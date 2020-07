Covid-19, Géologie, Marketing et Génocide

Ante-Scriptum 1 : Je sais que ce texte est fort long. Mais pour ceux qui auront le courage d’arriver au bout, je demande d’être compréhensif et de ne pas voir dans la fin de ce papier un quelconque manque de respect pour les victimes des génocides et de celui du Rwanda en particulier.

Ante-Scriptum 2 : Toute ressemblance avec ce qui a été dit sur les « blogs », « forums » ou autres sites tels que celui dont la référence est reprise ci-après, serait purement fortuite et ne pourrait être en aucun cas pris pour du « plagiat » car, croyez-moi, ce texte a été « commis » (bien péniblement) avant les dates de diffusion des documents en question.

Quels points communs entre les quatre mots du titre ?

Si l’épidémie Covid-19 finira, peut-être, par avoir fait, sur la terre entière, ente 800.000 et 1.200.000 morts en une durée de plus ou moins 10 mois, on peut cependant se demander s’il s’agit réellement d’une guerre, comme l’a « décrété » Macron. En fait une guerre contre la nature est une notion qui n’a pas vraiment de sens. On ne fait pas la guerre contre un tremblement de terre ou contre un ouragan. On se fait, naturellement, normalement, conventionnellement la guerre entre humains, dignes de ce noms, jusqu’aux génocides. Mais dans une vraie guerre on peut encore refuser de la faire, ... par exemple, être déserteur, Monsieur le Président. On peut être collabos ou résistant c’est-à-dire héros ou terroristes, c’est selon. Mais contre un virus ? Et à plus forte raison avec un virus, comment faire une trêve, rétablir la paix, comment sceller des alliances préventives une fois la guerre finie ? Il y a effectivement des Banques Centrales, des Fondations Philanthropiques, l’Etat Profond, des Complexes Militaro – Industriels, des Mafia, des Gladio, des Elites, le Nouvel Ordre Mondial pour cela [1] ? Bien entendu suivant Macron il y aurait peut-être une possibilité[2] que le virus soit d’origine humaine malintentionnée ou accidentelle, par manipulation génétique dans un laboratoire type P4 (haute sécurité). Or un des deux seuls laboratoires qui pourraient être incriminés en l’occurrence, est franco-chinois à Wuhan[3]. Donc il vaut mieux voir l’épidémie comme un cataclysme naturel, Comme tout le monde devrait le savoir. Point/Barre.

Or la géologie est justement là pour nous apprendre à retrouver le sens des ordres de grandeur dans les cataclysmes naturels. Ce sens doit permettre de nous recadrer, dans la nature ..... et pas seulement dans les perspectives d’élections de village. .... Car la géologie est, elle, une « science naturelle » et certains phénomènes géologiques sont assez caractéristiques de l’influence de la Nature sur l’Histoire de l’Humanité, justement. Depuis les erreurs et/ou les fautes jusqu’aux progrès c’est un peu la nature qui mène le jeu. La transition entre la chute de la République romaine (assassinat de J. César) et l’essor de l’Empire romain fut peut-être liée aux conséquences plus ou moins lointaines sur le climat de l’éruption d’un volcan en Alaska (l’Okmok, dans les îles Aléoutiennes, en 43-45 avant notre ère[4]). On peut également citer l’éruption du Laki[5], en Islande, de 1783 qui a induit, jusqu’en France, des modifications climatiques. La Révolution Française de 1789 en serait fort probablement, en partie, tributaire. Plus près de nous, l’éruption de la Montagne Pelé à Saint Pierre de la Martinique, le 8 mai 1902, a fait 40.000 morts et disparus. L’évacuation de la ville n’a ni été interdite ni décrétée obligatoire. Mais il faut aussi se souvenir que des élections législatives devaient être tenues le 11 mai de cette année 1902 ... tiens, tiens, tiens ..... ! ( ?). Encore plus près de nous l’alerte éruptive de la Soufrière de Guadeloupe en 1976. Claude Allègre venait d’être nommé Directeur de l'IPG[6]. Ne dit-on pas que le point de vue de ce Mandarin Politique a prévalu sur celui d’un scientifique de terrain, Haroun Tazieff[7], et que l’évacuation (qui s’est révélée inutile) a ruiné l’économie de ce DOM. Ne parlons pas des perspectives de Naples (Italie - 1.000.000 habitants) et du Vésuve ? De même de Goma (RDC - 2.000.000 habitants) et du Nyiragongo ? Mais qu’en est-il du suivi des catastrophes géologiques naturelles en générale. Le « reset » « envisagé » aujourd’hui n’est-il pas comparable avec les initiatives de ces moments - là ? ? Qu’en est-il du relogement des sinistrés ?....... N’y aurait-il pas eu des scandales dans la reconstruction dans les pays disposant d’une Mafia bien organisée ? Mais il faut aussi souligner les cas particulièrement positifs et intéressants que sont ceux du tremblement de terre d’Agadir (Maroc) en 1960 (15.000 morts) et l’éruption de gaz CO 2 du las Nyos (Cameroun) en 1986 (1.746 morts). La catastrophe d’Agadir a abouti à un exemple, pour la « philosophie de la prévention », dans ce qui est la gestion des risques : l’édition des « Règles PS - MI 89 révisées 92 »[8] pour les constructions en Béton Armé. Pour la catastrophe de Nyos il faut se rappeler que le drainage des gaz volcaniques dissous dans le lac a été effectué grâce à l’intervention du professeur de physique à l’Université de Savoie, Michel Halbwachs, On voit donc les analogies qu’on peut observer entre les catastrophes naturelles (sanitaires et géologiques) sur divers aspects de leurs conséquences sur l’humain en général : études théoriques, observations de terrain, aménagements techniques. (Engineering, Education, Enforcement)

Car le point commun entre le Covid-19 actuel et les catastrophes naturelles, c’est justement le marketing. Pour paraphraser Gilles Deleuze qui disait, dès 1977, devant la « mode » des nouveaux philosophes, que l’apport des « nouveaux philosophes » à de la philosophie du 20ième siècle était le marketing, on pourrait dire que cette nouveauté se retrouve, au 21ième siècle, malheureusement, dans tous les domaines : le sport (tennis, football), la culture (cinéma, concert), l’art (peinture, musique), la santé (hôpital, éphad), l’éducation (écoles, université), la justice (tribunaux, prisons), les religions (églises, sectes), les ONG (L’arche de Zoé, Oxfam), les Fondations (Clinton, Soros) et même la guerre ou les génocides (cfr. plus loin). Maintenant avec l’introduction du « Vivant[9] » dans des « Brevets » et de la « Mort » dans des « Protocoles » en tant que marchandises on est sans doute arrivé consciemment (ou non) à un point de non-retour. Mais nous devons être conscients que nous entrons dans l’après - Covid-19.

Il est évident que les marchés doivent s’étudier pour maximaliser les rendements des investissements[10]. Les différends Forums Economiques (depuis les niveaux régionaux, jusqu’à La Macq de Davos) se réunissent, pour établir les modèles mathématiques et les prévisions les plus réalistes. Il veillent également à informer les participants privés et institutionnels des possibilités offertes justement à la « stabilité » et à la « croissance » par l’obtention, sur ces marchés, des prix équitables. Il s’agit là d’une stratégie de partenariat entre le public et le privé. Le public (les Gouvernements) est en charge d’établir les lois, budgets, règlements et autres modus operandi pour mettre en œuvre les conditions nécessaires pour atteindre (manu militari si nécessaire) les objectifs arrêtés. Et c’est bien entendu la « main invisible du marché » (Adam Smith 1776) qui fait le reste et que le juste équilibre entre l’« Offre et de la Demande » s’établit à l’intersection des courbes d’évolution correspondantes ..... à la plus grande satisfaction de tous les acteurs.

(Patients devenus clients, usagers utilisateurs, bénéficiaires assujettis, etc. ....).

Ce qui est étonnant c’est que dans les scénarios que normalement les Forums Economiques étudient, aucun modèle ne semble ne fut-ce qu’avoir été évoqués les conséquences économiques, financières, monétaires, socio-culturelles et environnementales des diverses attitudes à prendre en cas de « pandémie ». Pour les crises pétrolières, les accidents nucléaires, les sécheresse, les typhons, les sauterelles....tout est objet de simulations de A à Z, les unes plus réalistes que les autres.... Pour la pandémie « actuelle », hypothèse cependant envisagée depuis plusieurs années déjà, semble-t-il, rien de tout cela, à première vue .... ? En fait, il apparait bien que la planification de ce qui s’appelle actuellement « reset » (Economic Post-Collapse’s reset – Remise à zéro économique post effondrement) était bien étudiée depuis bien avant le H1N1 (2009 - qui se révèle avoir été comme un « ratage », une espèce d’essai avorté) .... On dit que l’occasion crée le larron. Mais pour le Covid-19 les larrons (en foire) étaient, eux, aux aguets depuis longtemps, et cela a bien marché. En 2020, tout n’a-t-il pas bien commencé par un essais du type « crash » ou « stress- test » qui était en fait une vérifiaction de la résilience de la population au choc ? Il a répondu à toutes les prévisions et espérances. Le chaos a été initialisé et tout le reste a suivi comme par magie (ou sorcellerie) .... Tous, comme les gnous[11] entre le parc de Masai Mara au Kenya et le parc du Serengeti traversant la rivière Massaie au milieu des crocodiles lors de leur migration, tous, nous nous sommes précipités sur le PQ, les spaghetti, la farine, le sel et le savon ....... jusqu’à épuisement. Nous nous étions donc montrés mures pour le confinement et piégés par ceux qui d’une main tenaient le virus et de l’autre le vaccin promis et .... les forces de répression .... Nous nous sommes inclinés devant de nouvelles « idoles », nous avons faits les gestes barrières (rituels), respecter la distanciation sociale (déchaussement), porter le masque (Kippa) et utiliser les gels hydro-alcooliques (bénitiers). Les « inputs » compilés dans les domaines cliniques, biologiques, radiologiques, virologiques, épidémiologiques et statistiques étaient fournis en flux tendu par toutes les structures robotisées de gestions bureautiques hospitalières. Les « outputs » ont été fournis en temps réel et « tous convergeaient » vers l’obligation d’un lockdown radical, avec polices, gendarmerie, les services « ABN[12] Rescue », hélicoptères, drones de surveillance, engagement de milices et de vigiles à caractère para – militaire ....... Les quelques « rébellions » n’ont coûté en fait que quelques jours en institution psychiatrique[13], sous perfusion de chimie « lobotomisante » ... et le suicide du Ministre des Finances de Hesse, Thomas Schaefer (« profondément inquiet » des répercussions de l’épidémie du coronavirus sur l’économie, suivant le Premier ministre de ce land allemand Volker Bouffier)[14]

Mais tout cela permet de mettre un peu d’ordre dans les affaires .... L’après Covid-19 ne sera jamais plus comme avant ... Cela me rappelle évidemment le « Plus jamais ça » .... et j’en arrive aux génocides. Mais alors, je commence à ma fâcher car il y a 26 ans exactement c’est entre 800.000 et 1.200.000 rwandais qui ont été assassinés en moins de 100 jours dans un pays grand comme la Bretagne. Et personne, personne n’a bougé, personne n’a levé le petit doigt. Au contraire Bill Clinton a interdit d’employer le mot « G »[15] à la Maison Banche et les Institutions Internationales se sont tues dans un chœur assourdissant. Clinton a fait évacuer les troupes de la Minuar pour ne plus avoir de témoins de ce qui se passait réellement. Il a refusé qu’une intervention proposée par l’un de ses compatriotes et amis (moyennant néanmoins quelques millions de dollars) stoppe en 15 jours les tueries. Paul Kagamé a menacé les troupes étrangères qui resteraient sur place et qui auraient pu « témoigner ». Kagamé les a forcées à se retirer. Il n’y a que la France qui s’est débattue pour tenter quelque chose et qui maintenant est honteusement accusée de complicité de génocide...pour cacher quoi ?... Par après ce sont les mêmes acteurs qui ont fait deux guerres en RDC pour un total d’environ 6.000.000 de morts. Avec les mêmes sponsors. Est-ce la même chose qu’avec le Corona ... que veut on nous éviter de voir ? Pourquoi faut-il nous tétaniser, nous sidérer ..... ? Et par après, au Rwanda, comme par hasard, c’est la Fondation Clinton et la Fondation Bill Gates qui viennent vacciner les petites rwandaises contre le cancer du col de l’utérus ... Et par après c’est Halliburton et Kellogg Brown & Roo qui construisent une base militaire aérienne dans le Bugéséra... Mais aussi il y a Starbucks Corporation qui fait découvrir au monde comment le nouveau régime produit le meilleur café et le meilleur thé du monde .... Il y a aussi Monsanto qui fournit en pommes de terre OGM (stériles) le Nord Rwanda qui naguère était le « grenier à patates » du pays et qui maintenant subit une famine sans précédent.... mais il y aussi les milliers de dollars et d’Euro que Kagamé peut donner aux clubs de football de Manchester et de Paris Saint Germain ....

Mais, il est vrai, un Génocide, ce n’est pas contagieux ..... n’empêche !!!!

Ici chez nous ;...c’est la 5G qui passe, c’est la suppression du Jury Populaire en Assises, ce sont les impôts sur les fortunes supprimés, ce sont les bombardiers envoyés dans le Baltique et en Syrie, ce sont les réductions des retraites, le renforcement de l’exclusion du chômage, ce sont les impôts de solidarité « Corona », ce sont les retraites à 69 ans et +, la réduction du remboursement des soins de santé , les transactions pénales entres voleurs ........ Etc. etc. .... Tant pis, y avait qu’à pas. ... !