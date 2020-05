Covid-19 et soignants : des ovations, des primes, des jours de congés, des médailles, le 14 juillet… N’en jetez plus !

Brève de comptoir…

Il y avait le 20h02 parce qu’à 20h00 nous ovationnons nos soignants[1].

On entend parler d’une prime qui devrait leur être versée « en mai ou juin »[2].

Aujourd’hui on entend parler d’une médaille et d’un hommage le 14 juillet[3].

Pourtant on se souvient que les hôpitaux et les services d’urgences étaient en grève depuis un an[4]. On se souvient que face à la pénurie de médecins certains hôpitaux en seraient arrivés à rémunérer les gardes d’urgentistes intérimaires 2200 euros[5][6]. On se souvient de la grève des manipulateurs en électroradiologie médicale[7], on a cru lire qu’on leur demanderait (imposerait ?) de faire des tâches qui normalement devraient être effectuées par un médecin[8]. On se souvient des 1200 démissions administratives des médecins hospitaliers du mois de janvier 2020[9]…

Mais le Covid a vidangé tout ceci de l’histoire et de nos esprits.

Alors, ma foi, une prime versée « en mai ou juin » … Alors que le collectif Inter-Hôpitaux aurait tweeté : « Une prime ? N'importe quoi ! Annoncez des revalorisations salariales si vous voulez sauver l'hôpital public » [10]. Espérons que le calendrier de versement ne sera pas indexé sur la deuxième vague épidémique qui risque de ne pas être…

Une prime ? Alors que certains personnels hospitaliers (les « manips radio », encore eux !) sont exclus des primes de type Veil depuis des dizaines d’années [8][11] ? Alors que leurs cadres les perçoivent, mais pas eux, les techniciens, qui sont au contact du patient[11] ? Alors que, concernés par la prime Buzyn pour les urgences depuis décembre 2019[12], il nous avait semblé que certains hôpitaux bloquaient les versements à tel point que les questions à l’assemblée nationale devenaient nécessaires[13] ? On nous dit pourtant que la radiographie et le scanner sont des éléments du diagnostic du Covid-19.

On entend parler de « dons de jours de congés aux soignants »[14]. Entre les plans bleus, les plans blancs (et les rouges ?) et les tensions en effectifs[15], on se demande quand ils pourront bien prendre les jours de congés que certains seraient prêts à donner… Après leur retraite peut-être ? En attendant, les généreux citoyens qui les donneraient les perdraient bel et bien. Fausse bonne idée ?

Désormais une médaille ? L’idée daterait de 1884. On se demande qui tweetait à l’époque… Espérons qu’elle ait été nettoyée au gel hydroalcoolique. Médaille en chocolat ? Une autre option pourrait être en jambon et fromage[16]. Intermittents de la médecine et du soin, on vous salue…

Allez, si, une médaille ! Un hommage le 14 juillet 2020 ? Et si on les faisait désormais défiler ?

Nos soignants pourraient mettre leurs blouses en sac poubelle[17] et leurs masques de plongée FFP2 (Faut Fraiment Pas Pousser)[18], en chevauchant (comme on enfourche un tigre ?[19]) leurs respirateurs artificiels made in France flambants neufs mais inadaptés[20].

On pourrait les armer de seringues remplies des médicaments vétérinaires dont on aurait eu besoin pour éviter la pénurie à l’hôpital[21]. Ils pourraient tester des chats pour le Covid-19[22] en attendant que les réactifs de tests arrivent à l’hôpital pour les humains[23].

Ils pourraient être suivis par des médecins généralistes qui laveraient leurs masques FFP2 afin de les économiser[24]. Après la recette de l’OMS pour le gel hydroalcoolique[25], la recette de la lessive pour masque ? Rassurons-nous, les tutos vidéos pour faire son masque type FFP2 à la maison sont déjà disponibles[26].

Allons enfants de la…

Ah, les effets secondaires d’une surdose de doliprane… Mais non il est rationné[27] !

Zut, le bistrot est fermé.

Précédentes tribunes sur la thématique du Covid-19 :

Covid-19 : et si la France faisait confiance à ses généralistes ?

Covid-19 : Azithromycine testé en préventif. Et si en pleine période de pandémie la France faisait du curatif ?

Covid-19 : que penser des essais cliniques avec groupe placebo en période d’épidémie ?

Covid-19 : masques, azithromycine, généralistes, essais cliniques, vaccin, confinement, chloroquine… Éléments de langage pour un 20 h 02

Antibiotiques : azithromycine, macrolides, C3G, doxycycline… Un traitement du Covid-19 par les médecins de ville serait possible ?

Enquête d’un syndicat de médecins généralistes : 9000 décès à domicile en rapport avec le Covid-19 … vraiment ?

Didier Raoult, collectif « Laissons les médecins prescrire », prise en charge précoce du Covid-19 : vers un scandale de santé publique ?

Désinfox coronavirus, fake news, libération du marché de l’info… et pendant ce temps-là les articles sembleraient disparaître du web ?

Chèque-Niouze : le docteur Robinson Crusoé prescrit (hors AMM) du jambon et du fromage aux intermittents du spectacle en cas de Covid-19 ?

L’azithromycine aurait un rôle capital dans le traitement précoce du Covid-19 : les médecins n’oseraient plus divulguer leurs résultats ?

Estimations des décès liés au Covid-19 à domicile par le certificat de décès : naïveté ? Poisson d’avril ? Arnaque délibérée ?

Le traitement précoce du Covid-19 révèlerait des inégalités territoriales et sociales : union nationale ? Urgence sanitaire ? Vraiment ?

[1] https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-masques-azithromycine-223575

[2] https://www.20minutes.fr/societe/2778271-20200513-coronavirus-prime-personnel-hospitalier-versee-mai-juin

[3] https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-le-gouvernement-ressuscite-une-medaille-de-1880-pour-les-soignants_fr_5ebbd7d7c5b6de541b0d8098

[4] https://www.dna.fr/region/2020/04/26/un-an-de-greve-du-personnel-paramedical-des-urgences-de-l-hopital-emile-muller

[5] https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/hopital-les-urgences-de-mulhouse-payent-les-gardes-a-prix-d-or_3766233.html

[6] https://www.francebleu.fr/infos/societe/hopital-de-mulhouse-2-200-euros-par-nuit-de-garde-le-salaire-des-interimaires-explose-1577728513

[7] https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/pas-de-radio-pas-d-hosto-les-manipulateurs-de-l-hopital-nord-franche-comte-en-greve-1574350475

[8] https://blogs.mediapart.fr/manip-radio/blog/140120/la-colere-des-manipulateurs-en-electroradiologie-medicale

[9] http://www.rfi.fr/fr/france/20200114-demissions-administratives-hopital-cri-alarme-1000-medecins

[10] https://www.lefigaro.fr/social/une-prime-annoncez-des-revalorisations-salariales-reclament-des-collectifs-de-soignants-20200415

[11] https://www.emploi-collectivites.fr/prime-infirmiere-specifique-veil-blog-territorial

[12] http://www.thema-radiologie.fr/actualites/2552/les-manipulateurs-obtiennent-la-prime-dite-des-urgences.html

[13] http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200137.asp

[14] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/dons-de-jours-de-conges-aux-soignants-pas-mal-de-personnes-vont-etre-a-la-fois-touchees-et-choquees-reagit-une-cheffe-de-service-hospitalier_3962347.html

[15] https://www.liberation.fr/debats/2020/04/29/hopitaux-de-province-la-deuxieme-lame-de-crise-ne-sera-pas-le-covid_1786821

[16] https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/cheque-niouze-le-docteur-robinson-224170

[17] https://www.lavoixdunord.fr/739261/article/2020-04-11/face-la-penurie-l-hopital-de-boulogne-veut-fabriquer-des-blouses-en-sacs

[18] https://www.youtube.com/watch?v=bLGq-ORBl3o

[19] https://www.valeursactuelles.com/politique/video-du-fromage-du-jambon-le-discours-surrealiste-de-macron-pour-la-culture-119096

[20] https://www.franceinter.fr/coronavirus-8-500-respirateurs-produits-pour-rien

[21] https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-penurie-produits-anesthesiants-hopitaux-hauts-france-1825812.html

[22] https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chats/france-un-second-chat-infecte-par-le-sars-cov-2-identifie_144268

[23] https://www.lavoixdunord.fr/750945/article/2020-05-09/depistages-l-hopital-de-boulogne-n-toujours-pas-recu-les-reactifs

[24] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-olivier-veran-interpelle-par-une-medecin-obligee-de-laver-ses-six-masques-ffp2_3961465.html

[25] https://www.egora.fr/actus-pro/insolite/57948-gel-hydroalcoolique-l-oms-donne-sa-recette?nopaging=1

[26] https://www.youtube.com/watch?v=VbXP2UmA4Go

[27] https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-traitement-precoce-du-covid-19-224377