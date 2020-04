Covid-19 : et si la France faisait confiance à ses généralistes ?

Il existe des généralistes tels le Dr Sabine Paliard Franco (1)(2)(3)(4) ou les trois généralistes Jean-Jacques Erbstein, Denis Gastaldi et Olivia Vansteenberghe (5)(6) qui ont réfléchi ensemble via les réseaux sociaux.

Certains ont communiqué via l’Association Gérontologique de Recherche et d’Enseignement en Ehpad (2) dès le 26 mars 2020... Des documents liés au protocole et à son suivi ont également pu être téléchargés pendant plusieurs jours sur un site lié à la Société française de Gériatrie et de Gérontologie (7).

D’autres par voie de presse (5), et l’information diffuse alors (6)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14).

Il y a aussi certainement des généralistes qui n’ont pas communiqué mais qui ont œuvré, à leur façon.

Au-delà des certitudes ou des convictions, ces médecins quelque part prescrivent « simplement » un antibiotique (azithromicyne ou autre, de la famille des macrolides) classiquement utilisé contre les pneumopathies atypiques. Après tout, n’est-ce pas ce qui est constaté lorsque la maladie commence à s’emballer ? N’est-ce pas ce que la plupart des généralistes auraient été tentés de faire avant de savoir que le COVID-19 existe ?

Tous ces généralistes (qu’ils communiquent ou restent discrets) font quelque part preuve de pragmatisme (d’une forme de bon sens ?), tentent de soigner afin d’éviter l’emballement de la maladie et donc l’hospitalisation sur la base de leurs connaissances, de leur pratique de terrain au quotidien et des médicaments disponibles.

Dans les pays où ces médicaments usuels sont disponibles, où n’y a pas de centre de développement d’industrie pharmaceutique ou d’hôpitaux avides d’essais cliniques (parfois sur des médicaments nettement plus chers et/ou plus récemment développés donc moins « connus »), on peut constater que face à une épidémie, leur premier objectif est de traiter avec ce qui est disponible (15)(16). Un peu de pragmatisme.

Peut-être que si un traitement simple (sans être « miracle ») permet d’éviter une grande partie des hospitalisations on pourrait sortir du confinement ?

Les citoyens s’interrogent…

Pourquoi les généralistes ont-ils été court-circuités dans la prise en charge de l’épidémie ? Pourquoi la priorité (l’urgence ?) n’est pas de traiter avec d’autres options que le paracétamol à la maison ou l’hospitalisation ?

Nous entêtons-nous sous le slogan « Les antibiotiques, c’est pas automatique » ? (17)(18). Pourtant certains appelaient encore en février 2019 à prendre en charge les virus respiratoires par les antibiotiques pour se prémunir des surinfections bactériennes (19).

Pourquoi dans le protocole Azithromicine/Hydroxychloroquine du Dr Raoult ne voit-on que l’hydroxychloroquine ? (20)

Pourquoi des médecins habitués depuis des dizaines d’années à prescrire l’hydroxychloroquine ne comprennent pas les récentes décisions ? (21). Le sujet est débattu (22).

Pourquoi le 6 avril 2020 un médecin hospitalier témoignait de sa décision personnelle d’appliquer un protocole à base d’azithromicyne et d'hydroxychloroquine déclarant « C’est ça ou rien » ? (23)

Pourquoi certaines voix (telles le Dr Perronne) qui défendent l’hydroxychloroquine ne sont-elles pas entendues ? (24)(25)

La priorité est-elle de transformer les pays en immenses laboratoires afin de conduire une étude épidémiologique à grande échelle ?

La priorité est-elle de mener des essais cliniques avant de soigner ? Cherche-t-on à tout savoir avant de tenter une prise en charge et un traitement ?

La priorité est-elle à la plus jolie publication ?

Pourquoi l’essai Discovery intègre-t-il l’hydroxychloroquine sans l’azithromicyne ? Pourquoi concerne-t-il des antiviraux pour traiter des stades de la maladie où la charge virale est faible et où le virus n’est plus le problème ? (16) Pourquoi intégre-t-il l’hydroxychloroquine pour traiter des formes sévères alors qu’elle est préconisée pour des stades peu ou modérément avancés ? (26)

Bien sûr qu’un jour il faudra chercher à en savoir plus. À trouver le protocole optimal.

Bien sûr que les essais cliniques sont importants.

Bien sûr que la recherche d’un vaccin a du sens.

Bien sûr qu’on doit comprendre des médecins qui en période d’épidémie refusent de créer des groupes témoins traités par placebo, car c’est refuser de proposer un traitement à des malades. Est-ce le moment ? N’est-ce pas le droit du médecin que de préférer proposer un traitement ?

Bien sûr qu’il faudra chercher à en comprendre plus sur cette maladie. (14)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)

On pourra même s’interroger sur la malheureuse coïncidence entre la naissance d’une pandémie et la présence d’un laboratoire P4 dans la région de Wuhan. (35)(36).

Et si en attendant on tentait de traiter entre le stade du rhume et celui de l’hospitalisation ?

Et si pour agir rapidement on oubliait l’hydroxychloroquine, juste pour pouvoir…

Pour pouvoir soigner en quelques jours plutôt qu’en deux semaines à la maison sous paracétamol. Pour éviter l’hospitalisation. Pour éviter la réanimation. Pour éviter le décès. Pour pouvoir en finir avec le confinement.

Il ne faudrait pas que notre situation perdure parce qu’à refuser de se déjuger, on s’entête sur une ligne directrice erronée par fierté.

Et si la clef pour enrayer les hospitalisations massives était de s’appuyer sur les généralistes ? Tout simplement...

...et de les épauler à prescrire des antibiotiques (macrolides par exemple tels l’azithromicyne) usuellement employés pour des pneumopathies atypiques.

Et si on leur faisait confiance plutôt que de tout voir selon l’angle élitiste qui ne perçoit que le médecin hospitalier ?

Et si on faisait de la médecine ? De proximité, de terrain.

Et si on les aidait à faire des études de cohorte pour pouvoir en même temps avancer vers plus de savoir ?

Une jolie conclusion, celle d’Olivia Vansteenberghe interrogée par la Voix du Nord sur le protocole qu’elle a mis au point avec deux confrères (6) qui déclare : "Il n'y a pas de protocole miracle. C'est juste de la médecine".

C’est humble, c’est beau, c’est simple.

« C’est juste de la médecine ».

