468

[43]https://fr.sputniknews.com/france/202005211043818428-emmanuel-macron-se-contredit-lui-meme-en-affirmant-que-personne-ne-parlait-des-masques-debut-mars/

[44]https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1234847500768509956

[45]https://www.univ-jfc.fr/actu/maskovid-appel-temoignages-sur-lusage-des-masques-en-periode-depidemie

[46]https://www.sciencesetavenir.fr/sante/prolonger-l-esperance-de-vie-du-masque-ou-comment-les-soignants-ont-pallie-la-penurie-de-masques_144836

[47]https://limesurvey.univ-jfc.fr/index.php/372188?lang=fr