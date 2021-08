Covid-19 : des injonctions contradictoires...

Extrait de Wikipedia :

« Une double contrainte (de l’anglais double bind) est une situation dans laquelle une personne est soumise à deux contraintes ou pressions contradictoires ou incompatibles. Si la personne est ou se sent prisonnière de la situation, surtout si elle est dans l’incapacité de méta-communiquer à son sujet (comme c’est le cas notamment pour les enfants et dans le cas de certaines relations hiérarchiques), cela rend le problème insoluble et engendre à la fois troubles et souffrances mentales. Une double-contrainte peut se produire dans toute relation humaine comportant un rapport de domination, et particulièrement dans la communication émanant du ou des « dominants ». L’injonction paradoxale est une double contrainte au sujet de laquelle la personne enjointe peut communiquer. »

Il s’agit donc d’un outil de manipulation de base, efficace et inusable, dont le but actuel avoué est d’imposer un système de flicage absolu sur base de code QR, baptisé Pass Sanitaire. Le côté « sanitair », réel ou pas, et un prétexte, le but c’est le contrôle.